Tra foglie dorate e palazzi barocchi, Dresda in autunno si rivela nel suo lato più poetico: una città che unisce arte, storia e natura, ecco cosa vedere

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Cosa vedere a Dresda in un weeekend d'autunno

Grazie ai collegamenti low cost l’autunno è un ottimo momento per visitare Dresda: con meno ore di luce ma raggi di sole ancora potenti che illuminano i tetti barocchi, la città nota come “la Firenze dell’Elba” ha molto da offrire. Se state pensando di trascorrerci un weekend ecco cosa vedere assolutamente in queste settimane dell’anno.

Scopri la città dall’alto

Se l’estate a Dresda è ricca d’eventi e appuntamenti non è da meno l’autunno. Il giro di Dresda in autunno (ma anche in altre stagioni) non può che partire dalla Frauenkirche: simbolo della città e uno dei monumenti più visitati della Germania. La chiesa luterana datata XVIII secolo salta all’occhio grazie a una cupola imponente. Quella che vediamo oggi, però, è una ricostruzione: l’originale è stata distrutta durante un bombardamento del 1945. Salendo sulla piattaforma panoramica, ti troverai sospeso sopra la città: l’Altstadt si svelerà sotto di te con le sue piazze eleganti e il fiume Elba che riflette i colori dell’autunno. È un panorama che toglie il fiato, soprattutto nelle ore del tramonto. Un altro punto panoramico da non perdere? La Brühl’s Terrasse che Goethe chiamava “il balcone d’Europa”: la passeggiata sopraelevata lungo l’Elba al tramonto ha un tocco romantico senza paragoni.

Goditi il centro storico con i colori autunnali

Attraversate l’Elba e raggiungete il quartiere Neustadt, cuore creativo e alternativo di Dresda. Qui vi aspetta il Kunsthofpassage, una serie di cortili trasformati in installazioni d’arte. Nel Cortile degli Elementi vedrete tubi colorati che diventano strumenti musicali quando piove; nel Cortile della Luce giochi di specchi creano effetti sorprendenti con i raggi del sole; nel Cortile delle Creature Mitiche dipinti e mosaici evocano mondi fantastici. È un viaggio onirico che vi farà innamorare della Dresda più insolita.

Il Residenzschloss, antica residenza dei re di Sassonia, è un vero scrigno di meraviglie. Qui vi attendono le Volte Verdi, con la collezione di gioielli più preziosa d’Europa, il Gabinetto delle Incisioni con disegni di Dürer e Rembrandt, e la Camera Turca con opere d’arte ottomana rarissime.

Festival del vino Herbst- und Weinfest

Poco fuori dal centro della città di Dresda, la cittadina di Radebeul celebra ogni anno il suo Herbst- und Weinfest, la festa d’autunno e del vino. Tre giorni di musica (dal 19 al 21 settembre 2025), spettacoli teatrali all’aperto, artisti internazionali e naturalmente vini sassoni da degustare. Passeggiate tra i vigneti dorati, assaggiate i calici dei produttori locali e lasciatevi trasportare dalla magia delle performance del Wandertheaterfestival. È un evento che racchiude l’anima gioiosa e conviviale della Sassonia.

iStock

L’anima Rococò

Passeggiando nel cuore della città vi imbatterete nello Zwinger, uno dei complessi barocchi più belli d’Europa. Nato per ospitare le feste di corte di Augusto il Forte, oggi è un luogo che unisce grazia e cultura. Camminate tra i giardini interni, ascoltate le campane del carillon del Glockenspiel Pavilion e lasciatevi rapire dalle collezioni al suo interno: la Galleria degli Antichi Maestri, con opere di Raffaello e Vermeer, e il museo delle Porcellane, dove scoprirete i segreti dell’oro bianco sassone.

Tornano in mostra i gioielli rubati

Oro, cristallo di rocca e diamanti che sembrano sfidarsi a chi brilla di più: così si presenta il tesoro di Augusto il Forte, allestito tra il 1723 e il 1729 nel cuore del Residenzschloss. Oggi questo scrigno prezioso prende vita nella Grünes Gewölbe, la Volta Verde, divisa in due spazi unici: lo Historisches Grünes Gewölbe, che ti farà immergere nelle sale barocche fedelmente ricostruite, e il Neues Grünes Gewölbe, dove i pezzi più iconici sono esposti in teche illuminate con maestria.

E proprio qui, fino al 4 gennaio 2026, potete vivere un’esperienza irripetibile: la mostra “Red Gold. The Miracle of Herrengrund” presso la Sponselraum del Neues Grünes Gewölbe. L’evento ha un significato speciale: i gioielli rubati durante l’audace furto del 2019, un colpo che ha scosso i musei di tutta Europa, sono tornati finalmente in esposizione.

Cinque anni dopo, grazie al recupero dei pezzi, potrete ammirarli di nuovo, seppur nello stato in cui sono stati ritrovati. È un’occasione unica per toccare con lo sguardo non solo l’arte orafa barocca, ma anche una pagina viva e drammatica della storia contemporanea di Dresda. Per far fronte alla grande affluenza, il museo ha esteso l’orario di apertura: da giovedì a sabato le sale restano accessibili fino alle 20.00.