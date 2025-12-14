Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Il centro storico di Ptuj visto dall'alto

Perfetta sconosciuta per molti, sorpresa luminosa per chi invece la scopre: nel 2026 il titolo di migliore città europea per il patrimonio culturale non va a una capitale blasonata né a una da cartolina, ma a una piccola città slovena che ha fatto della storia vissuta, non solo conservata, il proprio tratto distintivo.

Si chiama Ptuj, ha poco più di 20.000 abitanti e un passato che affonda le radici nell’età della pietra, passa per l’Impero Romano e arriva fino a un presente vivacissimo, fatto di festival, vino, terme e tradizioni riconosciute dall’Unesco.

Il riconoscimento arriva dalla giuria di European Best Destination, che ha premiato Ptuj come Best Cultural Heritage Town in Europe 2026, sottolineando la capacità della città di tutelare il proprio patrimonio senza trasformarlo in un museo immobile. Qui la storia si indossa, si assaggia, si celebra per strada. E, soprattutto, si vive.

Ptuj, la più antica città della Slovenia

I romani la chiamavano Poetovio e non è un dettaglio da poco. Ptuj, in Slovenia, fu uno dei centri più importanti dell’area danubiana sotto l’Impero, complice una posizione strategica lungo il fiume Drava e una passione, tutta romana, si sa, per le terme.

Ancora oggi, a pochi chilometri di distanza l’una dall’altra, le sorgenti termali scandiscono il territorio, raccontando una continuità che dura da duemila anni. L’eredità romana non è relegata a qualche pannello esplicativo: tra aprile e ottobre la città propone visite guidate in costume, rievocazioni storiche e, ad agosto, i Giochi Romani, che trasformano le strade in un palcoscenico animato da centinaia di figuranti tra legionari, senatori e vestali. Un’esperienza che sorprende anche chi pensa di “aver già visto tutto”.

Accanto alla romanità, Ptuj custodisce un altro primato: il vino. Lo raccontano le anfore romane rinvenute in città, ma lo conferma soprattutto la Ptujska klet, la più antica cantina ancora attiva della Slovenia, fondata nel 1239 sotto il convento dei Francescani. Qui si conserva anche un autentico tesoro: lo Zlata trta del 1917, il vino sloveno più antico. Un luogo che unisce memoria e innovazione, proprio come la città che lo ospita.

Kurentovanje, festival e terme

Se c’è un momento in cui Ptuj mostra la sua anima più profonda è durante il Kurentovanje, il celebre Carnevale che ha valso alla città un posto tra le celebrazioni più affascinanti al mondo. Protagonista assoluto è il Kurent, maschera tradizionale slovena riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco: una figura imponente, vestita di pelli di pecora, campanacci e un copricapo inconfondibile, il cui compito è scacciare il male e augurare prosperità.

Il centro storico, per l’occasione, si trasforma in un grande museo etnografico all’aperto, dove il folklore non è una rievocazione forzata ma una tradizione ancora viva, condivisa dalle famiglie, dai visitatori e dagli artigiani che dedicano settimane alla creazione delle pesanti kurentije. Per approfondire questa tradizione esiste anche la Casa del Kurent, spazio interattivo pensato per tutte le età.

Nel centro storico di Ptuj, inoltre, tutto è a portata di sguardo: il castello millenario che domina la Drava dall’alto, la cattedrale di San Giorgio con il suo profilo inconfondibile, le piazze eleganti, i vicoli medievali e le case color pastello che raccontano secoli di storia senza mai risultare immobili.

Il calendario culturale di Ptuj, però, non si esaurisce con il Carnevale. Durante l’anno si susseguono eventi di respiro internazionale: dai Days of Wine and Poetry, che uniscono versi e calici, al festival di arte contemporanea Art Stays, fino ad Arsana, una delle principali rassegne musicali estive della Slovenia.

Febbraio, in particolare, è il mese ideale per scoprire anche l’anima più intima di Ptuj, magari per San Valentino: quella termale. Le Terme Ptuj, con oltre 4.000 metri quadrati di superfici d’acqua, piscine interne ed esterne, aree relax e centri benessere, offrono il contrappunto perfetto all’energia del Carnevale.