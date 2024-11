Capodanno 2025 a Milano, ecco tutti gli eventi

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Il Capodanno a Milano è un’esperienza unica, una notte che trasforma la città in un palcoscenico di eventi esclusivi, spettacoli e feste che animano ogni angolo del capoluogo lombardo. Milano, capitale della moda, del design e della cultura, è conosciuta per il suo spirito cosmopolita e la sua capacità di mescolare tradizione e innovazione. È una delle città più europee d’Italia, una metropoli che non si ferma mai, sempre in movimento, che offre un’energia contagiosa e un’atmosfera vibrante, perfetta per chi cerca una celebrazione sofisticata o un’esperienza più frenetica. Durante il periodo di Capodanno, Milano diventa il centro del divertimento, dell’arte e della cultura, accogliendo sia i turisti provenienti da tutto il mondo sia i residenti con una proposta variegata che soddisfa ogni tipo di desiderio.

Le feste eleganti nei locali più esclusivi si alternano a serate più sfrenate nelle discoteche e nei club più noti della città. Non mancano le celebrazioni all’aperto, come i tradizionali concerti in Piazza Duomo, che ogni anno accolgono migliaia di persone sotto il cielo di Milano, ma anche le installazioni artistiche e le mostre che si aprono in tutta la città.

Milano è il cuore pulsante della cultura contemporanea e del design internazionale, dove la moda non è solo una passione, ma un vero e proprio stile di vita. Ogni angolo della città è intriso di creatività, dalle vetrine dei negozi di alta moda in Via Montenapoleone alle installazioni artistiche che decorano le piazze e i monumenti storici, creando un’atmosfera esclusiva e raffinata.

Milano è anche una città che non conosce pause: i locali, i bar, i ristoranti e le discoteche sono sempre pieni di vita, pronti a offrire una varietà di esperienze per chi cerca il lusso o chi è alla ricerca di un party più informale ma ugualmente entusiasta. La sua vocazione cosmopolita e la sua anima sempre in evoluzione la rendono una delle destinazioni più ambite per festeggiare il Capodanno. Non importa se si preferisce una serata in un elegante ristorante con vista sui grattacieli di Porta Nuova, un evento esclusivo in uno dei club più alla moda, o una passeggiata nelle vie illuminate dal suggestivo fascino natalizio, Milano ha sempre qualcosa da offrire.

Con la sua capacità di unire il glamour alla vivacità, la tradizione all’innovazione, Milano è la città ideale per un Capodanno indimenticabile, dove ogni persona può trovare il proprio modo di celebrare l’arrivo del nuovo anno. In questo articolo, vi illustreremo tutte le opportunità che la città offre per festeggiare il Capodanno, fornendo anche utili informazioni per godersi al meglio la serata e vivere appieno la magia di Milano, la città che non smette mai di sorprendere.

Cosa fare a Capodanno a Milano: tutti gli Eventi

Milano si distingue per la sua offerta diversificata di eventi di Capodanno, che spaziano dai concerti all’aperto agli esclusivi party nei club più glamour. Se si è alla ricerca di un’esperienza unica e si sta pensando a cosa fare a Capodanno, Milano ha dunque tutto ciò che serve per una notte indimenticabile.

Un classico del Capodanno milanese è il Concerto di Capodanno in Piazza del Duomo. Questa tradizione coinvolge migliaia di persone ogni anno, con un palco che ospita artisti italiani e internazionali. Il concerto è gratuito e aperto a tutti, ed è l’evento perfetto per chi ama la musica dal vivo. La serata si svolge sotto le lucine festose che decorano il Duomo, e l’atmosfera è quella di una grande festa collettiva, con il count down che culmina nella mezzanotte. L’ingresso è gratuito, ma per assicurarsi un buon posto, è consigliabile arrivare con largo anticipo. Non solo musica dal vivo, ma anche spettacoli e intrattenimento che accompagneranno la lunga notte, fino alle prime luci dell’alba.

Il Capodanno al Castello Sforzesco, oltre alle tradizionali celebrazioni di fine anno, si arricchisce quest’anno di eventi legati alle origini celtiche della città, con ricostruzioni storiche, danze, concerti internazionali e attività per grandi e piccini.

Quest’anno, l’Art Mall Milano vi invita a festeggiare il Capodanno 2025 in un’atmosfera unica e indimenticabile, nel cuore pulsante della città. La serata prenderà vita in un elegante loft nel centro della città, dove la musica coinvolgente, le sorprese esclusive e la compagnia di tanti altri festaioli renderanno questa notte speciale fino alle prime ore del mattino. Il party inizierà dopo cena, a partire dalle 22:00, con tante proposte per vivere al meglio la lunga notte di Capodanno. Sarà possibile scegliere il pacchetto che meglio si adatta ai propri gusti e desideri, con opzioni che includono drink, musica dal vivo e tante sorprese per un’esperienza davvero unica, con prezzi a partire da 20€ a persona.

Vita notturna e discoteche a Milano

La vita notturna di Milano è tra le più vivaci d’Europa, con una varietà di locali e club che offrono musica per tutti i gusti. Dalle discoteche glamour alle location underground, Milano è anche famosa per i suoi party tematici, che trasformano ogni notte in un’esperienza unica. Gli amanti della musica commerciale, house, techno, reggaeton e afrobeats troveranno sicuramente un posto dove scatenarsi fino alle prime luci dell’alba.

Fabrique Milano: RADIO 105 in the City – IL CAPODANNO di Milano!

Per chi cerca un Capodanno all’insegna del divertimento senza sosta, il Fabrique Milano è il luogo ideale. L’evento, “RADIO 105 in the City: IL CAPODANNO di MILANO!”, è organizzato in collaborazione con Radio 105 e promette una serata indimenticabile. La festa inizierà alle 20:00 con un Dinner Show Buffet, che offrirà piatti prelibati e una selezione di drink, per poi proseguire con la musica e i DJ set più famosi. Tra i protagonisti ci saranno artisti di spicco come Paolo Noise del programma ZOO di 105, il gruppo Room9, e DJ Antonio Pivati, che faranno ballare la folla fino all’alba.

Prezzi:

Dinner Show Buffet + Serata : 50 € (incluso buffet, 3 soft drink e party dopocena)

: 50 € (incluso buffet, 3 soft drink e party dopocena) Serata Dopocena: 30 € (ingresso dalle 22:30)

Just Cavalli Milano: “The Great Gatsby 2025”

Se si cerca un’esperienza esclusiva ed elegante, il Just Cavalli Milano rappresenta una delle opzioni più sofisticate per il Capodanno 2025. Situato in Via Luigi Camoens, il Just Cavalli offre una serata a tema “The Great Gatsby 2025”, che trasporterà gli ospiti negli anni ruggenti del jazz e dell’eleganza. La serata inizierà alle 19:30 con un Red Carpet & PhotoCall che farà sentire ogni ospite come una star. Alle 20:00 prenderà il via un galà dinner a base di piatti raffinati, accompagnato da musica dal vivo. Il dopo cena si trasformerà in una festa esclusiva, con DJ set che animeranno la notte fino alle prime ore del mattino.

Prezzi:

Gala Dinner + Serata : 300 € (incluso menù a scelta tra carne e pesce, cena e party dopocena)

: 300 € (incluso menù a scelta tra carne e pesce, cena e party dopocena) Ingresso Dopocena: 80 € (include 1 drink, ingresso dalle ore 23:30)

Republic Milano: eleganza e musica dal vivo

Il Repvblic Milano è la scelta ideale per chi cerca un Capodanno ricco di emozioni e musica dal vivo. La serata al Republic Milano inizierà alle 20:30 con un Dinner Show caratterizzato da una performance dal vivo che intratterrà gli ospiti durante la cena. A partire dalle 23:30, il party dopocena decollerà con i migliori successi internazionali, passando dai generi house e commerciale. La serata promette un mix di intrattenimento e stile, per chi ama la musica e il divertimento senza compromessi.

Prezzi:

Dinner Show + Serata : 130 € (incluso cena con live performance e bottiglia di vino ogni 3 persone)

: 130 € (incluso cena con live performance e bottiglia di vino ogni 3 persone) Ingresso Dopocena: 40 € (include 1 drink, ingresso dalle 23:30)

Tocqueville 13: divertimento e musica per tutti i gusti

Il Tocqueville 13 è una delle discoteche più famose di Milano, situata nel cuore della movida. Il Capodanno 2025 al Tocqueville promette una serata indimenticabile con un Dinner Show ricco di piatti prelibati, serviti su tavoli conviviali, per poi trasformarsi in una vera e propria festa con musica e balli. L’atmosfera sarà animata dai DJ set, che proporranno i migliori successi musicali, spaziando tra hip hop, reggaeton, afrobeats e altri generi scatenati. Il club ha una location elegante e offre anche un’area riservata per coloro che desiderano un’esperienza più esclusiva.

Prezzi:

Dinner Show + Serata : 150 € (include una bottiglia di vino ogni 3 persone e l’after party)

: 150 € (include una bottiglia di vino ogni 3 persone e l’after party) Cena a Buffet + Serata : 50 € (include 1 drink e after party)

: 50 € (include 1 drink e after party) Ingresso Dopocena: 50 € (include 1 drink)

Hollywood Milano: “Midnight in Paris”

Un altro grande nome della vita notturna milanese è il Hollywood Milano, che per il Capodanno 2025 propone una serata esclusiva a tema “Midnight in Paris”. La serata inizierà con un elegante aperitivo e proseguirà con un party che promette sorprese e momenti di grande intrattenimento. Situato in Corso Como 15, il club è famoso per la sua atmosfera glamour, che farà vivere una notte di puro divertimento e lusso.

Prezzi:

Aperitivo + Serata (fino al 25 dicembre): 40 € (incluso buffet, 1 drink e 1 flute)

(fino al 25 dicembre): 40 € (incluso buffet, 1 drink e 1 flute) Aperitivo + Serata (dal 26 dicembre): 50 € (incluso buffet, 1 drink e 1 flute)

(dal 26 dicembre): 50 € (incluso buffet, 1 drink e 1 flute) Ingresso Dopocena (fino al 25 dicembre): 50 € (incluso 1 drink e 1 flute)

(fino al 25 dicembre): 50 € (incluso 1 drink e 1 flute) Ingresso Dopocena (dal 26 dicembre): 60 € (incluso 1 drink e 1 flute)

Magazzini Generali: Capodanno Moulin Rouge

I Magazzini Generali di Milano sono storici e sempre al passo con le nuove tendenze. Per il Capodanno 2025, propongono un evento tematico ispirato al Moulin Rouge, con una serata ricca di sorprese e un dinner show cantato che si terrà dalle 20:30 alle 23:00. A partire dalle 00:30, la festa si trasformerà in un grande clubbing party con musica e spettacoli, per celebrare l’arrivo del nuovo anno in grande stile.

Prezzi:

Cena a Buffet Cantata + Serata : 50 € (include 2 drink)

: 50 € (include 2 drink) Cena a Buffet Cantata + Serata – VIP : 80 € (incluso 2 drink e 1 bottiglia di spumante per 5 persone)

: 80 € (incluso 2 drink e 1 bottiglia di spumante per 5 persone) Ingresso: 30 € (dalle 23:30, incluso 1 drink)

Il Giardino dei Visionari: La notte di Capodanno al Gate Milano

Il 31 dicembre, a partire dalle 23:00, il Giardino dei Visionari si trasforma in un tempio sonoro per celebrare l’arrivo del 2025. Una notte di musica e magia, guidata dai DJ Etna, Vice Luna e Restless, che animeranno la Main Room con un viaggio musicale senza sosta, mentre nella Room 2 si ballano i successi commerciali degli anni ’90 con Medna.

Il countdown per il nuovo anno sarà un momento di pura emozione, e nel frattempo gli ospiti potranno godere di attività esclusive come il make-up, letture dei tarocchi e la manifestazione di intenzioni per l’anno che verrà. Non mancheranno performance dal vivo che arricchiranno l’atmosfera. Un Capodanno immerso nella musica e nelle esperienze, per dare il benvenuto al 2025 con stile.

Prezzi a partire da 25,50 euro.

The Club Milano e il Gran Gala Golden Edition

Il Gran Galà Golden Edition al The Club Milano si preannuncia come uno degli eventi più esclusivi per festeggiare il Capodanno 2025. Conosciuto per il suo stile elegante e la clientela raffinata, il club milanese si trasforma per l’occasione in una location scintillante, ispirata a un tema dorato e passionale. La serata, che si svolgerà dalle 20:30 alle 05:30, promette un mix perfetto di musica, luci, scenografie e divertimento, con il DJ set di Ale Bucci che accompagnerà gli ospiti fino all’alba. Gli allestimenti includono un set fotografico ispirato ai red carpet americani, mentre le truccatrici presenti renderanno gli ospiti ancora più luminosi per festeggiare l’arrivo del 2025.

Per partecipare all’evento, sono disponibili diverse formule di ingresso, tutte con prevendita obbligatoria. Tra queste, la Prevendita Buffet (100€ a persona), che include il Royal Buffet, open wine, un drink e un flûte di spumante. C’è anche la possibilità di optare per il Prevendita VIP (100€ a persona), che offre in più un buffet dolci e due drink. Chi preferisce arrivare più tardi può scegliere la Prevendita Ingresso (70€ a persona), con accesso dalle 22:30 e un drink incluso. Per chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva, sono disponibili i Tavoli Privè, con prezzi che vanno dai 1000€ per il tavolo in pista ai 2000€ per il tavolo Privè White (entrambi con 10 ingressi).

Il programma della serata prevede l’apertura del Royal Buffet alle 20:30, l’ingresso degli ospiti alle 22:30, e il grande Welcome 2025 a mezzanotte, seguito dalla Golden Edition e dal DJ set di Ale Bucci. La festa proseguirà fino alle 05:30, concludendosi dopo una notte di musica e divertimento. Un appuntamento da non perdere per chi cerca un Capodanno esclusivo e indimenticabile nel cuore di Milano.

Come nuoversi a Milano a Capodanno

Per godersi al meglio la serata di Capodanno, è fondamentale conoscere le modalità di trasporto in città. A Milano, il sistema dei mezzi pubblici è molto efficiente, ma potrebbe esserci un aumento della frequenza dei bus e tram durante la notte di Capodanno. La metropolitana sarà operativa fino a tarda notte, e alcune linee potrebbero anche rimanere attive fino alle prime luci dell’alba.

In alternativa, è possibile utilizzare i taxi o i servizi di ride-sharing come Uber e Lyft. Per chiamare un taxi, il numero da ricordare è il 02 40 69 69.

Il clima di Milano a Capodanno

Il clima di Milano durante il periodo di Capodanno è generalmente freddo, con temperature che variano dai 3°C ai 7°C, ma possono scendere anche sotto i 0°C nelle ore più tarde della notte. Questo rende fondamentale vestirsi adeguatamente, soprattutto se si prevede di partecipare a eventi all’aperto, come il famoso concerto in Piazza Duomo, o passeggiare per le vie della città.

Un abbigliamento caldo e comodo è essenziale per godersi appieno le festività nella città meneghina senza farsi influenzare dal freddo pungente. Giacche pesanti, sciarpe, guanti e cappelli sono decisamente consigliati, e magari anche delle scarpe impermeabili per affrontare eventuali piogge.