Le migliori esperienze in Canada in primavera ed estate

Con l’arrivo della primavera e dell’estate, il Canada diventa una destinazione ideale per chi cerca una combinazione di natura incontaminata, città frizzanti e un’atmosfera accogliente e cosmopolita, vivace dal punto di vista culturale e per l’intrattenimento. Ecco cosa non perdere nella stagione primaverile ed estiva in queste due metropoli canadesi e quali escursioni ed esperienze vivere anche in altre parti del Paese.

Toronto in primavera ed estate

Toronto è una delle città più dinamiche del Canada e offre moltissime esperienze uniche durante la primavera e l’estate. Quando la città si risveglia dalla lunga stagione invernale, i suoi parchi, i giardini e le isole prendono vita con colori vibranti.

In primavera, i giardini botanici di Toronto esplodono di colori: il Toronto Botanical Garden e il Royal Ontario Museum’s Gardens sono solo alcuni dei luoghi perfetti per una passeggiata rilassante. Ma è durante l’estate che la città mostra il suo vero fascino, con i parchi cittadini che diventano palcoscenici di eventi all’aperto. L’High Park, per esempio, è l’ideale per una giornata di relax immersi nel verde, mentre la vicina Toronto Islands offre splendide spiagge e un panorama spettacolare sullo skyline della città. I visitatori possono anche noleggiare una bicicletta per esplorare le numerose piste ciclabili della città, particolarmente affascinanti lungo il Waterfront Trail.

Per chi mangia pane e arte a colazione, il Royal Ontario Museum (ROM) è uno dei musei più importanti del Canada, con collezioni che spaziano dalla storia naturale all’arte mondiale. Durante la stagione primaverile ed estiva, il museo offre un’esperienza unica grazie alla sua vasta gamma di esposizioni temporanee e permanenti, che spaziano dall’arte antica alla storia naturale, passando per la cultura indigena canadese e le civiltà lontane. Il ROM è il luogo ideale per una visita culturale immersiva in un’atmosfera luminosa e accogliente.

Yonge Street, invece, è una delle strade più lunghe del mondo ed è il cuore pulsante della vita urbana di Toronto. Con i suoi negozi, ristoranti e luoghi di intrattenimento, offre una vasta gamma di attività da fare a piedi. Durante l’estate, il clima mite rende ancora più piacevole una passeggiata per questa strada iconica, dove i visitatori possono fare shopping, fermarsi in un caffè all’aperto o godersi la vivace atmosfera della città. Yonge Street è anche un punto di partenza perfetto per esplorare altri quartieri emblematici di Toronto, come il Distillery District che offre gallerie d’arte, caffè e ristoranti che celebrano il meglio della cultura canadese o il quartiere di Yorkville.

Toronto è una città che celebra la diversità culturale e la stagione estiva è il momento perfetto per immergersi nella sua scena artistica vibrante. Eventi come il Toronto International Film Festival (TIFF), che si svolge a settembre, cominciano a prendere piede in estate con anteprime e iniziative. Il Caravan Festival di Toronto, che si tiene ogni anno a giugno, è un evento culinario e musicale che celebra le diverse etnie e culture che abitano la città. Durante questo festival, i visitatori possono assaporare piatti tipici provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica tradizionale e assistere a spettacoli di danza e arte. Il Caravan è un’occasione unica per scoprire le tradizioni culturali di diverse comunità e godersi una giornata all’insegna della diversità e della convivialità.

Non può mancare, infine, una visita alla famosa CN Tower, una delle strutture più alte del mondo, che offre una vista spettacolare su tutta la città e sul Lago Ontario.

Montréal in primavera e in estate

Montréal, la “Parigi del Nord”, incanta i visitatori con la sua fusione di cultura francese e anglosassone. Con l’arrivo dell’estate, la città si trasforma in un palcoscenico di eventi culturali, festival e attività all’aperto che rendono l’esperienza ancora più speciale.

In primavera, le strade di Montréal si riempiono di artisti di strada, musicisti e caffè all’aperto. È il momento ideale per esplorare il quartiere Vieux-Montréal, dove l’architettura storica incontra ristoranti e gallerie d’arte contemporanea. Il Musée des beaux-arts, uno dei più grandi musei d’arte del Canada, è un must per gli amanti della cultura.

Durante l’estate, Montréal ospita alcuni dei festival più iconici del mondo. Il Festival International de Jazz, che si tiene a giugno, attira artisti da tutto il globo e trasforma la città in una festa musicale. Anche il Montreal en Lumière, che celebra arte e gastronomia, offre un’esperienza unica.

Nonostante la sua anima urbana, Montréal è circondata da una natura straordinaria. Il Parc du Mont-Royal, progettato da Frederick Law Olmsted, è il posto ideale per una passeggiata o un picnic. Da qui, si può godere di una vista spettacolare sulla città. In estate, le piste ciclabili che costeggiano il fiume San Lorenzo sono perfette per un’uscita in bicicletta o per una passeggiata serale.

Il Vieux-Port (Vecchio Porto) di Montréal è il cuore storico della città, un luogo ricco di storia e cultura. Durante la stagione estiva, le sue strade lastricate si animano con eventi, mercati all’aperto e artisti di strada. Qui, i visitatori possono fare shopping nei negozi caratteristici, assaporare piatti tipici nei ristoranti locali e partecipare ai numerosi eventi che si tengono nel Quartier des Spectacles, il quartiere degli spettacoli di Montréal, che ospita festival di musica, danza e teatro.

Il Mont Royal è uno dei punti panoramici più iconici di Montréal. Durante i mesi estivi, la salita al monte offre una vista spettacolare sulla città, che si estende sotto di sé come un mosaico di edifici e parchi verdi. I sentieri che portano alla cima sono ideali per una passeggiata rilassante immersi nella natura, mentre una volta in cima, i visitatori possono godere di una delle viste più mozzafiato della città, ideale per scattare fotografie o semplicemente rilassarsi.

Il Parc Jean-Drapeau, situato su un’isola nel fiume San Lorenzo, è uno dei parchi più belli di Montréal, ricco di spazi verdi, laghi, musei e percorsi ciclabili. In estate, è il luogo ideale per un’escursione in bicicletta o per un picnic in famiglia, grazie alla sua ampia varietà di attrazioni, tra cui la Biosphère, un museo dedicato all’ambiente, e il Circuit Gilles Villeneuve, famoso per ospitare il Gran Premio di Formula 1. Il parco è anche sede di numerosi eventi musicali e culturali che animano l’isola durante i mesi più caldi.

Escursione alle Cascate del Niagara

Le Cascate del Niagara, una delle meraviglie naturali più famose al mondo, sono un must per chi visita il Canada in primavera e durante l’estate. Situate al confine tra Canada e Stati Uniti, queste cascate spettacolari sono ancora più affascinanti con il clima estivo, quando è possibile avvicinarsi alle cascate tramite escursioni in barca o esplorare i sentieri panoramici che offrono viste mozzafiato. La vicinanza ai parchi circostanti e alla città di Niagara-on-the-Lake rende la visita ancora più completa, con opportunità di relax tra la natura.

Avvistamenti delle balene a Tadoussac

Tadoussac, una piccola località nella regione del Québec, è il punto di partenza ideale per escursioni in battello alla scoperta delle balene. Durante i mesi estivi, le acque che circondano il fiume San Lorenzo diventano un’area di passaggio per diverse specie di balene, tra cui la balena azzurra e la balena megattera. Le escursioni in barca offrono un’esperienza unica di avvistamento di questi magnifici mammiferi marini, immersi in un paesaggio naturale incontaminato.

Quebec City: la città francese del Canada

Situata lungo il fiume San Lorenzo, Quebec City è una delle città più affascinanti del Canada. In estate, la città si anima con eventi culturali e festival, e il suo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, diventa un palcoscenico vivente di architettura coloniale francese. Le stradine acciottolate, i giardini fioriti e i caffè all’aperto offrono un’atmosfera romantica e tranquilla. Quebec City è anche la base ideale per esplorare le meraviglie naturali circostanti, come i parchi e le valli verdi che si estendono lungo il fiume.

In città, da non perdere è l’iconico Château Frontenac, un imponente hotel storico situato nel cuore di Québec City, che si erge maestoso sulla collina che domina il fiume San Lorenzo. Costruito nel 1893 dalla compagnia ferroviaria canadese Canadian Pacific Railway, l’edificio in stile castello è uno dei più fotografati al mondo ed è anche uno dei simboli iconici della città, con un’importante valenza storica, poiché ha ospitato numerosi eventi internazionali e figure di spicco, diventando una delle strutture più riconosciute del Canada.

Durante l’estate, la città ospita anche eventi culturali e festival, tra cui il Festival d’Été de Québec. Inoltre, una visita al Montmorency Falls, a pochi passi dal centro, offre panorami mozzafiato e sentieri escursionistici.

Hamilton e il WaterPark

Hamilton, situata nell’Ontario, è una città famosa per i suoi numerosi parchi e per la sua vicinanza alle cascate del Niagara. Durante l’estate, Hamilton è anche una destinazione popolare per famiglie grazie al suo WaterPark, un parco acquatico con scivoli, piscine e altre attrazioni ideali per bambini di tutte le età. La città è anche conosciuta per i suoi sentieri naturalistici e per essere un punto di partenza per esplorare la regione dei Grandi Laghi.

Wonderland: il parco divertimenti più grande del Canada

Wonderland, il parco di divertimenti più grande del Canada, è la meta perfetta per chi cerca un po’ di adrenalina. Situato vicino a Toronto, questo parco offre un’ampia varietà di montagne russe, giochi e attrazioni per tutte le età. Durante i mesi estivi, Wonderland diventa un luogo ideale per trascorrere una giornata in famiglia, con spettacoli, eventi tematici e numerosi ristoranti e negozi per fare una pausa tra un gioco e l’altro.

Unionville: un tuffo nel passato

Unionville, una pittoresca cittadina situata a breve distanza da Toronto, è famosa per le sue case vittoriane ben conservate e l’atmosfera storica che la caratterizza. Passeggiando per il centro di Unionville, i visitatori possono scoprire negozi di antiquariato, gallerie d’arte e caffè storici. La cittadina, circondata dalla campagna, è il luogo ideale per una gita rilassante, lontano dal trambusto delle grandi metropoli, ma comunque facilmente raggiungibile.

I Parchi Nazionali del Canada

Il Canada è famoso per la sua natura selvaggia e per i suoi parchi nazionali, che in primavera ed estate offrono innumerevoli opportunità per escursioni e attività all’aria aperta. Il Banff National Park e il Jasper National Park in Alberta sono tra i più celebri, con paesaggi spettacolari di montagne, laghi turchesi e fauna selvatica. All’estremo est, il Gros Morne National Park nel Newfoundland offre paesaggi mozzafiato di fiordi e montagne, mentre il Pacific Rim National Park Reserve in British Columbia è un paradiso per gli amanti delle spiagge selvagge e delle foreste pluviali temperate.

Gita al Lago Sacacomie

Situato nella regione del Québec, il Lago Sacacomie è una meta ideale per gli amanti della natura e delle attività all’aperto. In estate, il lago diventa un’oasi di tranquillità, con acque cristalline e una splendida cornice di foreste che si riflettono sulla superficie del lago. Gli appassionati di pesca, kayak e vela troveranno in questo luogo un perfetto angolo di paradiso. Il Lago Sacacomie è anche un ottimo punto di partenza per esplorare le riserve naturali circostanti.

Un nuovo piano voli per il Canada

Air Transat, compagnia aerea leader nel settore dei viaggi, ha potenziato ulteriormente i suoi collegamenti con il Canada, offrendo voli diretti dall’Italia verso le principali destinazioni canadesi. Con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia Terme, i viaggiatori italiani potranno facilmente raggiungere Toronto e Montréal. I voli da Roma per Montréal inizieranno il 19 aprile 2025 e diventeranno giornalieri dal 15 giugno, mentre i voli per Toronto partiranno dal 2 maggio 2025, con frequenza giornaliera dal 9 giugno. Inoltre, dal 3 maggio 2025 sarà possibile volare direttamente da Venezia a Toronto, e dal 5 maggio 2025 anche da Venezia a Montréal.

Con la sua rete di voli in continua espansione e la qualità del servizio che l’ha fatta nominare “Migliore Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo” agli Skytrax World Airline Awards 2024, Air Transat rappresenta una scelta perfetta per chi desidera esplorare le meraviglie del Canada con il comfort di un volo diretto e conveniente. Per maggiori dettagli sul piano voli e per prenotare il proprio viaggio, è possibile consultare il sito ufficiale della compagnia aerea.