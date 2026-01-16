Scoprire Montréal nell’estate 2026 è più facile, grazie ai voli diretti dall’Italia con Air Transat: cultura, panorami e gastronomia nel cuore francofono del Canada

Montréal, cuore francofono del Canada dell’Est, si prepara a diventare una delle mete più ambite per l’estate 2026. La città unisce cultura, storia e vita urbana vivace, proponendo ai viaggiatori un mix unico di esperienze: dall’architettura storica di Old Montréal alle passeggiate panoramiche sul Mont Royal, dai festival musicali alle specialità gastronomiche locali.

A rendere la destinazione ancora più accessibile è la compagnia canadese Air Transat, recentemente premiata agli Skytrax World Airline Awards 2025 come “Migliore Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo”. La compagnia ha annunciato un piano estivo ambizioso, potenziando i collegamenti dall’Italia verso Montréal e Toronto, con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia Terme, garantendo fino a 18 frequenze settimanali verso il Canada da aprile a ottobre 2026. Grazie a queste nuove rotte, organizzare un viaggio verso il Canada orientale sarà più semplice e conveniente, con possibilità di scegliere tra voli diretti e connessioni rapide, tariffe competitive e servizi a bordo pluripremiati.

I nuovi voli diretti verso Montréal dall’Italia

Come già accennato, un motivo in più per scegliere questa destinazione è che Air Transat offre voli diretti dall’Italia verso Montréal e Toronto per l’estate 2026. Da Roma, i voli per Montréal saranno operativi dal 18 aprile al 24 ottobre, con cinque frequenze settimanali che diventeranno giornaliere dal 19 giugno. Le tariffe partono da 421 euro A/R, tasse incluse. Da Venezia, invece, sarà possibile raggiungere Montréal con tre voli settimanali via Toronto, dal 2 maggio al 12 settembre.

Con voli diretti da Roma e comode connessioni da Venezia, Montréal è pronta ad accogliere i viaggiatori italiani nell’estate 2026. Tra il fascino del centro storico, i festival all’aperto e i panorami dal Mont Royal, conviene approfittare delle frequenze Air Transat per vivere Montréal con comodità, tariffe competitive e il massimo del comfort: questa si configura come l’occasione ideale, insomma, per scoprire il cuore francofono del Canada in tutta la sua energia e vitalità.

Eventi da non perdere a Montréal nell’estate 2026

Montréal è una città dalle mille sfaccettature, dove la cultura europea incontra la modernità nordamericana. Se vi state chiedendo perché visitare questa città, sappiate che i motivi sono molteplici. Il centro storico, Old Montréal, conserva strade lastricate e edifici in pietra risalenti all’epoca coloniale, mentre piazze animate e caffè invitano a scoprire la vita quotidiana della città. Quartieri come Plateau e Mile End offrono un panorama artistico e musicale sempre aggiornato, con gallerie, street art e festival estivi che animano le strade.

Gli amanti del verde possono esplorare il Mont Royal, con sentieri panoramici e punti di osservazione che regalano viste spettacolari sulla città, mentre i numerosi parchi cittadini offrono spazi per picnic e attività all’aperto. L’estate è il periodo ideale per vivere Montréal: le temperature miti, le giornate lunghe e le manifestazioni culturali rendono ogni visita un’esperienza completa. La città è anche famosa per la gastronomia: dai ristoranti raffinati ai mercati locali, ogni occasione è buona per assaggiare piatti tipici come poutine, bagel e prelibatezze francesi-canadesi, rendendo il soggiorno un vero e proprio viaggio sensoriale.

Oltre a storia e cultura, Montréal nell’estate 2026 offre un calendario ricco di eventi imperdibili. Dal Festival Internazionale di Jazz a fine giugno ai concerti del MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE e ai ritmi internazionali del Festival Nuits d’Afrique a luglio, la città vibra di musica e spettacolo. Sport e grandi manifestazioni completano l’offerta: dall’Open Nazionale di Tennis al prestigioso Grand Prix Cycliste de Montréal a settembre, ogni viaggio estivo diventa un’occasione unica per vivere Montréal in piena energia.