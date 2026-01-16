Perché organizzare un viaggio estivo a Montréal nel 2026

Scoprire Montréal nell’estate 2026 è più facile, grazie ai voli diretti dall’Italia con Air Transat: cultura, panorami e gastronomia nel cuore francofono del Canada

Foto di Priscilla Piazza

Priscilla Piazza

Content writer

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Pubblicato:

Perché organizzare un viaggio estivo a Montréal nel 2026
iStock
Panorama su Montréal, Canada

Montréal, cuore francofono del Canada dell’Est, si prepara a diventare una delle mete più ambite per l’estate 2026. La città unisce cultura, storia e vita urbana vivace, proponendo ai viaggiatori un mix unico di esperienze: dall’architettura storica di Old Montréal alle passeggiate panoramiche sul Mont Royal, dai festival musicali alle specialità gastronomiche locali.

A rendere la destinazione ancora più accessibile è la compagnia canadese Air Transat, recentemente premiata agli Skytrax World Airline Awards 2025 come “Migliore Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo”. La compagnia ha annunciato un piano estivo ambizioso, potenziando i collegamenti dall’Italia verso Montréal e Toronto, con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia Terme, garantendo fino a 18 frequenze settimanali verso il Canada da aprile a ottobre 2026. Grazie a queste nuove rotte, organizzare un viaggio verso il Canada orientale sarà più semplice e conveniente, con possibilità di scegliere tra voli diretti e connessioni rapide, tariffe competitive e servizi a bordo pluripremiati.

I nuovi voli diretti verso Montréal dall’Italia

Come già accennato, un motivo in più per scegliere questa destinazione è che Air Transat offre voli diretti dall’Italia verso Montréal e Toronto per l’estate 2026. Da Roma, i voli per Montréal saranno operativi dal 18 aprile al 24 ottobre, con cinque frequenze settimanali che diventeranno giornaliere dal 19 giugno. Le tariffe partono da 421 euro A/R, tasse incluse. Da Venezia, invece, sarà possibile raggiungere Montréal con tre voli settimanali via Toronto, dal 2 maggio al 12 settembre.

Lo skyline di Montreal illuminato
iStock
Lo skyline di Montréal di notte

Con voli diretti da Roma e comode connessioni da Venezia, Montréal è pronta ad accogliere i viaggiatori italiani nell’estate 2026. Tra il fascino del centro storico, i festival all’aperto e i panorami dal Mont Royal, conviene approfittare delle frequenze Air Transat per vivere Montréal con comodità, tariffe competitive e il massimo del comfort: questa si configura come l’occasione ideale, insomma, per scoprire il cuore francofono del Canada in tutta la sua energia e vitalità.

Eventi da non perdere a Montréal nell’estate 2026

Montréal è una città dalle mille sfaccettature, dove la cultura europea incontra la modernità nordamericana. Se vi state chiedendo perché visitare questa città, sappiate che i motivi sono molteplici. Il centro storico, Old Montréal, conserva strade lastricate e edifici in pietra risalenti all’epoca coloniale, mentre piazze animate e caffè invitano a scoprire la vita quotidiana della città. Quartieri come Plateau e Mile End offrono un panorama artistico e musicale sempre aggiornato, con gallerie, street art e festival estivi che animano le strade.

Scorcio della via centrale di Montreal, Canada
iStock
Scorcio del centro di Montreal

Gli amanti del verde possono esplorare il Mont Royal, con sentieri panoramici e punti di osservazione che regalano viste spettacolari sulla città, mentre i numerosi parchi cittadini offrono spazi per picnic e attività all’aperto. L’estate è il periodo ideale per vivere Montréal: le temperature miti, le giornate lunghe e le manifestazioni culturali rendono ogni visita un’esperienza completa. La città è anche famosa per la gastronomia: dai ristoranti raffinati ai mercati locali, ogni occasione è buona per assaggiare piatti tipici come poutine, bagel e prelibatezze francesi-canadesi, rendendo il soggiorno un vero e proprio viaggio sensoriale.

Oltre a storia e cultura, Montréal nell’estate 2026 offre un calendario ricco di eventi imperdibili. Dal Festival Internazionale di Jazz a fine giugno ai concerti del MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE e ai ritmi internazionali del Festival Nuits d’Afrique a luglio, la città vibra di musica e spettacolo. Sport e grandi manifestazioni completano l’offerta: dall’Open Nazionale di Tennis al prestigioso Grand Prix Cycliste de Montréal a settembre, ogni viaggio estivo diventa un’occasione unica per vivere Montréal in piena energia.

Cosa fare in estate Itinerari culturali Turismo enogastronomicoCanadaMontreal