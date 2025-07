Dalle acque cristalline di Grotticelle alle baie di Capo Vaticano, questa la nostra selezione sulle spiagge bianche più belle della Calabria per l’estate 2025

iStock La spiaggia di Grotticelle

La Calabria è una delle poche regioni italiane che, al di fuori di Tropea, non è stata ancora completamente travolta dal turismo di massa. Ciò significa che, durante la vostra vacanza, potrete godervi più tranquillamente i suoi 800 chilometri di costa, bagnata dal Tirreno e dallo Ionio. Qui, troverete diverse spiagge bianche dove stendere l’asciugamano e godervi il caldo sole del sud Italia.

Quali sono quelle migliori dove andare in estate? Ecco la nostra selezione dedicata alle spiagge bianche più belle della Calabria!

Spiaggia di Grotticelle

Partiamo da una delle più amate della Calabria, la spiaggia di Grotticelle. Chiamata così per la grotta naturale situata proprio sotto Capo Vaticano, è in realtà costituita da tre piccole cale in prevalenza sabbiose con scogli che affiorano maestosi dall’acqua. Sulla sua sabbia chiara e sottile potrete stendere l’asciugamano, mentre il mare azzurro e trasparente con un fondale sabbioso invita alla scoperta subacquea, soprattutto vicino agli scogli, dove potrete ammirare una ricca e variegata flora e fauna.

Noleggiando una canoa o un gommone, potreste raggiungere la punta estrema di Capo Vaticano rappresentata dallo Scoglio del Palombaro, dove si trova anche un faro suggestivo. In alternativa, sono presenti anche dei sentieri e delle scalinate che vi permettono di ammirare il paesaggio dall’alto.

Spiaggia di Caminia

Andiamo sulla Costa degli Aranci, dove spicca la bellezza della rinomata spiaggia di Caminia. Situata nel cuore del Golfo di Squillace, sotto il comune di Stalettì, in provincia di Catanzaro, offre uno splendido litorale di sabbia bianca che si estende per circa 1 chilometro. Delimitata a nord dalla Scogliera del Torrazzo e a sud da varie strutture residenziali che la dividono dalla piccola spiaggia di Pietragrande, risulta anche protetta dai venti.

A contraddistinguerla sono anche i colori: davanti a voi le sfumature blu e turchesi del mare, dietro il verde della macchia mediterranea. Considerando che in alcuni punti il fondale diventa roccioso, consigliamo di portare con voi delle scarpette da scoglio, soprattutto se state viaggiando con dei bambini. Se oltre a rilassarvi in spiaggia volete trascorrere la giornata in esplorazione, suggeriamo di noleggiare un pedalò o una canoa e di raggiungere la Grotta di San Gregorio.

iStock

Paradiso del Sub

È una delle spiagge più suggestive della Calabria: stiamo parlando di Paradiso del Sub a Zambrone. Affacciata sul Mar Tirreno, si presenta come una baia di sabbia bianca protetta da scogliere che si gettano a strapiombo in un mare cristallino. Seppur vicina a Tropea, distante solo una decina di chilometri, risulta più tranquilla e selvaggia, soprattutto perché può essere raggiunta solamente percorrendo un sentiero a piedi.

Il percorso, della durata di 10-15 minuti, è adatto a tutti ed è composto prevalentemente da una scalinata che potrebbe risultare faticosa soprattutto al ritorno. Durante il tragitto, godrete di viste mozzafiato sulla costa.

Una volta arrivati, vedrete un’insenatura divisa in due parti da scogli, facilmente superabili anche dai bambini: quella sinistra è la più piccola, costituita da sabbia bianca finissima, mentre quella a destra è più ampia. Qui potrete rilassarvi immersi in uno scenario pazzesco, circondati da alte scogliere, oppure fare snorkeling.

Spiaggia di Soverato

Conosciuta anche come la “Perla dello Ionio”, la spiaggia di Soverato è considerata una delle mete balneari più apprezzate della Calabria. Situata lungo la splendida Costa degli Aranci, offre ai visitatori un litorale composto da sabbia bianca e finissima, lambito da un mare limpido dai toni turchesi e blu intensi, premiato più volte con la Bandiera Blu.

Questo è il posto ideale dove nuotare, fare immersioni alla scoperta dei suoi fondali o semplicemente rilassarsi. Anche chi viaggia con i bambini può stare tranquillo perché le sue acque digradano dolcemente, rendendo la balneazione più sicura. Inoltre, sono presenti stabilimenti balneari, ristoranti, aree giochi e un bel lungomare dove passeggiare al tramonto.

Spiaggia di Roccella Ionica

Se state cercando le spiagge bianche più belle della Calabria, infine, non potete perdervi Roccella Ionica: questo borgo turistico situato sulla Costa dei Gelsomini è stato premiato più volte. La spiaggia omonima, che si estende per oltre otto chilometri ed è caratterizzata da una sabbia finissima e bianca, impreziosita da un’acqua limpida e cangiante, è stata più volte premiata con la Bandiera Blu e la Bandiera Verde per la qualità del mare e la sicurezza per le famiglie.

È una zona ben organizzata, in quanto la spiaggia offre una varietà di soluzioni: da ampi tratti liberi dotati di docce e servizi, fino a stabilimenti balneari attrezzati con cabine, bar e aree giochi. Inoltre, se viaggiate con i vostri amici a quattro zampe, sarete felici di sapere che questa spiaggia è pet friendly!