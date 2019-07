William, Kate e famiglia ai Caraibi sull’isola di Mustique

editato in: da

Mustique, l’isola più esclusiva dell’arcipelago delle Grenadine

La piccola isola di Mustique, nelle Piccole Antille caraibiche, è il paradiso più esclusivo di Saint Vincent e Grenadine. Ha numerose barriere coralline, spiagge favolose e un mare da sogno. L’isola è stata scelta da William e Kate per trascorrere una breve vacanza con tutta la famiglia.

Non è la prima volta che i reali scelgono questo paradiso come buen retiro per le loro vacanze. La prima volta la famiglia Middleton aveva affittato Villa Aurora, una delle case più belle, per il compleanno di mamma Carole, una villa che allora pare fosse costata intorno ai 14.000 euro a settimana e che oggi arrivi fino a 50mila.

Non grandissima: tre camere, salone, sala da pranzo, piscina e prendisole. Alla villa si aggiunge un cottage che molto probabilmente ospitava le guardie del corpo che Kate aveva portato con sé per via del piccolo George che, allora, era alla sua prima vacanza. Quella volta la Duchessa di Cambridge era partita senza William, impegnato ai quei tempi negli studi. Poi ci sono tornati tutti assieme, famiglia al completo.

Tra gli ospiti che hanno soggiornato a Villa Aurora prima di loro ci sono state molte alte celebrity, da David Bowie a Mick Jagger, Bryan Adams, Hugh Grant, Pierce Brosnan, Tommy Hilfiger e molti altri ancora.

Sull’isola c’è anche un hotel, il Cotton House, ricavato in un ex magazzino di cotone. Essendo ora la famiglia allargata può darsi che i Cambridge soggiornino più comodamente qui.

Perché tutti scelgono quest’isola sperduta per le vacanze? Perché è compresa in una “no-fly zone”, un’area che è vietata sorvolare e dove i volti noti possono essere certi di non essere spiati da paparazzi o da spie malintenzionate.

Mustique è una perla delle Grenadine. Tante spiagge, piccole baie e calette affacciate su un Mar dei Caraibi spettacolare. Le spiagge più belle sono Lagoon Beach, Pasture Bay, Macaroni Beach.

Sulla piccola isola vivono solamente 500 abitanti, collocati nei villaggi di Lovell, Britannia Bay e Dover. Il resto è tutta natura selvaggia, tartarughe, aironi e ville nascoste nella foresta tropicale.