Bellinzona, la città dei tre castelli da visitare anche in giornata

editato in: da

A due ore di treno da Milano si arriva in una delle città più sorprendenti della Svizzera: Bellinzona. Sorprende il fatto che in questa città ci siano ben tre castelli e che, proprio per queste tre fortezze medievali, le meglio conservate della Svizzera, per le mura cittadine e l’imponente murata, sia entrata nella lista dei Patrimoni mondiali dell’Unesco.

Il Castelgrande, il più antico e più solido dei castelli di Bellinzona, offre una bellissima vista del centro storico e dei dintorni. Dalle mura è possibile ammirare gli altri due castelli, il Castello di Montebello e il Castello di Sasso Corbaro. Un piccolo museo nel Castelgrande documenta la storia dei castelli e del cuore della città medievale di Bellinzona. Anche gli altri due castelli ospitano un museo.

Il centro storico ha degli angolini caratteristici e le piazze, le vie, il teatro neoclassico e le antiche dimore perfettamente restaurate testimoniano la storia di questa città di cultura lombarda. Gli hotel riccamente decorati e le belle chiese impreziosiscono le numerose viuzze. Ma il fascino austero di questa città medievale cela anche l’energica vitalità di un crocevia dedicato agli scambi e agli incontri, ruolo che Bellizona ha sempre avuto.

L’importanza strategica di questa città era già stata compresa dagli antichi Romani, che qui fondarono un castrum nel I secolo, fortificato nel Medioevo e trasformato in una roccaforte rimasta inespugnabile per lungo tempo. Grazie alla sua posizione centrale, Bellinzona fu a più riprese oggetto di conflitti tra i duchi di Milano e i Confederati elvetici. Fu solo nel 1516 che la Confederazione riuscì ad annettere la città ai suoi territori.

Bellinzona vanta una posizione strategica anche per escursioni in quota, in quanto è ubicata in una valle che costeggia i passi alpini del San Gottardo, del San Bernardo e del Lucomagno. È il punto di partenza ideale per escursioni verso la zona dei laghi del Canton Ticino. L’altopiano ticinese è famoso per l’abbondanza d’acqua. Nella Val Piora, una delle più belle regioni del Ticino, si contano oltre 20 laghi di montagna.

La funicolare Ritom, una delle funivie più ripide del mondo, con una pendenza dell’87,8%, porta dal Comune di Ambrì fino a Cadagno. I tre laghi più grandi dell’altopiano sono il famoso Lago Ritom, il più grande del Cantone, il “misterioso” Lago di Cadagno e il piccolo Lago di Tom.

Un paesaggio completamente diverso si trova, invece, sull’Alpe Tremorgio. Da Rodi-Fiesso, una funivia in 5 minuti conduce gli escursionisti a 1.830 metri e al delizioso Lago Tremorgio, un angolo di Canada in Svizzera.

Chi visita il Canton Ticino e soggiorna in hotel, ostelli della gioventù o campeggi ha a disposizione il Ticino Ticket che consente di beneficiare gratuitamente dei trasporti pubblici e di ottenere sconti sugli impianti di risalita e sugli ingressi a numerose attrazioni.