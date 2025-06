Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

C’è un profumo che sa di vento e di mare, un colore che sa di blu profondo e un ritmo lento che ti entra nelle vene non appena metti piede nei vicoli di Porto Azzurro. Se ti stai chiedendo cosa vedere a Porto Azzurro, sei nel posto giusto perché continuando la lettura ti racconterò che questa perla dell’Isola d’Elba non è solo un porto ma un piccolo mondo sospeso tra storia, bellezza e dolce vita mediterranea. Il luogo dove ogni scorcio diventa cartolina, dove il tempo pare fermarsi e l’estate beh… l’estate si trasforma in uno stato d’animo. Porto Azzurro è il classico luogo dove tu non vorresti mai andare via.

Cosa vedere a Porto Azzurro

Passeggiare per Porto Azzurro è un po’ come sfogliare un album di cartoline dal sapore mediterraneo, ogni scorcio ti sorprende, ogni dettaglio ti invita a rallentare. Il borgo non ha fretta e ti invita a non averne nemmeno tu. Perché vuole sorprenderti mostrandosi piano, una curva dopo l’altra, un profumo dopo l’altro. Se ti stai chiedendo cosa vedere a Porto Azzurro, di seguito ti segnalo alcune delle tante meraviglie da scoprire.

La piazza sul mare che incanta al tramonto

Si chiama Piazza Matteotti, ma per tutti è semplicemente ‘’la piazza’’: un grande salotto all’aperto affacciato direttamente sul porto. Ci arrivi dopo aver attraversato il cuore del borgo, tra negozietti e gelaterie, sappilo, ti ritroverai all’improvviso in un anfiteatro naturale che si accenderà di rosa e oro al tramonto.

Forte San Giacomo, la storia con vista mare

Se ami le storie con un po’ di mistero, Sali fino al Forte San Giacomo, costruito dagli spagnoli nel ‘600, oggi ospita una casa circondariale (sì davvero), ma continua a dominare il borgo dall’alto con la sua imponenza severa. La vista? Una meraviglia che abbraccia tutta la baia. Il consiglio? Fermati a metà strada, dove la vegetazione si apre come un sipario e scatta una foto, sarà una delle più belle del viaggio!

La chiesa della Madonna del Carmine

Nel cuore di Porto Azzurro c’è un luogo silenzioso, poco battuto dai turisti frettolosi: è la piccola chiesa barocca dedicata alla Madonna del Carmine, patrona dei pescatori. Entra, respira l’aria fresca e lascia che il silenzio ti racconti la parte più intima del paese, quella fatta di fede, tradizioni e piccoli gesti quotidiani.

Laghetto di Terranera

Ci sono angoli che ti si piantano negli occhi e nel cuore, a Porto Azzurro l’effetto wow è assicurato praticamente dopo ogni curva e lo scoprirai praticamente appena dopo aver disfatto la valigia! Uno di questi è il Laghetto di Terranera, nascosto appena oltre la spiaggia omonima, uno specchio d’acqua verde brillante, nato da una miniera antica e separato dal mare solo da una lingua di sabbia scura. Arrivaci a piedi, l’effetto wow è dato dal fatto che sembra quasi un miraggio tropicale.

Santuario della Madonna di Monserrato

Un altro luogo che vale ogni passo è il Santuario della Madonna di Monserrato, costruito nel ‘600 da un governatore spagnolo nostalgico della sua terra. Isolato, silenzioso e immerso nel verde, si trova affacciato su un paesaggio che toglie il fiato. Salirci al tramonto ha qualcosa di mistico e struggente.

Il Belvedere del Poggio si trova nel cuore del borgo di Porto Azzurro, regala una vista panoramica mozzafiato sulla baia di Porto Azzurro, è ideale per ammirare il paesaggio circostante e scattare fotografie. E ancora, la Via delle Vigne, un sentiero che attraversa antichi terrazzamenti coltivati a viti, cosa troverai? Panorami suggestivi sulla campagna elbana con percorsi che ti faranno immergere nella natura e nella storia dell’isola.

La piccola miniera

Non molto distante dal centro del paese, imboccando la strada verso Rio Marina si può visitare la suggestiva piccola miniera. L’attrazione, pensata sia per i grandi sia per i piccoli, porta indietro nel tempo riscoprendo l’estrazione dei minerali attività fortemente legata al territorio. Si sale a bordo di un trenino e si percorrono 250 metri all’interno di gallerie ricostruite per approfondire tutto ciò che c’è da sapere su come veniva svolto questo lavoro.

Si completa la visita con il museo minerario etrusco che racconta la presenza e l’ingegno della civiltà etrusca, già nota per essere un popolo conoscitore dei minerali. Di particolare interesse sono le fedeli ricostruzioni dei forni per la lavorazione dell’ematite, illustrate nelle varie fasi della fusione.

Le spiagge più belle di Porto Azzurro

Tra le isole della Toscana, questa è una vera meraviglia! Dopotutto dci Elba e pensi subito al suo mare, alle baie più famose. A Porto Azzurro il mare e le sue spiagge hanno mille sfumature, se ancora ti stai chiedendo cosa vedere a Porto Azzurro, preparati, perché alcune delle sue spiagge più belle meritano una visita.

La più vicina al centro è la spiaggia della Pianotta, piccola, raccolta, con un’acqua trasparente che sembra uscita da un filtro Instagram. Ideale se vuoi fare un tuffo al volo tra un gelato e un caffè. Un po’ più in là trovi la spiaggia di Barbarossa, sabbia scura, natura selvaggia alle spalle e acque perfette per lo snorkeling. Prende il nome da un pirata ma il suo vero tesoro è la luce del mattino, quando tutto intorno è ancora calmo e silenzioso.

Se stai cercando la pace assoluta, allora la spiaggia Reale fa al caso tuo: una mezzaluna dorata incastonata tra il verde. Meno frequentata, più intima, perfetta se il tuo intento è goderti il mare mentre leggi un libro. E se ti va di fare una passeggiata, c’è un sentiero panoramico che da qui porta fino alla spiaggia di Terranera, un piccolo lago salato separato dal mare solo da una lingua di sabbia, insomma uno di quei posti che sembrano saltati fuori dalla fantasia di un bravo scrittore.

Con l’imperdibile passeggiata Carmignani sul lungomare, i negozietti e il centro storico vivace specialmente durante la stagione estiva, Porto Azzurro diventa una delle mete top dell’isola d’Elba ed è proprio questo uno dei borghi da sogno dove le spiagge conquistano ogni tipo di viaggiatore, spaziando da quelle più facili da raggiungere a quelle più selvagge.