iStock Barabarca, una delle spiagge di Capoliveri più belle

C’è un punto all’Isola d’Elba, dove il sole pare trattenersi un po’ più a lungo, dove il profumo del Mirto si mescola al vento e i vicoli raccontano storie che nessuna guida saprà mai raccontarti. Capoliveri è un’emozione verticale, aggrappata alla roccia e spalancata sul mare, ti conquista senza far rumore. Non cerca di stupire, lo fa e basta. Se ti stai chiedendo cosa vedere a Capoliveri, continua la lettura, scoprirai che la risposta non è solo nei monumenti ma nell’atmosfera sospesa ad ogni passo; Capoliveri è un piccolo mondo antico che vibra di luce e meraviglia.

Cosa vedere a Capoliveri

Tra i borghi più belli da visitare sull’isola d’Elba c’è proprio Capoliveri e camminare per i suoi vicoli è quasi come sfogliare un diario scritto a mano, ogni angolo ti aspetta per essere letta con calma tra sfumature di pietra e fiori che spuntano dai balconi, sei pronto a scoprire cosa vedere a Capoliveri?

Capoliveri è come un romanzo pieno di colpi di scena: pensi di aver capito tutto poi giri l’angolo e ti ritrovi davanti qualcosa che ti ferma il respiro. Se stai ancora cercando cosa vedere a Capoliveri, con effetto wow, allora qui troverai quello che cerchi!

Il cuore antico del borgo di Capoliveri

Inizia da Piazza Matteotti, cuore pulsante del borgo; qui ti basterà sederti ad un tavolino, ordinare un bicchiere di Ansonica e guardarti intorno per sentirti parte di un tempo diverso. I vicoletti che sembrano arrampicarsi verso il cielo sembrano seguire un disegno misterioso, ogni scorcio che si affaccia ai tuoi occhi regala una cartolina autentica. Il centro storico di Capoliveri con i suoi archi medievali e le case color pastello è un invito continuo a perderti.

Il Santuario della madonna delle Grazie

Si trova poco fuori dal centro, ed è immerso in ulivi e silenzio, il piccolo Santuario della madonna delle Grazie di Capoliveri del XVI secolo saprà sorprenderti a partire dalla vista sulla baia, fidati, è qualcosa che non dimenticherai facilmente soprattutto al tramonto. Leggenda vuole che proprio qui si siano compiuti alcuni miracoli; e forse sarà la suggestione, ma l’energia che si respira è davvero particolare.

Il Museo del mare

Capoliveri non è solo bellezza da cartolina che racconta un altro lato dell’isola d’Elba, possiede anche una storia intensa da raccontare; ad esempio se visiterai il Museo del Mare, scoprirai che custodisce il relitto del Polluce, un piroscafo affondato a metà ‘800, con tutto il suo carico di misteri e tesori. Sicuramente un tuffo nella storia che ti farà guardare il mare con occhi diversi.

La Miniera del Ginevro

Se invece, vuoi scoprire l’anima più ruvida e affascinante dell’Isola e vuoi davvero scoprire cosa vedere a Capoliveri allora non puoi perdere l’occasione di visitare la Miniera del Ginevro, l’unica galleria mineraria visitabile visitabile all’Elba. Cosa ti aspetta? Una discesa nel cuore della terra, tra cunicoli, racconti di minatori e visioni sotterranee che ti faranno comprendere quanta vita c’è stata, prima del turismo. Ti emozionerai.

Belvedere del Cavatore

C’è il Belvedere del Cavatore, un luogo silenzioso dove il tempo pare fermarsi. La vista spazia su tutta l’Elba orientale e il profilo dell’Arcipelago, al tramonto questo scorcio diventa poesia. E c’è il Promontorio della Calamita, che non è solo una riserva naturale, conta circa 30 tra spiagge e calette dai nomi evocativi, ‘’Stagnone, Innamorata, Domolù, Ferrata, Remaiolo’’ ad esempio, ed è un viaggio in paesaggi che sembrano marziani con rocce rosse e sentieri sterrati.

Ma se scegli di visitare Capoliveri in estate, allora non puoi assolutamente perderti la Notte Blu: una serata speciale in cui tutto il borgo si accende di luci e atmosfere oniriche, tra installazioni artistiche, musica tra i vicoli e giochi di luce che trasformano il borgo in un sogno ad occhi aperti da vivere con il naso all’insù.

Le spiagge più belle di Capoliveri

Sappilo, Capoliveri non si accontenta di essere uno dei borghi più incantevoli dell’Elba, qui il mare è un capitolo a parte, da vivere senza fretta. E sì, tra le cose da vedere a Capoliveri non possiamo non segnalarti le sue spiagge più belle.

La spiaggia dell’Innamorata, che già dal nome promette poesia. Qui la leggenda si intreccia con la bellezza: ogni estate a luglio una fiaccolata in costume ricorda questa storia d’amore tragica e struggente: Maria, giovane elbana si gettò in mare inseguendo l’amato Lorenzo rapito dai pirati il 14 luglio 1534. Ma a colpirti sarà sicuramente la trasparenza dell’acqua, il profilo delle Isole Gemini e la luce che danza tra gli scogli.

iStock

Morcone, situata poco oltre la spiaggia dell’Innamorata, è una spiaggia piccola e accogliente, perfetta se ami i fondali sabbiosi e l’atmosfera rilassata. La spiaggia ideale per i tuffi e una giornata senza pensieri. Se però cerchi qualcosa di più selvaggio, allora spostati a Barabarca e Zuccale, incastonate tra le scogliere sono raggiungibili con una breve passeggiata. Qui la natura è ancora regina, il mare brilla come un vetro e il silenzio ha il sapore del privilegio.

E poi, poi c’è Straccoligno, situata sulla costa orientale è perfetta se cerchi un po’ più di spazio senza rinunciare alla bellezza. Il verde che arriva fino all’acqua e la tranquillità che scoprirai la rendono un rifugio ideale. Altrettanto da non perdere? Mola, meno battuta dai turisti si affianca al Golfo ed è una località di mare più riparata dal vento. Bella tanto di giorno quanto la sera, sa davvero incantare.

Insomma, Capoliveri sa incantare con i suoi tramonti sul mare, con i gelati artigianali a base di frutta e sapori locali e ovviamente per le spiagge da sogno non troppo lontane. Il centro storico con numerosi negozietti e botteghe è perfetto per passeggiare la sera e non trattandosi di un luogo con accesso diretto al mare è anche più facile trovare soluzioni per soggiornare a prezzi competitivi.

A circa 167 metri d’altezza sul mare, Capoliveri è uno splendido punto panoramico da cui ammirare non solo l’arcipelago toscano ma anche Pianosa, l’isola di Montecristo e nelle giornate più limpide persino la Corsica.