Perché viaggare è il miglior regalo di compleanno

Altro che fiori, gioielli oppure oggetti inutili. Il più bel regalo di compleanno che si possa ricevere – o che ci si possa fare – è un viaggio.

Ecco sei motivi per cui, per festeggiarlo, bisognerebbe viaggiare.

1. Un viaggio dura tutta la vita. I fiori appassiscono subito. I gioielli, dopo il primo “Wow!” diventano un’abitudine. Per non parlare, poi, di oggetti che, magari, risultano essere pure inutili. Un viaggio dura tutta la vita. Il ricordo delle esperienze che si fanno, dei posti che si visitano, delle persone che s’incontrano: queste, sono eterne. Ecco perché il giorno del compleanno bisognerebbe essere in viaggio. Se non ce lo regala nessuno, dovremmo regalarcelo noi.

2. Una festa non stop. I festeggiamenti del compleanno durano al massimo 24 ore. Se si viaggia, la festa dura tutto il tempo che si sta via.

3. Un regalo per noi stessi. È un regalo che facciamo a noi stessi perché il viaggio ci consente di allontanarci dalla quotidianità, dalle cose e dalle persone che fanno parte della nostra routine e che, talvolta, ci danno anche fastidio.

4. Il viaggio fa bene alla salute. Se poi si sceglie una meta di mare o di montagna o un luogo dove è la natura a farla da padrona, sarà un regalo che faremo anche al nostro corpo e che darà sicuramente un benessere psico-fisico. Aria buona, zero stress… ne beneficeranno la pelle, i capelli, il sistema digestivo e tutto l’apparato respiratorio. Alcuni studi condotti di recente in Svezia hanno dimostrato che stare a contatto con la natura – anche solo 72 ore – fa bene e migliora la vita. Ma gli studi che lo confermano sono innumerevoli.

5. Un bagaglio culturale arricchito. Durante un viaggio si vedono posti nuovi e si imparano cose nuove, quindi è anche un regalo che facciamo alla nostra cultura. Da una vacanza si torna con un bagaglio di conoscenze e di esperienze arricchito. Senza neppure dover acquistare un solo souvenir.

6. Nuovi amici per la vita. Per non parlare, poi, delle nuove conoscenze. Talvolta in viaggio si fanno amicizie che durano tutta una vita, amici anche migliori di quelli che si sono lasciati a casa. Se non è un bel regalo questo…