Puoi dormire in un pub durante un viaggio in UK

Un viaggio nel Regno Unito nei prossimi mesi può trasformarsi in un’esperienza incredibile e inedita per scoprire e riscoprire il fascino dell’accoglienza nel Paese. Un’avventura che si caratterizza in maniera univoca e straordinaria grazie a degli alloggi davvero sorprendenti, inusuali ma estremamente affascinanti.

Non ci saranno igloo con soffitto in vetro ad attendervi, e neanche case nel bosco a meravigliarvi, perché l’esperienza di viaggio in UK si traduce in un soggiorno in un pub. Grazie a Stay in a Pub, piattaforma specializzata nelle prenotazioni di locande e pub, sarà possibile prenotare un alloggio straordinario dedicato a tutti i viaggiatori che desiderano vivere un’esperienza unica.

L’idea, nata Paul Nunny, fondatore della piattaforma, in realtà affonda le sue origini in tempi più lontani. Già nel regno di Enrico VII, infatti, birrerie e locali erano dei veri e propri alloggi pubblici all’interno dei quali i viandanti, dopo aver consumato una deliziosa birra, potevano sostare per una o più notti.

La piattaforma, attiva dal 2013, è diventata un vero punto di riferimento per tutti i viaggiatori del mondo che vogliono sperimentare in prima persona l’accoglienza autentica e straordinaria del Regno Unito, e immergersi nella cultura del Paese anche attraverso l’offerta enogastronomica.

Tra i pub prenotabili per una o più notte troviamo The Frogmill, a Cheltenham. Si tratta di una struttura estremamente affascinante e suggestiva immersa nella silenziosa campagna del Gloucestershire costruita nel XVI secolo. Questo pub, situato nei pressi dei villaggi del Cotswold, e a soli 15 minuti dalla città termale, è dotato di ben 28 camere boutique, alcune delle quali sono anche dog friendly.

Ci spostiamo ora nel Wiltshire, contea dell’Inghilterra sud-occidentale, per scoprire un altro pub di incredibile fascino: The Horse & Groom. Si tratta di una locanda costruita nel XVI secolo e ampliata con cinque camere da letto dallo stile tradizionale e caratteristico.

Nell’Oxfordshire, invece, tra le campagne suggestive e affascinanti che caratterizzano il territorio, troviamo il Maytime, un edificio elegante risalente al XVII secolo che ha unito al suo fascino storico un offerta di lusso incredibile.

Se avete in programma un viaggio a Edimburgo, invece, potreste alloggiare nei pressi del Bruntsfield Links Park, all’interno del Black Ivy, un pub boutique con 21 camere da letto. Situato nei pressi delle più famose attrazioni in città, questa birreria offre comfort di lusso e un menù ricco e caratteristico per allietare le serate in viaggio.

Se ancora non avete trovato il pub dei vostri sogni, vi consigliamo di dare un’occhiata alla lista dei locali in cui dormire e vivere esperienze incredibili.