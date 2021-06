C’è un parco di Land Art a Edimburgo, ed è spettacolare

editato in: da

Un po’ parco, un po’ museo a cielo aperto, Jupiter Artland è uno dei siti più interessanti e inaspettati di tutta Edimburgo. Un luogo in grado di stimolare i sensi e di appagare la vista attraverso un’esperienza di viaggio che passa per la perfetta fusione di arte, natura e paesaggi.

Situato all’interno della pittoresca tenuta di Bonnington House, a Wilkieston, il parco si estende per oltre 80 acri, a soli 16 chilometri dal centro di Edimburgo. L’idea di creare questo paradiso di Land Art appartiene a Nicky e Robert Wilson, proprietari e custodi del parco. Il risultato è una collaborazione in continuo divenire tra le idee stravaganti della famiglia, gli artisti e il paesaggio.

Il prodotto finale è un viaggio inteso nel senso più ampio del termine che utilizza gli artisti come guide turistiche di un paesaggio da esplorare in totale libertà. Attraverso una prefigurazione artistica totalmente inedita, i visitatori sono invitati a riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tra la natura e la cultura.

Non ci sono percorsi stabiliti da seguire: i visitatori sono lasciati liberi di esplorare e scoprire, anche attraverso i sensi, le emozioni e le personali stimolazioni, tutto ciò che gli artisti hanno plasmato in questa grande area verdeggiante.

Lo Jupiter Artland è stato insignito del premio Art Fund Museum of the Year, perché è davvero un museo a cielo aperto, anche se a noi piace immaginarlo come il paradiso terrestre della Land Art.

Con il passare degli anni, il parco nella sua globalità è stato protagonista di diversi cambiamenti che lo hanno trasformato in un’opera d’arte vivente.

L’obiettivo nel lungo termine è quello di continuare a coltivare questo paesaggio verdeggiante tenendo conto, anche e soprattutto, delle diversità delle specie arboree e floristiche che caratterizzano la casa di campagna.

Al centro di questo paesaggio in via di sviluppo c’è la forza inesplicabile che fonde il discorso inconscio del paesaggio con la visione letterata e romantica degli artisti che, per realizzare le opere, si sono ispirati a storie, aneddoti e leggende. Il risultato è una potente attrazione che spinge all’inevitabile confronto con la natura.