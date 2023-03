Prima era una gru industriale, ora è un hotel esclusivo per due persone

Fonte: Giuseppe Liverino/Copenhagen Media Center Dormire in una gru industriale a Copenhagen

Gli alloggi, ormai lo sappiamo, sono diventati parte integrante delle nostre avventure. Case, cabine, hotel e strutture ricettive, infatti, non sono più solo i luoghi del riposo e del ristoro, ma si trasformano in meravigliose esperienze che caratterizzano in maniera univoca i nostri viaggi.

Lo sanno bene tutti quegli avventurieri che, negli ultimi anni, hanno provato e sperimentato i tanti alloggi esistenti nel mondo come case sugli alberi, baite immerse nella foresta, stanze a tema, glamping ad alta quota e poi, ancora, hotel bizzarri e stravaganti e camere con vista mozzafiato.

Ma se è un’avventura inedita, originale e diversa dalle altre che volete vivere durante un viaggio a Copenhagen, allora, abbiamo individuato l’alloggio giusto per voi che, vi anticipiamo, non assomiglia a niente di tutto ciò che avete visto fino a questo momento. Sì perché nella città della Sirenetta, una gru industriale è stata trasformata in un hotel esclusivo per due persone. Pronti a partire?

Un alloggio particolare per due a Copenhagen

Organizzare un viaggio a Copenhagen, lo sappiamo, è sempre un’ottima idea. La capitale della Danimarca, infatti, è custode di un patrimonio culturale, storico e naturalistico di immensa bellezza. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, a partire dal pittoresco centro storico, passando per il castello rinascimentale di Rosenborg con i suoi giardini e per le case colorate che sembrano uscite dai libri delle favole.

Passeggiare per le strade di Copenhagen è un po’ come vivere un sogno a occhi aperti, ma se volete rendere questa esperienza ancora più straordinaria, allora, dovrete scegliere l’alloggio giusto. E noi lo abbiamo trovato.

Situato nel quartiere Nordhavn, nell’area portuale sulla costa dell’Øresund esiste una struttura ricettiva che offre un modo unico di soggiornare a Copenaghen. Si tratta di una ex gru industriale realizzata in carbone, che oggi è stata trasformata in un hotel esclusivo, dotato di una stanza per due e di una Spa. Il suo nome è THEKRANE e vi sorprenderà.

Fonte: Rasmus Hjortshøj/Copenhagen Media Center

Dormire in una stanza dentro una gru industriale

Non è solo un hotel, THEKRANE, ma è una struttura unica nel suo genere che, siamo sicuri, vi sorprenderà. Situata nella zona portuale della città, questa ex gru da cantiere è stata trasformata nel luogo dedicato al benessere e alla bellezza.

All’ultimo piano della gru, infatti, è stata realizzata una camera d’albero destinata a due persone dotata di ogni comfort. Gli interni sono realizzati secondo i dettami del design minimalista danese, e non mancano ovviamente ampie finestre per godere del panorama mozzafiato e straordinario sul porto e sulla città.

Non è tutto però perché al piano inferiore alla stanza, c’è una spa panoramica che garantisce momenti di puro relax e benessere con una vista straordinaria. THEKRANE, come abbiamo anticipato, è una struttura unica nel suo genere, uno spazio multifunzionale che può essere utilizzato in diversi modi.

Al piano terra, infatti, è presente un’area ricevimento, mentre al piano mezzano c’è una sala riunioni completamente trasparente, dal nome Glass Box, che permette incontri e meeting panoramici. Sopra di questa c’è il centro benessere e sulla cima della gru c’è l’alloggio esclusivo per vivere e condividere momento indimenticabili.