Questa vecchia gru è stata trasformata in un alloggio con vista mozzafiato

Fonte: Jam Press/www.dromenaanzee.nl / IPA Nei Paesi Bassi puoi dormire in una vecchia gru

I viaggi sono il mezzo più divertente e avventuroso che abbiamo per scoprire il mondo. Ancora di più se arricchiti da esperienze indimenticabili, da soggiorni in posti straordinari e da momenti che resteranno per sempre da custodire tra i ricordi più belli e preziosi.

Immaginiamoci, quindi, di poter dormire a un passo dal cielo e di osservare l’orizzonte, colmando lo sguardo di meraviglia. Può succedere se si soggiorna in una vecchia gru, che trasformata in alloggio offre ai suoi ospiti un’esperienza inedita, unica e una vista che toglie letteralmente il fiato.

Usata in passato per scaricare le navi mercantili, ha trovato nuova vita ed è diventata una location davvero unica dove alloggiare, per rendere una vacanza e il viaggio ancora più emozionanti. Si trova ad Harlingen, piccola cittadina olandese affacciata sul mare che si trova a circa un’ora e mezza di distanza da Amsterdam.

Dormire in una gru: è possibile nei Paesi Bassi

La vista è di quelle che tolgono il fiato, perché la vecchia gru che si trova ad Harlingen, nei Paesi Bassi, si affaccia sulla costa del Mare del Nord e, come viene spiegato sul sito, è stata per tanto tempo un “faro” per tutti i marittimi che si trovavano ad arrivare nel porto cittadino.

Per numerosi anni è stata utilizzata per scaricare le navi, poi è entrata in disuso: realizzata nel 1967, fino al 1996 era il mezzo utilizzato per levare il carico di legname in arrivo da Russia e Scandinavia. Poi è stata acquistata nel 2001 e hanno preso il via i lavori, portati avanti da un team per due anni, per restituirgli nuova vita.

Ora ci sono due ascensori che portano in alto, verso il cielo, che hanno sostituito le scale e sono perfetti per raggiungere quella che un tempo era la sala macchine e ora è un alloggio dotato di ogni comfort e impreziosito da una vista spaziale. Si trova a 17 metri dalla banchina ed è perfetta per il soggiorno di due ospiti.

Dentro la stanza sulla gru, la vista toglie il fiato

La camera per due persone è stata ricavata in quella che, precedentemente, era la sala macchine. Qui si trovano un ampio letto matrimoniale, una seduta Charles Eames, una grande doccia e tutto ciò che potrebbe servire per gustare una ricca colazione.

Le finestre sono molto grandi e permettono di osservare i dintorni abbracciandoli con un solo sguardo. Questo alloggio così particolare ha anche due aspetti davvero peculiari. Innanzitutto, può girare di 360 gradi per consentire agli ospiti di scegliere “l’orizzonte” che preferiscono, poi è dotato di una grande terrazza sul tetto che offre una vista ancora più spettacolare e capace di togliere letteralmente il fiato.

Trascorrere una notte lì, secondo il sito, ha un costo di circa 349 euro colazione inclusa e da domenica e giovedì. Inoltre, vale anche la pena programmare una vacanza in questi luoghi perché ci sono tantissime cose da fare e da vedere, inoltre la cittadina è vicinissima ad Amsterdam. Infatti, per raggiungere in auto la capitale dei Paesi Bassi, ci vuole solamente un’ora e mezza circa, due se si viaggia in treno.