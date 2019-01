Il tuo pasto in aereo potrebbe finire su questo profilo Instagram

editato in: da

La qualità del cibo in volo è direttamente proporzionale al costo del biglietto pagato: lo dimostrano i milioni di scatti postati dai passeggeri sull’account Instagram Airplane Food Selfie.

La pagina è nata con un obiettivo molto semplice: dare la possibilità ai viaggiatori di tutte le compagnie aeree di postare scatti dei loro pasti in volo. Le foto vengono condivise con data e numero del volo, e i follower possono esprimere nei commenti una valutazione del cibo con una votazione da 1 a 10. Un sistema molto democratico, che dà voce ai milioni di passeggeri che spesso si trovano dinanzi a pranzi e cene di scarsa qualità. Curiosamente, però, a dar di più nell’occhio è la differenza abissale che corre tra i pasti serviti in prima classe e quelli in economy.

Scorrendo tra gli scatti pubblicati si può infatti notare che l’opzione prima classe dell’Etihad Airways’ International include vino e champagne serviti in splendidi bicchieri di cristallo. Il menù è degno dei migliori ristoranti stellati, con tartine, antipasti e zuppe accompagnati da delicate salse e pane di primissima qualità. Lo scenario, inutile a dirsi, cambia radicalmente se ci si sposta di qualche cabina. Il vero e proprio classico delle compagnie economy americane, scopriamo, è la “chicken pasta“, piatto di derivazione italiana del tutto sconosciuto nel Belpaese. Ad accompagnarla sono contorni più vari, con fagioli e patate in cima alla lista. Il tutto servito su un piccolo vassoio e contenitori di plastica usa e getta.

Oltre a constatare la differenza tra le varie classi di bordo, su Airplane Food Selfie si possono osservare anche le diverse tradizioni culinarie dei vari Paesi del mondo. Tra gli scatti più affascinanti, ci sono quelli realizzati a bordo dei voli giapponesi, con le pietanze meticolosamente separate in apposite scatolette di legno, o i dessert scelti dalla British Airways, che meriterebbero un 10 in pagella anche solo per come sono impiattati. In fatto di dolci, però, si difende bene anche la Qatar Airways, che ai suoi passeggeri riserva gelato, frutti di bosco e delizioso cioccolato Godiva. Chissà se lo stesso trattamento è riservato anche ai passeggeri in classe economy…