A Imotski la terra si apre in due abissi spettacolari, Lago Blu e Lago Rosso, specchi d'acqua nati dal calcare e custoditi da una cittadina dalmata piena di carattere

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Un'incredibile veduta di Imotski

Lasciando la costa dalmata a breve distanza, il viaggiatore realizza istantaneamente che l’atmosfera di questa zona della Croazia ha qualcosa di speciale. Il sale dell’Adriatico lascia spazio a vigne, campi chiari, muretti a secco, rilievi severi e a un entroterra che parla con voce propria. Siamo nella Zagora dalmata, fascia interna della Dalmazia, ai piedi del massiccio del Biokovo, catena montuosa che domina il paesaggio con profili netti e pietra viva.

In questo scenario appare una cittadina sorprendente, elegante e ruvida insieme, fatta di salite, gradini e scorci improvvisi. Si chiama Imotski e custodisce due meraviglie naturali celebri in tutto il Paese: il Modro jezero, il Lago Blu, e il Crveno jezero, il Lago Rosso. Chi li vede per la prima volta fatica a inserirli in una categoria precisa. Laghi, certo, ma anche voragini, anfiteatri di roccia e finestre aperte nelle profondità del Carso dinarico.

Vi basti pensare che c’è chi li definisce creature vive, poiché mutano volto con la stagione, con la luce, con la quantità d’acqua e persino con l’umore del cielo. Intorno a loro circolano racconti antichi. La più nota è la leggenda dei Gavan, famiglia ricchissima e crudele inghiottita dalla terra dopo un castigo divino. Ancora oggi qualcuno giura che la bora porti suoni remoti dalle cavità.

Caratteristiche naturali e formazione dei Laghi di Imotski

Queste due perle della Croazia sono fenomeni carsici nati in un territorio dominato dal calcare. Nel corso di tempi lunghissimi l’acqua ha scavato cavità sotterranee, dissolvendo la roccia e svuotando interi volumi interni. A un certo punto le coperture superiori hanno ceduto, creando immense doline di crollo poi riempite da acqua piovana e falde sotterranee.

Il Lago Blu occupa il margine stesso della città vecchia. Ha una forma allungata e dimensioni notevoli: circa 800 metri di lunghezza e 400 di larghezza nei periodi più favorevoli. Il livello idrico varia molto durante l’anno. In stagioni ricche di precipitazioni appare pieno, intenso e compatto, mentre in annate asciutte può ritirarsi fino a lasciare scoperto il fondo. Quando accade, Imotski celebra uno degli episodi più curiosi dei Balcani: sul letto prosciugato si gioca una partita di calcio tradizionale tra squadre dai nomi leggendari, i Vukodlaci, i Licantropi, e i Vilenjaci, gli Elfi.

Il colore che gli ha dato fama nasce dall’incontro tra acqua limpida, cielo e pareti calcaree chiare. Nessun blu resta identico per più di pochi minuti. Ciò vuol dire che è turchese all’alba, cobalto nelle ore centrali e velluto scuro al tramonto.

Il Lago Rosso ha tutt’altro carattere. Sta a circa un chilometro e mezzo dal fratello più accessibile, ma sembra appartenere a un altro mondo. Una gola enorme si apre tra pareti rossastre ricche di ossidi ferrosi, responsabili della tonalità che gli regala il nome. Le scarpate raggiungono quote impressionanti e il bacino rientra tra i laghi carsici più profondi d’Europa. Il fondo si trova sotto il livello del mare, dettaglio che lo rende una rara criptodepressione.

Guardarlo dall’alto fa persino (non a tutti, ovviamente) provare un senso di vertigine: l’acqua appare lontanissima, quasi immobile e chiusa dentro un cilindro di roccia che sembra scolpito da mani gigantesche. L’area rientra nel Geoparco UNESCO Biokovo-Imotski Lakes, riconoscimento che valorizza un patrimonio geologico di eccezionale rilievo insieme a biodiversità, tradizioni rurali e testimonianze storiche disseminate nel territorio.

Come visitare e cosa vedere e fare ai Laghi di Imotski

Il Lago Blu si presta a una visita lenta. Sopra di lui svetta la fortezza Topana, nucleo medievale nato in epoche remote e rafforzato nei secoli turbolenti segnati anche dalla presenza ottomana. Dal bastione la vista scende in verticale verso l’acqua e abbraccia tetti, campanili e colline lontane.

Una lunga serpentina in pietra, realizzata tra ‘800 e ‘900 con tecnica tradizionale a secco, scende verso il lago. Il tracciato nacque per facilitare l’accesso all’acqua, mentre oggi rappresenta una delle passeggiate più scenografiche della zona. Durante l’estate, nei periodi consentiti e con condizioni favorevoli, molti scelgono di farci persino il bagno. Il centro storico di Imotski merita attenzione, con le sue stradine ripide, piazzette raccolte, facciate in pietra chiara e scorci improvvisi che raccontano una città di confine culturale, vicina al mare ma legata anche all’interno balcanico.

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Per il Lago Rosso, invece, è necessario un altro atteggiamento perché qui, ciò che conta, è il silenzio. Si raggiunge un belvedere attraverso un sentiero tra vegetazione mediterranea e rocce affioranti, possibilmente indossando scarpe stabili. Poi, di punto in bianco, il paesaggio si spalanca, mostrando pareti verticali e una macchia d’acqua remota che ipnotizza.

Vicino al bordo orientale si trova anche una gradina preistorica, antica fortificazione che testimonia frequentazioni umane di circa 4.000 anni fa. Se resta tempo, conviene esplorare la campagna circostante, piena di fiumi limpidi, mulini storici, vigne, piccoli villaggi e dolci tradizioni gastronomiche. Ne è un esempio notevole il čupter, dolce preparato con mosto d’uva che è testimone del legame profondo tra terra e raccolto.

Dove si trovano e come arrivare

La cittadina di Imotski si trova nell’entroterra della Dalmazia centrale, in Croazia, poco distante dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. La Riviera di Makarska dista circa 30 chilometri, mentre Spalato rappresenta il principale riferimento urbano e aeroportuale. Da Split il tragitto in auto richiede all’incirca un’ora, variabile secondo stagione e traffico. La strada sale dalla fascia costiera verso l’interno attraversando paesaggi sempre più asciutti e minerali. È un percorso bello di per sé, in grado di mostrare due anime croate nel giro di pochi chilometri.

Chi parte da Makarska o Brela raggiunge Imotski rapidamente tramite collegamenti montani. A disposizione, infatti, ci sono autobus regionali che uniscono la zona con le città maggiori (anche se l’auto garantisce libertà preziosa per soste panoramiche e visite ai dintorni).

Il periodo migliore va dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno: maggio e giugno offrono luce splendida e temperature gradevoli; settembre regala giornate nitide e meno movimento. In piena estate il caldo può farsi intenso, soprattutto sui sentieri esposti.

I Laghi di Imotski lasciano un’impressione potente perché uniscono geologia estrema, storie popolari e vita quotidiana reale: qui è dove la Croazia mostra un volto meno noto e forse per questo ancora più indimenticabile.