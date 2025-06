Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Kusadasi e la sua "Isola dei piccioni", Turchia

È una delle località storiche e paesaggistiche più importanti della Turchia, con luoghi storici tutti da esplorare, spiagge paradisiache e scorci di modernità, proprio lì dove il tempo sembra rallentare fino quasi a fermarsi. Kusadasi (Kuşadası, in italiano nota anche come Scala Nova o Scalanova), che in turco significa “Isola degli uccelli”, è la città che merita sicuramente di essere raggiunta in un viaggio lungo la costa turca del Mar Egeo.

Qui si respira tutta l’atmosfera della vita da mare e delle tradizioni storiche, ma anche del divertimento, in un equilibrio perfetto tra antico e moderno. Per lungo tempo importante centro commerciale e crocevia tra Oriente e Occidente, Kusadasi ha una lunga storia da raccontare, che si fonde tra greci, romani, bizantini, veneziani, genovesi e ottomani che qui si stabilirono.

Oggi, Kusadasi è un’ottima meta turistica in cui godersi lo splendido mare (in cui immergersi piacevolmente tra maggio e ottobre), i suoi siti storici e la vivace vita notturna tra pub e locali di ogni genere. La sua posizione strategica, inoltre, la rende un punto di partenza ideale per esplorare alcuni dei siti archeologici più affascinanti della Turchia occidentale, come le rovine di Efeso (nelle vicinanze) e il Parco Nazionale di Dilek. Siete pronti per la prossima vacanza al mare?

Dove si trova Kusadasi

Kuşadası è una città della Turchia occidentale che si affaccia sulla costa egea, nella provincia di Aydın, a circa 85 km a sud di Smirne. Proprio a Smirne è possibile atterrare con l’aereo, visto che Kusadasi non ha un aeroporto proprio.

Spiagge più belle di Kusadasi

L’attrazione principale di Kusadasi sono le sue splendide spiagge, che per via della bellezza dell’acqua e della pulizia sono state per più anni vincitrici della Bandiera Blu. La spiaggia artificiale davanti al centro urbano è sicuramente più semplice da raggiungere, anche se non è la più suggestiva e viene rapidamente gremita dai turisti.

Le spiagge più spettacolari si trovano invece a poca distanza, sia a nord sia a sud del centro abitato: tra le più belle c’è la celebre Kadinlar Denizi, la cosiddetta “Spiaggia delle Signore” a circa 3 chilometri da Kusadasi. Questa splendida distesa di sabbia è una delle più ambite di tutta la costa e il modo migliore per essere sicuri di trovare un buon posto è raggiungerla presto in mattinata, prima che arrivino i pullman dei tour organizzati.

Fonte: iStock

Altre spiagge molto suggestive sono la spiaggia del Paradiso e la spiaggia Lunga, dove vengono spesso avvistate tartarughe marine alla ricerca di un luogo adatto dove deporre le uova. La Long Beach, in particolare, si allunga per vari chilometri a sud di Kusadasi ed è facilmente raggiungibile. Adatta alle famiglie, con acque limpide che lambiscono una sabbia chiara, è anche Kustur Beach, a circa 5 km a nord della città.

Non solo spiagge e mare. Per passare una giornata all’insegna del divertimento in acqua si possono raggiungere anche l’Adaland o l’Aquafantasy, due enormi parchi divertimenti acquatici che si contendono il primato di parco divertimento più grande della Turchia, o addirittura d’Europa. Scivoli, cascate e percorsi avventura sono solo alcune delle innumerevoli attrazioni che si possono trovare nei parchi.

Chi invece è alla ricerca di avventure in mare può recarsi all’Aquaventure Diving Center dove si può affittare l’attrezzatura da immersione o trovare ogni genere di corso per poter praticare sport acquatici nelle spettacolari acque della baia di Kusadasi.

Fonte: iStock

Cosa vedere a Kusadasi

Il Castello di Kusadasi, pittoresca fortezza su un’isoletta

Per immergersi nella storia di Kusadasi e fare un tuffo nel passato, non si può non visitare lo spettacolare castello sulla pittoresca “Isola dei piccioni”, collegata alla terraferma da una lunga strada panoramica rialzata che in passato era la principale difesa del porto della città. La fortezza sull’isola venne costruita dai veneziani nel XVI secolo e oggi rappresenta una delle mete culturali più importanti della città. Originariamente pensata come base militare, oggi si possono ammirare sia le sue mura esterne, che racchiudono splendidi giardini, sia il castello interno, dove vengono anche esposte mostre d’arte e di artigianato locale.

Dalla cima delle mura si può godere di una stupenda vista della baia di Kusadasi e del porticciolo appena oltre, dove si possono ammirare le imbarcazioni che dondolano accarezzate dal vento, uno spettacolo romantico che al tramonto offre il meglio di sé.

Fonte: iStock

Palazzi storici, moschea e bazar caratteristici

Rimanendo nel centro storico si possono visitare la struttura dello Öküz Mehmed Pasha Caravanserai, un edificio di epoca ottomana dalla possente architettura realizzato nel 1600 in onore di un generale dell’esercito della Sublime Porta – oggi parzialmente trasformato in hotel di lusso –, e la grande moschea di Kaleiçi Camii, che con il suo bianco minareto domina l’intera area urbana.

Per visitare un monumento che celebra la Turchia moderna, invece, si può scalare il monte appena a sudovest del centro storico per trovare il grande memoriale di Kamal Ataturk e da quella posizione ammirare il panorama verso nord. Nella zona appena a sud della città si può raggiungere il Gran Bazar, il cuore dello shopping di Kusadasi e rinomato centro per fare acquisti. Qui è possibile acquistare ogni genere di merce, dai prodotti tipici della zona fino a manufatti dell’artigianato locale.

La casa della Vergine Maria

A circa 35 minuti in auto dal centro storico di Kusadasi, sorge uno dei luoghi più simbolici del territorio, a poca distanza da Efeso: la Casa di Santa Maria, in cui si ritiene che la madre di Gesù, la Vergine Maria, trascorse i suoi ultimi giorni. Scoperta nel XIX secolo, ha attratto tantissimi visitatori e pellegrini, per le acque della sorgente che scorre sotto la casa in pietra. Si ritiene che il flusso d’acqua abbia poteri curativi.

Parco Nazionale di Dilek, per immergersi nella natura

Un’altra ideale per chi appassionati di trekking e camminate nella natura è il Parco Nazionale della Penisola di Dilek e Delta del Büyük Menderes, situato a circa 30 km a sud di Kusadasi. Un vasto polmone verde incontaminato, con una particolare ricchezza biologia arricchita dalla vegetazione mediterranea. La meta da raggiungere per alternare le giornate di mare e divertimento all’attività fisica in un contesto naturale spettacolare, tra calette segrete, sentieri panoramici, fauna e flora uniche, e la bellissima Zeus Cave (Zeus Mağarası), una cavità naturale sorprendente.

Aree archeologiche

Kusadasi è anche il campo base ideale per spingersi nell’esplorazione delle aree circostanti la città, data la sua vicinanza ad alcune delle più spettacolari mete archeologiche di tutta la Turchia come Efeso, Priene, Mileto e la meravigliosa Pamukkale, dove le antiche strutture si stagliano sulle incredibili formazioni calcaree. Gli operatori turistici di Kusadasi organizzano gite archeologiche in tutta l’area: aggregarsi ad esse è il modo più pratico e semplice per raggiungerle, ma procurarsi un mezzo proprio e avventurarsi nell’esplorazione dell’entroterra è sicuramente la strada più suggestiva per conoscere questo meraviglioso angolo della Turchia.