La nuova offerta Ryanair per viaggiare a Pasqua e nei ponti di primavera: ecco un esempio di tre città europee da scoprire tra spiritualità, cultura e storia

iStock Città vecchia di Stoccolma

Viaggiare in Europa spendendo pochissimo durante la Pasqua o i ponti di primavera è possibile grazie alla nuova promozione lampo di Ryanair. Biglietti a partire da soli 16,99 euro verso numerose destinazioni europee prenotando entro il 13 marzo 2026 e viaggiando tra il 12 marzo e il 31 maggio.

Grazie a questa promozione è possibile scoprire città affascinanti, ricche di storia e cultura, ma anche perfette per un semplice city break di primavera. Ecco tre destinazioni imperdibili che abbiamo trovato sul sito ufficiale con voli in offerta a partire da soli 16,99 euro.

Zagabria, la capitale croata tra storia e atmosfere mitteleuropee

Zagabria è una capitale elegante e vivace, ancora poco conosciuta dal grande turismo ma perfetta trascorrere un weekend di primavera all’insegna della cultura. Situata tra l’Europa centrale e i Balcani, la città combina architetture austro-ungariche, quartieri storici, influenze mitteleuropee e una scena culturale sempre più dinamica.

La Città Alta – Gornji grad – è divisa in due parti antiche Gradec e Kaptol. Qui si trovano alcune delle attrazioni più iconiche della città, come la Cattedrale di Zagabria e la Chiesa di San Marco, famosa per il tetto con gli stemmi medievali della Croazia, Dalmazia, Slavonia e l’emblema di Zagabria.

Tra le tappe più curiose c’è il Museo delle Relazioni Interrotte, uno dei più particolari d’Europa, mentre per chi ama il verde è imperdibile il parco Maksimir.

Da Roma Fiumicino ci sono voli in promozione per Zagabria e a marzo la città si può raggiungere a partire da 16,99 euro.

iStock

Stoccolma, la magia nordica tra isole e design

Stoccolma è una delle capitali più affascinanti del Nord Europa (Svezia). Costruita su 14 isole collegate da ponti, la città offre un mix unico di storia, natura e design contemporaneo. È una destinazione perfetta per chi vuole scoprire l’eleganza e la qualità della vita della Scandinavia.

Il quartiere più famoso è Gamla Stan, il centro storico medievale, dove si trovano stradine acciottolate, palazzi colorati e monumenti iconici come il Palazzo Reale – Kungliga Slottet – e la Cattedrale di Stoccolma – Storkyrkan.

Stoccolma è anche una città moderna e creativa. Il quartiere di Södermalm, ad esempio, è il cuore alternativo della capitale, pieno di negozi vintage, gallerie d’arte e locali di tendenza. Per raggiungere Stoccolma a marzo, il volo da Pisa parte da 16,99 euro.

Lourdes, il fascino spirituale ai piedi dei Pirenei

Lourdes è una delle mete di pellegrinaggio più famose al mondo, ma anche una destinazione capace di affascinare qualsiasi viaggiatore. Situata nel sud della Francia, ai piedi dei Pirenei, questa cittadina è conosciuta soprattutto per il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, visitato ogni anno da milioni di persone provenienti da ogni parte del mondo.

Ma Lourdes non è solo spiritualità. La città è immersa in un contesto naturale spettacolare, perfetto per chi ama la montagna e le escursioni. Nei dintorni si trovano infatti numerosi sentieri panoramici e paesaggi mozzafiato dei Pirenei.

Anche il centro cittadino merita una passeggiata e una sosta per gustare le specialità pirenaiche dal fagiolo di Tarbes al dolce allo spiedo. Da non perdere poi la Fortezza di Lourdes, il Musée Pyrénéen e un itinerario sulle orme di Bernadette.

Grazie alla promo flash Ryanair è possibile volare da Milano Bergamo a Lourdes ad aprile da 16,99 euro.