Dormire in un bivacco sotto le stelle: l’esperienza da sogno

Fonte: Ufficio Stampa/Gert Perauer Biwak unter den Sternen

Come la immaginate, voi, la vacanza dei sogni? Sicuramente come un’avventura dalle inedite scoperte, fatta di esperienze entusiasmanti e indimenticabili, ma anche di visioni superlative e di contatto con la natura più selvaggia e autentica. Un desiderio, questo, che è diventato realtà grazie alle offerte sempre più variegate nel settore del turismo.

Ad aiutarci a vivere avventure del genere, poi, ci pensano gli alloggi. Che non sono più i semplici luoghi del riposo e del ristoro, ma diventano parte integrante e caratterizzante di esperienze incredibili da vivere e da condividere. Case sull’albero, baite nella foresta, hotel a tema e capsule futuristiche: queste sono solo alcune delle proposte che ci hanno conquistato negli ultimi anni, alle quali se ne aggiunge un’altra che, vi anticipiamo, vi lascerà senza fiato.

Ci troviamo sulle sponde suggestive di un lago incantato situato in Carinzia, in Austria. È proprio qui, che affacciati su una vista mozzafiato, sorgono degli alloggi straordinari. Si tratta dei bivacchi, rifugi all’aperto e sotto le stelle, che permettono di vivere un sogno a occhi aperti. Pronti a partire?

Dormire sul lago di Millstatt

Il lago di Millstatt rappresenta, con tutta probabilità, uno dei gioielli naturali meglio custoditi della Carinzia. Proprio qui, in una cornice lussureggiante e autentica, è possibile vivere un’esperienza emozionante e suggestiva a stretto contatto con Madre Natura.

Situato a est di Spittal, questo bacino è il più profondo del territorio, ed è anche uno dei più raggiunti da cittadini e viaggiatori che vogliono trascorrere del tempo all’insegna del relax e della bellezza. Il lago, che ha un origine antichissima, si trova ai piedi delle Alpi centro-orientali, le cui montagne arrivano a raggiungere altezze di oltre 2.000 metri. Una posizione privilegiata, questa, che permette a chi arriva fin qui di godere di un paesaggio unico e mozzafiato in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni.

Ed è proprio qui, sulle sponde di un lago che sembra uscito da una fiaba, che è possibile trascorrere notti magiche sotto il manto stellato dormendo all’interno di sei rifugi che offrono viste straordinarie sulle acque placide o sulla natura rigogliosa che corre sulle montagne.

Il bivacco sotto le stelle: un sogno che diventa realtà

Si chiamano Biwak unter den Sternen che, tradotto letteralmente, vuol dire rifugi sotto le stelle. Questi bivacchi, che si snodano intorno al lago Millstatt sono l’alloggio perfetto di chi desidera una vacanza lontano da tutto e da tutti, un’esperienza da vivere e da condividere all’insegna della natura e della bellezza.

Le strutture, realizzate in legno di larice e di pino, sono inserite armoniosamente nella cornice naturale alpina che protegge il lago alla stregua di un tesoro prezioso. Queste piccole oasi di serenità hanno una superficie di 15 metri quadrati, un design minimale, e tutti i comfort di cui si ha bisogno.

I cellulari, però, in questo paradiso verdeggiante non sono i benvenuti. L’invito è quello di spegnerli e di conservarli in un cassetto per immergersi totalmente nella natura circostante. Del resto chi ha bisogno di lasciarsi distrarre dai social network con una vista così?

Durante il giorno è possibile contemplare il verde smeraldo del lago che brilla sotto il sole e che si trasforma sotto i raggi infuocati all’ora del tramonto. La sera, invece, il buio diventa assoluto protagonista della scena trasformandosi nel palcoscenico di uno spettacolo magico portato in scena dalle stelle, dai pianeti e dalla candida Luna.