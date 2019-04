Dimmi cosa ti spinge a partire e scopri la meta adatta a te

editato in: da

Partire per staccare la spina, distrarsi dal lavoro o semplicemente rilassarsi: spiegaci cosa ti spinge a partire e scopri quale meta è più adatta a te.

Non tutti ci mettiamo in viaggio per gli stessi motivi: in alcuni casi partiamo per goderci le meritate vacanze, ma in altri siamo spinti da motivazioni più profonde. È chiaro comunque che a seconda delle nostre inclinazioni e delle nostre necessità alcune mete potrebbero regalarci più gioie ed emozioni di altre. Se vuoi scoprire quale destinazione fa al caso tuo, scegli tra queste 5 motivazioni quella che potrebbe spingerti ad intraprendere un viaggio: 1) Regalarti un po’ di relx 2) Dedicare tempo al tuo riposo mentale 3) Vedere più cose possibile 4) Trovare emozioni ed eccitazione 5) Ottenere un cambiamento dal lavoro.

Hai effettuato la tua scelta? Scopriamo insieme la meta perfetta per te.

Se vuoi regalarti un po’ di relax

La meta per te sono i Caraibi. Le spiagge dorate e le acque cristalline di queste isole saranno un vero e proprio toccasana per il tuo benessere fisico e mentale. Per staccare la spina da un lavoro troppo stressante e dagli impegni familiari che si fanno sempre più pressanti, ti consigliamo di prenotare un volo per le Bahamas o Barbados. Tornerai a casa rigenereata come non mai.

Se vuoi dedicare tempo al tuo riposo mentale

La meta per te è la Thailandia. Non sempre ce ne rendiamo conto, ma le continue preoccupazioni, anche quelle più piccole, con cui dobbiamo confrontarci ogni giorni incidono pesantemente sul nostro equilibrio mentale. Per lasciarti tutto alle spalle, quindi, non sottovalutare il fascino di questo Paese del Sud Est asiatico celebre non solo per i bellissimi paesaggi, ma anche per i ritiri di meditazione. Dirigendoti a Loei, nella regione ad Est della Thailandia, potrai ritrovare te stesso nel verde lussureggiante della foresta tropicale. Un’esperienza a dir poco rigenerante!

Se vuoi vedere più cose possibile

Potresti optare per un viaggio on the road negli Stati Uniti. La mitica route 66 è pensata per le persone che, come te, amano vivere esperienze molto diverse anche nel giro di pochi giorni. Percorrendo questo percorso ammirerai le spiagge della California, i casinò di Las Vegas, il Grand Canyon e i grattacieli di Chicago. Insomma, sarà come fare tanti viaggi in uno.

Se vuoi trovare emozioni ed eccitazione

Ti consigliamo un safari in Africa. La routine quotidiana finisce in molti casi per spegnere il nostro entusiasmo: per riaccenderlo non c’è nulla di meglio di un viaggio a stretto contatto con la natura. Puoi scegliere tra Paesi suggestivi come Tanzania e Kenya per vivere il tuo viaggio nel cuore della savana: cosa c’è di più emozionante che trovarsi a stretto contatto con tigri e leoni?

Se ti vuoi distrarre dal lavoro

La soluzione perfetta per te è un viaggio in Cina, alla scoperta delle grandi civiltà orientali. Trascorrere molte ore in ufficio non fa bene né al nostro corpo né alla nostra mente, che ha spesso bisogno di evadere. Vivere una realtà così diversa da quella a cui sei abituato ti aiuterà a staccare la spina, e a tornare più carico di prima. Con la voglia, però, di ripartire ancora una volta.