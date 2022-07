La casa dei tuoi sogni esiste: è prenotabile per la prossima vacanza

Fonte: Getty Images Lütetsburg Lodges

I sogni sono desideri che nascono con un solo obiettivo: essere realizzati. E questo è vero soprattutto quando parliamo di avventure destinate a farci vivere le esperienze più straordinarie e incredibili di sempre.

Ed è vero che ogni viaggio ci lascia sempre qualcosa, così come è vero che esistono alcune destinazioni che porteremo sempre dentro il cuore. Ma è vero anche che a volte a fare la differenza sono i piccoli dettagli, che poi tanto piccoli non sono.

Gli alloggi, per esempio, fino a ieri avevano solo la funzione di offrire ristoro e riposo durante le nostre avventure, stava a noi scegliere se avere tutti i comfort del caso oppure optare per soluzioni più wilde. Oggi, invece, questi ricoprono un ruolo sempre più importante nella scelta delle nostre destinazioni di viaggio perché sono loro, spesso, a caratterizzare l’intera esperienza. E lo conferma il fatto che siamo disposti ad andare fino all’altro capo del mondo per dormire all’interno di strutture ricettive stravaganti, straordinarie e uniche.

Perché oggi vi parliamo di desideri e di alloggi ve lo diciamo subito: abbiamo trovato la casa dei vostri sogni e può essere prenotata per la prossima vacanza.

Come a casa, ma in mezzo alla natura

Come dovrebbe essere una casa dei sogni? Probabilmente spaziosa, confortevole e bellissima. Aggiungiamoci anche una posizione d’eccellenza e un panorama mozzafiato sulla natura circostante, ed eccola qua, l’abbiamo trovata. Si tratta di una casa sull’albero immersa in un’oasi dove regnano pace e serenità.

Per scoprirla, e viverla in occasione delle prossime vacanze, dobbiamo recarci a Lütetsburg, un piccolo comune di appena mille abitanti della Bassa Sassonia, in Germania. Questo alloggio è situato ad Aurich, non lontano dalla costa bagnata dal Mare dei Wadden.

Qui, nella Frisia Orientale, la vita scorre a ritmo lento. Una destinazione, questa, perfetta per tutti quelli che sono alla ricerca di una vacanza all’insegna del dolce far niente, senza però rinunciare alle meraviglie del mondo che abitiamo che, in questo caso, sono a due passi da noi. Come il Mare dei Wadden che dista meno di dieci chilometri e l’affascinante castello di Lütetsburg con il suo parco.

È proprio qui che, incastonati nella natura, si trovano i Lütetsburg Lodges, alloggi straordinari che fanno parte di un complesso turistico che offre diverse soluzioni, tra cui anche tre splendide case sugli alberi.

Fonte: Getty Images

La casa sull’albero nella Frisia Orientale

Le case sull’albero sono tre, e tutte offrono un’esperienza unica. I loro nomi, Voss, Dacks e Reei, che fanno riferimento, rispettivamente, a volpe, tasso e cervo, confermano il diretto legame tra la natura e questi alloggi.

Immerse in un paesaggio silenzioso e straordinario, queste case sugli alberi garantiscono una vacanza fatta di relax e serenità con tutti i comfort di un hotel di lusso. Gli interni, infatti, sono dotati di camera da letto, sala da pranzo e cucina, bagno e soggiorno. Non manca, ovviamente, una terrazza per rilassarsi. Sarà come sentirsi a casa anche in vacanza.

Gli alloggi, inoltre, sono dotati di un’ampia finestra panoramica, che permette di ammirare e contemplare il panorama circostante che si perde all’orizzonte. La quiete che regna sovrana è interrotta solo dal suono della natura.

Il consiglio è quello di aguzzare sempre la vista perché cervi, volpi e altri animali della foresta potrebbero fare capolino tra gli esterni della casa durante il vostro soggiorno.