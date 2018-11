On the road in solitaria, il viaggio che ti fa diventare adulto

editato in: da

È intramontabile, il fascino di un viaggio on the road. Ma se in genere lo colleghiamo ad un’esperienza tra amici, è farlo in solitaria che ti può cambiare la vita.

Un viaggio on the road ti mette in contatto con la tua parte più profonda, ti permette d’essere spontaneo, di soddisfare la tua curiosità sul mondo. È il viaggio della libertà per eccellenza, e se lo fai da solo ancor di più: puoi guidare per un’ora o per un giorno, fermarti in qualsiasi luogo attiri la tua attenzione. Al termine del viaggio ti sembrerà d’essere cresciuto, e sarà effettivamente così.

Perché viaggiare con gli amici è davvero fantastico, ma c’è molta libertà nel viaggiare da soli. C’è ancora più libertà nel pianificare un viaggio su strada da soli. Non bisogna accordarsi con altri per gli orari, non si ha la difficoltà di raggiungere l’aeroporto, i disagi della navigazione, o del comprendere il sistema di trasporto locale. Invece, puoi semplicemente svegliarti, caricare le valigie, salire in macchina e partire.

Ma perché, un viaggio on the road in solitaria, può farti diventare adulto? Innanzitutto, per la libertà di scelta: quando ti trovi su di una strada aperta, hai dinnanzi a te tutta una serie di possibilità. Sei tu a scegliere dove fermarti, quando girare, dove andare. Impari ad assumere il pieno controllo delle tue giornate, e quindi della tua vita. Ogni decisione dipende solo da te e – farcela con le sole tue forze – ti permette di accrescere la fiducia in te stesso.

Inoltre, ti permette di esercitare il tuo pensiero laterale, ti impegna nel cercare soluzioni agli eventuali imprevisti che ti possono capitare. Potresti bucare, restare bloccato fuori dalla tua auto, rimanere senza benzina. Se sei da solo non puoi scoraggiarti, ma devi necessariamente sforzarti a trovare una soluzione.

Infine, per diventare adulto, è necessario sperimentare, uscire dalla tua comfort zone. Scoprire nuovi paesaggi, entrare in contatto con diverse culture, conoscere gente nuova, ti fa crescere. E ti permette di tornare diverso da come sei partito: più maturo, più ricco. Più felice.