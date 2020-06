Estate di benessere, le terme libere più belle d’Italia

Se siete alla ricerca di una vacanza estiva diversa dal solito, lasciando da parte le affollatissime spiagge, potreste puntare ad una visita alle terme. Questa è anche un'idea perfetta per un viaggio low cost: sapevate che in Italia ci sono molte località termali naturali alle quali è possibile accedere in maniera gratuita (o quasi). E se le acque sulfuree sgorgano a pochi passi da casa vostra, non dovrete nemmeno conteggiare le spese per raggiungere la vostra meta delle vacanze. Scopriamo quali sono le migliori terme libere d'Italia.