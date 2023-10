Diwali, dove celebrare la festa delle luci nel mondo

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Diwali a Chamarel, Mauritius

C’è un mondo pieno di Paesi che custodiscono tradizioni incredibilmente belle, che meritano di essere scoperte. Sono autentici tesori, con secoli di storia, cultura e saggezza, tramandate di generazione in generazione, e rappresentano un inestimabile legame con il passato.

Uno di questi è l’India, una terra magica che tutti gli anni celebra una delle feste più famose al mondo: il Diwali, conosciuta anche come la Festa delle Luci.

Segna l’inizio del nuovo anno indù e può essere paragonata per la sua importanza al Natale per i cristiani. È un momento di grande significato spirituale, in cui la forza della luce interiore protegge dall’oscurità e dal male. Durante il Diwali, le case e le strade si adornano di luci, creando un’atmosfera calda e allegra. Le famiglie si riuniscono per pregare, celebrare e scambiarsi doni, condividendo l’amore e la felicità con gli altri. È un periodo in cui si riflette sulle proprie azioni passate e si prendono decisioni per un futuro migliore.

Per celebrare questo evento speciale, ci sono molte destinazioni in tutto il mondo in cui puoi immergerti completamente in questa splendida tradizione, un’esperienza indimenticabile che rimarrà nel cuore per sempre.

Diwali, una festa che brilla per 5 giorni

In base al calendario lunare, il festival Diwali viene festeggiato tra metà ottobre e metà novembre e, quest’anno, la celebrazione avrà luogo il 12 novembre. I festeggiamenti si prolungano per ben cinque giorni, trasmettendo felicità a chiunque partecipi.

Ognuno è intriso di un significato profondo, con diverse pratiche e rituali da seguire. Il primo giorno, chiamato Dhanteras, le famiglie si riuniscono per celebrare la prosperità e l’abbondanza nella loro vita. Mentre si affrettano per trovare il regalo perfetto, l’oggetto prezioso che porterà benedizioni e ricchezza nella loro casa, viene preparato con cura il proprio santuario casalingo e adornate le stanze con talismani scintillanti e amuleti che simboleggiano la forza della dea Lakshmi.

Il secondo giorno, noto come Choti Diwali o Naraka Chaturdashi, è un’occasione per purificare mente, corpo e anima. Le case vengono completamente pulite e addobbate con luci e fiori per allontanare le energie negative, creando un’atmosfera magica e positiva.

Il terzo giorno di Diwali è un momento di profonda devozione. Durante questa notte di Luna nuova, la più oscura dell’anno, ci si riunisce per pregare e ammirare lo spettacolo pirotecnico che illumina il cielo notturno. I colori brillanti che danzano nel buio rappresentano la gioia e la prosperità che tutti desiderano nella propria vita. Un’autentica festa per gli occhi e per il cuore.

Il quarto giorno, invece, è dedicato alla celebrazione della vittoria di Krishna su Indra, il signore del tempo avverso. Segna anche l’inizio del nuovo anno, portando con sé speranza e nuove opportunità. È un momento di gratitudine per tutto ciò che è stato superato e per tutto ciò che verrà. Un’occasione speciale per festeggiare e riconoscere le sfide affrontate e quelle che verranno.

Infine, il quinto e ultimo giorno del Diwali è dedicato alla celebrazione del rapporto speciale tra fratelli e sorelle, un momento in cui si rafforzano i legami familiari e si esprime amore e affetto reciproco.

Fonte: iStock

Dove festeggiare il Diwali: i luoghi per immergersi nella magia delle luci

Per catturare al massimo l’essenza di questa magica festa, vogliamo suggerirti 5 destinazioni da visitare durante il Diwali.

Tra i primi, non può mancare il sud dell’India, dove le case vengono decorate con lampade di argilla chiamate diyas, che simboleggiano la vittoria della luce sulle tenebre e profumate con zenzero, sandalo e curcuma. Ma non è tutto: durante le celebrazioni, gli anziani versano gocce di olio di sesamo sulla testa di ogni membro della famiglia, a rappresentare la saggezza tramandata dagli antenati, patrimonio di tradizioni e insegnamenti che si intrecciano con il presente.

Imperdibile è anche la magnifica India del Nord, in cui le luci splendono ovunque, creando un’atmosfera magica che avvolge le strade e le case. Ognuna è un richiamo speciale per attrarre la benevolenza del dio Lakshmi per una vita prospera. Passeggiando per le strade, ci si sente immersi in un mondo fiabesco, dove la luce vince sull’oscurità e ogni angolo brilla di gioia.

Un’altra località è la vivace Singapore. Qui, durante il Diwali, la festa coinvolge tutte le diverse culture che caratterizzano la città. Le vie si illuminano con ghirlande scintillanti, luminarie e archi, trasformando questa destinazione in un paesaggio incantato. Le case, i negozi e i luoghi di culto sono illuminati da migliaia di candele accese, creando un’atmosfera calda e accogliente.

Nelle Mauritius, invece, le lanterne a olio che vengono sistemate fuori dalle porte delle case hanno un profondo significato simbolico. Infatti, non solo allontanano gli spiriti maligni, ma danno anche il benvenuto all’estate con una luce calda e accogliente. Un gesto che crea un’atmosfera magica sull’isola, trasformandola in un luogo incantato. Durante questi giorni di festa, è un’esperienza imperdibile gustare anche i deliziosi dolci tradizionali che caratterizzano la ricorrenza.

Infine, nel meraviglioso scenario dei Caraibi, il Diwali rappresenta una festa nazionale che risuona con vivacità e gioia tra la popolazione caraibica. Questa celebrazione, ricca di spiritualità, illumina l’intera regione con miriadi di graziosi vasetti di terracotta che bruciano grazie a un semplice stoppino. È molto più di una festa, è una connessione profonda con le radici di tutta la comunità. Un invito a diffondere amore, pace e speranza, come la luce che illumina le isole durante questa celebrazione.