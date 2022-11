Novembre a testa in su: guarda che Luna

Fonte: iStock Appuntamenti nel cielo di novembre

È un mese meraviglioso quello di novembre, perché è questo il momento in cui la natura mette in scena il suo ultimo grande spettacolo autunnale prima di riposarsi tra le braccia del freddo inverno. E mentre alcune persone continuano ad andare a caccia di foglie, altre stanno già organizzando viaggi verso tutte quelle città che si apprestano a trasformarsi in cartoline incantate. Ma c’è anche chi ha già iniziato a contare i giorni che separano dal Natale.

Insomma questo è un periodo magico, dove ogni viaggio si trasforma in una nuova e inedita scoperta. Ma se è uno spettacolo scintillante e senza eguali che volete toccare con mano nelle prossime settimane, sappiate che non avrete bisogno di allontanarvi poi così tanto.

È il cielo, infatti, a intrattenere le fredde sere di novembre mettendo in scena show incredibili dove la Luna torna ancora una volta protagonista. Mettetevi comodi, lo spettacolo è già iniziato.

Il cielo di Novembre: la danza della Luna

Siamo già entrati nel penultimo mese dell’anno e le sorprese sono appena iniziate. Mentre la natura dona ai paesaggi gli ultimi tocchi di colore autunnale, gli astri si preparano a illuminare d’incanto le nostre serate. Come abbiamo anticipato, la Luna torna protagonista assoluta del nostro cielo. Novembre, infatti, è un mese con 5 fasi lunari, questo vuol dire che nelle prossime settimane potremmo ammirare due volte la fase del primo quarto di Luna.

A dare il benvenuto a novembre ci ha pensato proprio la grande e candida Luna che, avvicinandosi a Saturno in una congiunzione spettacolare, ha inaugurato il ricco calendario d’eventi del mese in corso.

È proprio il nostro satellite naturale a continuare a dare spettacolo, tornando a danzare il 9 novembre nella costellazione del Toro in tutta la sua pienezza. Aprite bene gli occhi perché il disco lunare si posizionerà proprio tra l’ammasso stellare delle Pleiadi e la stella Aldebaran. Il 29 novembre, invece, la Luna concluderà le sue danze incontrando Saturno nella costellazione del Capricorno.

Assolutamente imperdibile è la Luna Piena di novembre, ribattezzata dai nativi americani con il nome Plenilunio del Castoro in riferimento alla caccia all’animale in questione che veniva svolta per ricavare delle pellicce da usare durante i mesi invernali. L’appuntamento da segnare in agenda è l’8 novembre.

Le stelle cadenti d’autunno e una Cometa

Il cielo di novembre ci regala un’altra incredibile sorpresa: l’arrivo delle stelle cadenti. Saranno due gli appuntamenti imperdibili durante i quali potremmo sussurrare i nostri desideri con lo sguardo rivolto verso il cielo.

Il primo è quello che vede le Tauridi protagoniste. Lo sciame meteorico collegato alla cometa Encke raggiungerà il suo massimo momento di attività le notti del 4 e del 5 novembre. Per il secondo appuntamento, invece, scendono in campo le Leonidi, il cui picco massimo è previsto tra le notti del 17 e del 19 novembre. E se ancora non ne avete abbastanza di stelle cadenti, allora, occhi fissi verso il cielo anche nella notte tra il 21 e il 22 dove sono attese le lpha Monocerontidi.

Le stelle cadenti non saranno le uniche a illuminare il cielo di novembre. Grande attesa anche per la Cometa C/2022 E3 ZTF che transiterà proprio sopra le nostre teste. Sarà ben visibile soprattutto durante le prime settimane del mese, quando si troverà nei pressi della stella Dubhe dell’Orsa Maggiore.