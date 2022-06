Viaggio in India: i luoghi più spirituali

C'è un Paese famoso per la sua vasta gamma di credenze religiose e spirituali: l'India. Ma quali sono i luoghi che permettono di fare veri e propri viaggi di questo tipo? Il primo che vi proponiamo è Varanasi (in foto), che si distingue per essere un centro di energia religiosa. Vi basti pensare che è uno dei luoghi spirituali più visitati in India.