Le spiagge delle provincia di Sassari, un sogno estivo

Meta particolarmente desiderata per le vacanze estive e che offre delle località in cui sembra davvero di stare in Paradiso è la Sardegna . Tra i tratti di costa più affascinanti dell'isola c'è quello della Provincia di Sassari, poiché da queste parti si sviluppano degli arenili che si estendono in contesti ambientali unici e suggestivi. Per questo oggi vi portiamo alla scoperta delleper un'estate indimenticabile.