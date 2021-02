5 città europee da scoprire a bordo di un tram

editato in: da

Le grandi capitali d’Europa offrono diverse esperienze dedicate a tutti i viaggiatori che vogliono scoprire ed esplorare la città, ma ce n’è una che in molti ignorano. Si tratta di un tour panoramico delle strade e dei quartieri della capitale attraverso uno dei mezzi di trasporto quasi dimenticati, il tram.

Sedili in legno, rotaie e alta velocità richiamano il nostalgico e romantico fascino dei tempi passati ma offrono anche una prospettiva originale per scoprire la città e le sue bellezze. Roma, Lisbona e Milano sono solo alcune delle città dove il tram non è solo un veicolo di trasporto, ma un mezzo per scoprire la città in maniera originale.

Ci sono quelli moderni e quelli che conservano tutto il fascino dell’antichità, quelli che sono diventati il simbolo stesso della città, quelli colorati, bizzarri o austeri. E noi stiamo per scoprire i più belli.

Milano

Milano è la città veloce per antonomasia: da mattina a sera, mezzi di trasporto di ogni tipo vanno su e giù per strade e quartieri trasportando cittadini e turisti da un posto all’altro. Ed è in questo caso che troviamo un mezzo di trasporto lento e bellissimo, il tram, che può portarci alla scoperta di una Milano inedita e suggestiva.

Lisbona

La linea 28 del tram di Lisbona non ha bisogno di presentazioni perché è essa stessa un’attrazione. È particolarmente apprezzata non solo perché mantiene il suo aspetto di un tempo ma anche perché fa tappa proprio presso i principali monumenti della città offrendo così un tour turistico unico della capitale portoghese.

Barcellona

Una salita di 1276 metri che porta alla base della funiculare che raggiunge il Tibidabo, questo è il percorso del Tramvia Blau, un mezzo di trasporto davvero singolare sopravvissuto negli anni. Nato nel 1901, questo tram dal colore blu vi mostrerà la magnifica vista della città.

Palma de Mallorca

Pochi tram al mondo possono essere paragonati all’allegro e suggestivo Soller, il tram vintage Palma de Mallorca che porta cittadini e turisti in un viaggio nel tempo vista mare.

Roma

Anche la capitale d’Italia ha diverse linee di tram, anche se queste con il tempo sono diminute. Tuttavia c’è un mezzo di trasporto specifico, il tram 19, che offre un itinerario incredibile mostrando una Roma inedita e bellissima dal quartiere di Centocelle, fino ad arrivare a Piazza Risorgimento.