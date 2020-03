Porto Re: le cose da scoprire in questa splendida città croata

editato in: da

La piccola Porto Re in Croazia, conosciuta anche come Kraljevica, è una deliziosa cittadina situata nella parte settentrionale del paese e distante solo 20 chilometri dalla più rinomata città di Fiume. Si specchia nell’insenatura di Buccari e negli ultimi anni si è trasformata in un’allettante destinazione turistica adatta ai vacanzieri, ma anche alle famiglie con bambini.

La sua posizione geografica, infatti, regala ai suoi visitatori una villeggiatura all’insegna della natura incontaminata, della storia millenaria e della cultura autentica grazie ai numerosi eventi e spettacoli sui quali vengono puntati i riflettori durante la stagione estiva.

Porto Re, la città dei due Castelli medievali

Il Dovrac Frankopan è un castello seicentesco che si erge fiero su un promontorio e che domina incontrastato il cristallino mare croato. La sua struttura segue il modello dei manieri italiani del tardo rinascimento con pianta quadrata e torri angolari cilindriche.

Poco distante spicca il castello Zrinski con un eccentrico stile barocco e un’elegante torre risalente al 1790. Entrambe le costruzioni sono circondate da una lussureggiante vegetazione e dall’inconfondibile azzurro del Mar Adriatico.

Durante il periodo estivo i due castelli ospitano numerosi spettacoli, manifestazioni artistiche, culturali e anche diverse mostre.

La chiesa di San Nicola

Seppur piccola, Porto Re in Croazia, vanta anche importanti siti religiosi che meritano assolutamente una visita. È il caso della Chiesa di San Nicola, costruita nel 1471 sotto Martin Frankopan e che conserva al suo interno un altare dichiarato Patrimonio Culturale Nazionale. Nel 1970, dopo miglioramenti e ristrutturazioni, l’edificio religioso è stato riconosciuto come Chiesa Parrocchiale.

La Biblioteca civica di Porto Re

Un luogo di incontro e cultura che si trova all’interno del Castello Frankopan. Una biblioteca istituita nel febbraio del 1861 e dove è possibile trovare anche un’ampia e interessante sezione dedicata ai bambini.

Visitare questa sala di lettura vuol dire poter avere accesso a 12 quotidiani, senza dimenticare i settimanali e le riviste. Inoltre, vengono organizzati workshop tematici per tutti i ragazzi in età prescolare e scolare. Non mancano anche mostre adatte ai più grandi.

Le migliori spiagge di Porto Re

Porto Re gode di una posizione privilegiata sulla costa della Croazia che, grazie al clima mite e alla straordinaria bellezza paesaggistica, consente al viaggiatore di poter approfittare di spiagge in ciottoli e ghiaia da togliere il fiato e con rigeneranti spazi d’ombra.

Tra le spiagge migliori meritano una menzione Uvala Scott, terrazzata ideale per una vacanza con i più piccoli poiché vi è possibile incontrare tutti i servizi necessari; Spiaggia Sansovo, piuttosto selvaggia ma perfetta per tutti coloro che sono in cerca di adrenalina e di luoghi incredibili da cui tuffarsi; Spiaggia Carevo, apprezzata per la pesca e per il suo fondale variegato; Spiaggia Ostro in cui è stata ricavata un’ampia piattaforma tra gli scogli.

Cosa vedere nei dintorni di Porto Re

Passando da Porto Re in Croazia si può anche scegliere di visitare altri gioielli che si trovano a minima distanza dalla città portuale. È il caso della selvaggia isola di Krk, di facile accesso grazie a un ponte, o della città di Opatija famosa per i suoi hotel storici e la sua spettacolare passeggiata.

Insomma, la piccola città navale di Porto Re è il connubio perfetto tra una vacanza all’insegna del relax, della cultura e del viaggio itinerante. Il tutto grazie anche alla grande offerta di sistemazioni adatte a tutte le tasche e della possibilità di svolgere interessanti attività di turismo nautico e subacqueo.