Una classifica speciale svela quali sono le città più belle al mondo: a creare la top 10 sono le persone che le vivono ogni giorno

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Città più belle del mondo: Cape Town batte tutti

Quali sono le città più belle del mondo nel 2026? A rispondere non sono architetti, urbanisti o esperti di turismo, ma chi quelle città le vive ogni giorno.

Una nuova ricerca di Time Out svela quali sono le città più belle del mondo secondo chi le vive. Sono stati intervistati 24.000 abitanti di località sparse per il pianeta per dare vita alla top 10 delle più belle. Una curiosità? L’Italia è una grande assente. Nonostante meraviglie come Firenze, Roma, Venezia o Bologna non c’è nemmeno un nostro capoluogo nella selezione.

A differenza delle tradizionali classifiche turistiche, questa non valuta esclusivamente monumenti, musei o paesaggi da cartolina. Il criterio principale è la percezione dei residenti, che giudicano la bellezza della propria città considerando anche la qualità della vita, l’armonia degli spazi urbani, il rapporto con la natura e l’identità del luogo.

Vediamo insieme chi ha trionfato e le altre classificate.

Cape Town, la città più bella al mondo secondo chi ci vive

In cima alla classifica c’è Cape Town, e con un margine che non lascia molto spazio all’interpretazione: l’86% dei residenti intervistati la definisce bella. La capitale legislativa del Sudafrica cresce tra la Table Mountain e l’Atlantico, con spiagge che farebbero invidia a qualsiasi destinazione tropicale. Non è solo la natura, però: è la combinazione di tutto, il Kingdom Floral del Capo con la sua biodiversità straordinaria, le scogliere dei Dodici Apostoli, è una città che sale e scende per i colli come se stesse cercando di abbracciare ogni angolo del paesaggio.

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Le altre città in classifica

Dietro Cape Town, la classifica si fa interessante. Edimburgo conquista il secondo posto con l’84% dei consensi: la capitale scozzese è da sempre considerata una delle città più affascinanti d’Europa, con quel mix irripetibile di gotico medievale nel centro storico e l’eleganza georgiana del New Town. Poi viene Sydney, che porta in dote la sua skyline iconica e quelle spiagge dorate che i suoi abitanti sembrano non stancarsi mai di guardare.

Chicago, quarta con il 77%, si prende il titolo non ufficiale di città più bella d’America, battendo Los Angeles, che non compare nemmeno in lista. Lisbona è quinta, e qui l’Italia dovrebbe iniziare a preoccuparsi davvero: la capitale portoghese ha trasformato la sua identità visiva, fatta di tram gialli, piastrelle di azulejo, luce del tardo pomeriggio sul Tago, in un brand globale che funziona benissimo.

Parigi è sesta, e la sua presenza in classifica è quasi scontata, ma vale la pena notare che il punteggio (68%) forse è più basso di quanto ci si aspetterebbe. Stessa percentuale per Stoccolma, che è tecnicamente un arcipelago di 14 isole collegate da più di 50 ponti. Porto arriva ottava con la sua stratificazione di colori e tetti rossi che scivolano verso il Douro.

Medellin, in Colombia, sorprende nella nona posizione grazie alle sue architetture immerse nel verde della valle dell’Aburra. Chiude la top 10 Riga, con le sue facciate Art Nouveau cariche di gargoyle e motivi floreali.

E l’Italia? Assente. Forse perché la bellezza percepita dall’interno è un’altra cosa rispetto a quella che vediamo nelle foto. Un tema su cui varrebbe la pena riflettere.

La top 10 delle città più belle al mondo