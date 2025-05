Volotea sorprende tutti e propone in vendita i nuovi voli per l'estate 2026 con prezzi da capogiro: per chi ha modo di programmare questa è l'occasione giusta per risparmiare

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Salonicco è tra le mete più economiche per l'estate 2026

C’è chi ancora non ha prenotato le vacanze estive di quest’anno e c’è chi, invece, sa bene che programmare con grande anticipo significa risparmiare: Volotea apre ufficialmente le vendite della stagione primavera-estate 2026 e lo fa lanciando una promozione davvero imperdibile. Mete top come le isole greche, le città italiane come Palermo, il romanticismo storico di Praga sono solo alcune delle opportunità.

Da aprile ad ottobre 2026 si vola con Volotea verso 100 mete in 18 Paesi europei e c’è davvero tantissima scelta: dal mare alla montagna, dall’arte alla natura, passando per le capitali del gusto e le perle nascoste. E i prezzi? Ci sono biglietti in vendita anche a meno di 10 euro a tratta.

Da Roma a Salonicco per l’autentica anima greca

Oltre ad Atene, le isole greche stregano anno dopo anno. Accanto alle più blasonate come Mykonos, da non perdere c’è assolutamente Salonicco che rivela l’anima più autentica del territorio. I voli da Roma con Volotea per l’estate 2026 sono già in vendita e hanno prezzi davvero accessibili; la storia antica si intreccia con la modernità, da non perdere l’agorà romana, la torre bianca che domina il lungomare e le chiese bizantine riconosciute come patrimonio UNESCO.

E per chi cerca movida? Salonicco è anche questo. I suoi quartieri vivaci come Ladadika mettono a disposizione tantissimi locali, alcuni dei quali perfetti per una cena a base di specialità greche: da non perdere mezedes, souvlaki e dolci al miele, accompagnati da un bicchiere di ouzo. Ma il luogo cult per eccellenza è il monte Olimpo che si vede alle spalle e ovviamente le spiagge della penisola calcidica.

Da Venezia alla scoperta di Palermo

Non per forza bisogna andare all’estero, con 33 euro si può raggiungere Palermo partendo da Venezia. Questa è una delle proposte di Volotea per l’estate 2026: il capoluogo siciliano, sinfonia di culture, è da non perdere. Atmosfere arabe, spagnole, normanne si percepiscono in ogni angolo del centro storico. Da non perdere, poi, i tradizionali mercati come Ballarò e Vucciria, ma anche il calendario d’eventi ricchissimo. Bastano pochi euro per vivere tutto ciò.

Da Napoli nella romantica Bordeaux

Un’altra opportunità? Chi non ha voglia di mare potrebbe optare per la Francia. Lasciando da parte Parigi, ci sono ottimi voli low cost da Napoli per Bordeaux. Le offerte partono da circa 37 euro e la località è perfetta per essere esplorata in un weekend. Non solo, ha un collegamento tram rapidissimo e davvero economico dall’aeroporto.

Si mangia divinamente e qui uno dei leitmotiv è ovviamente l’omonimo vino; basti pensare che proprio qui sorge La Cité du Vin, uno dei musei del vino più futuristici e suggestivi d’Europa. il centro storico è Patrimonio dell’Umanità, con la maestosa Place de la Bourse, il Grand Théâtre e per chi si ferma un po’ di più è possibile raggiungere la Duna di Pilat, la più alta d’Europa, o le incantevoli spiagge dell’Atlantico con i numerosi tour e collegamenti.

Con le offerte di Volotea si può già iniziare a pensare e sognare le vacanze della prossima estate; le opportunità per risparmiare sono davvero tante.