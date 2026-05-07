Murcia, Spalato e Mykonos sono solo 3 delle tante mete, tra spiagge e tramonti, che si possono raggiungere a pochi euro grazie alla promozione estate Volotea

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Bella vista della città di Mykonos

La bella stagione si prenota in anticipo, soprattutto quando ci sono tariffe low cost da cogliere al volo. Con la nuova promo Volotea “L’estate inizia quando la pianifichi”, la compagnia mette a disposizione 200.000 posti a partire da 19 euro per viaggiare tra il 12 maggio e il 30 settembre 2026. Le prenotazioni sono valide fino al 10 maggio 2026 incluso, direttamente sul sito ufficiale Volotea.

Abbiamo fatto una ricerca e selezionato tre mete perfette ed economiche, grazie alla promozione, per un viaggio estivo.

Murcia, la Spagna autentica tra tapas e lagune rosa

Chi pensa alla Spagna immagina subito Barcellona o Madrid, ma Murcia è una delle sorprese più interessanti del sud-est iberico. Ancora poco battuta dal turismo internazionale di massa, questa città conquista con il suo centro storico elegante, le piazze vivaci e un’atmosfera rilassata perfetta per l’estate.

Da non perdere la Cattedrale di Santa María, celebre per la facciata barocca e l’interno gotico, e il Real Casino de Murcia, edificio ottocentesco di architettura eclettica dall’interno sorprendente. A circa 50 chilometri dalla città si trova poi la Laguna Rosa di Torrevieja, uno spettacolo naturale dai colori incredibili che cambia tonalità in base alla luce del giorno e alle condizioni atmosferiche.

Gli amanti del mare possono invece raggiungere facilmente la Costa Cálida, meno affollata rispetto ad altre coste spagnole ma ricca di calette e spiagge tranquille.

Anche la cucina merita attenzione: oltre alle tapas, qui si assaggiano piatti tradizionali come il “zarangollo”, preparato con zucchine, cipolla e uova.

Con la promozione Volotea è possibile volare da Venezia a Murcia il 28 giugno a partire da 19 euro.

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Spalato, la Croazia tra storia romana e spiagge nascoste

Spalato è una delle destinazioni più amate della Croazia, ma conserva ancora angoli autentici lontani dal turismo più frenetico. Il cuore della città è il Palazzo di Diocleziano, patrimonio UNESCO, un vero labirinto di vicoli, cortili segreti e caffè ricavati tra le antiche mura romane.

Tra le esperienze meno conosciute c’è la salita sulla collina di Marjan, il polmone verde della città. Da qui si gode una vista spettacolare sul porto e sulle isole croate, soprattutto al tramonto. Per chi cerca spiagge più tranquille rispetto alla celebre Bačvice, vale la pena raggiungere la pittoresca Kasjuni Beach, immersa nella natura e perfetta per un bagno nelle acque turchesi.

Grazie alla promo Volotea si può volare da Bari a Spalato il 1° luglio a partire da 19 euro.

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Mykonos, non solo movida tra villaggi bianchi e spiagge segrete

Mykonos è famosa per la vita notturna e i beach club, ma l’isola greca nasconde anche un lato più autentico e rilassato. Basta allontanarsi dalle zone più frequentate per scoprire piccoli villaggi bianchi, mulini a vento e spiagge meno conosciute.

Il grazioso quartiere di Little Venice resta uno dei luoghi più suggestivi, soprattutto al tramonto, quando i balconi colorati sembrano sospesi sul mare.

Tra le chicche meno blasonate c’è il tranquillo villaggio di Ano Mera, nel cuore dell’isola, dove il ritmo rallenta e si possono assaggiare piatti tipici greci nelle taverne tradizionali. Chi cerca mare cristallino può invece puntare su Agios Sostis, spiaggia selvaggia completamente priva di servizi.

Con Volotea si vola da Napoli a Mykonos il 29 giugno a partire da 24 euro.