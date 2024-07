Crotti, cosa sono e dove si trovano

Fonte: gettyimages Ingresso dei crotti, formazioni naturali della Valchiavenna

Immerso nella natura incontaminata delle Alpi italiane, circondato da boschi lussureggianti e montagne imponenti: qui si trova un luogo unico, dove la tradizione e la natura si fondono in un’armonia perfetta. Si tratta della Valchiavenna, una terra di storia, cultura e caratterizzata dalla presenza di alcuni fenomeni naturali: i crotti. Ma cosa sono, realmente, questi crotti, dove si trovano e perché meritano una visita?

Cosa sono i crotti?

I crotti sono cavità naturali o semi-naturali situate nelle zone rocciose della Valchiavenna. Si tratta di formazioni geologiche che si sviluppano grazie ad una peculiarità del territorio: il sorèl, che non è altro che una corrente d’aria fredda che fuoriesce da alcune fessure presenti nel terreno. Questa corrente, presente e costante tutto l’anno, mantiene una temperatura interna stabile, che può variare tra gli 8 e i 10 gradi, e rende i crotti ideali per la conservazione di alcuni alimenti come salumi, formaggi e vino.

I crotti come punto di ritrovo naturale

L’origine dei crotti risale a tempi molto antichi, quando gli abitanti della valle della Valchiavenna scoprirono le potenzialità di queste cavità per conservare i loro prodotti alimentari. Con il passare del tempo, infatti, i crotti divennero anche luoghi di socializzazione, dove le famiglie dell’epoca si riunivano per trascorrere del tempo insieme, pasteggiando con i prodotti tipici locali. Ancora oggi, i crotti mantengono questa doppia funzione: da una parte come luogo di conservazione e dall’altra come punto di incontro sociale.

Dove si trovano i crotti?

La Valchiavenna, situata nella parte settentrionale della Lombardia, è la vera culla dei crotti. Questa valle è facilmente raggiungibile da Milano e da altre città lombarde, rendendo la zona una meta ideale per una gita fuori porta o una vacanza all’insegna della natura e delle tradizioni storiche locali.

Il borgo di Chiavenna

Il cuore pulsante della Valchiavenna è la cittadina di Chiavenna, un incantevole borgo italiano caratterizzato da strette vie acciottolate, con antichi palazzi e caratterizzato da una ricca storia. Il borgo di Chiavenna ospita numerosi crotti, molti dei quali sono stati restaurati e trasformati in ristoranti tipici. Uno dei più noti è il Crotto Ombra, situato a pochi passi dal centro storico di Chiavenna, dove è possibile assaporare piatti tradizionali come i pizzoccheri e la bresaola, accompagnati da un buon bicchiere di vino locale.

Piuro e la sagra dei crotti

A pochi chilometri da Chiavenna, si trova il comune di Piuro, un altro luogo ricco di crotti. In questa cittadina, la sagra dei Crotti è un evento imperdibile per la comunità locale, e non solo, e che si svolge ogni anno a settembre. Durante la sagra, tutti i crotti vengono aperti al pubblico ed i visitatori possono approfittare dell’apertura degli stessi per assaporare al loro interno le specialità locali, partecipare a visite guidate ed assistere a eventi culturali e musicali. La cittadina di Piuro è anche famosa per le cascate dell’Acquafraggia, uno spettacolo naturale che merita una visita.

Alla ricerca di crotti a Mese e Gordona

Altri paesi della Valchiavenna dove è possibile trovare numerosi crotti sono Mese e Gordona. Anche qui, questi anfratti naturali sono stati trasformati nel tempo in accoglienti ritrovi, all’interno dei quali è possibile godere della pace e della tranquillità della valle, assaporando i sapori autentici della cucina chiavennasca.

La cultura e la storia dei crotti

Un patrimonio da preservare

I crotti non sono solo luoghi fisici dove in passato la popolazione locale poteva ritrovarsi e conservare il proprio cibo o le proprie bevande. Queste formazioni sono considerate, infatti, un vero e proprio patrimonio culturale. I crotti testimoniano un modo di vivere legato alla terra e alle tradizioni, che ha saputo resistere al passare del tempo e all’avanzare della modernità. Proprio per questo motivo, la comunità locale è molto attenta alla loro conservazione ed alla loro valorizzazione. Negli anni sono stati avviati numerosi progetti per il restauro dei crotti e per la promozione del turismo sostenibile nella Valchiavenna.

La sagra dei Crotti

Come accennato, uno degli eventi più importanti legati ai crotti è la sagra dei Crotti che si tiene nella città di Piuro. Questo festival, che si svolge ogni anno nel mese di settembre, è un’occasione unica per scoprire questi luoghi incantati. Durante la sagra, i crotti aprono le loro porte al pubblico, offrendo degustazioni di prodotti tipici, visite guidate e numerose attività culturali. È un momento di festa e convivialità, che attira visitatori da tutta Italia e non solo.

L’esperienza di una cena nel crotto

Grazie alla valorizzazione di questo patrimonio naturale del territorio italiana, è possibile vivere un’esperienza unica, come ad esempio quella di assaporare una cena in un crotto, per un’esperienza unica. L’atmosfera è intima e accogliente e le pareti di pietra riescono a trasmettere una sensazione di calore e di luci soffuse, in grado di creare un ambiente suggestivo. I piatti serviti sono quelli della tradizione chiavennasca, quindi salumi, formaggi, polenta taragna, pizzoccheri e dolci tipici. Il tutto accompagnato da ottimi vini locali, che trovano nei crotti il luogo ideale per l’invecchiamento e la conservazione.

Escursioni ed attività nella natura

La Valchiavenna è il luogo ideale per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta. Sono presenti numerosi sentieri escursionistici che attraversano tutta la valle e che offrono panorami mozzafiato, con la possibilità di scoprire angoli nascosti. Tra le escursioni più belle nella valle, sicuramente il sentiero che conduce alle cascate dell’Acquafraggia è un percorso adatto a tutti, che regala una vista spettacolare sulle cascate.

È il luogo ideale anche per gli appassionati di mountain bike, in quanto nella valle sono presenti numerosi percorsi ciclabili e di diversa difficoltà, mentre, per gli amanti degli sport invernali è possibile trovare nelle vicine stazioni sciistiche di Madesimo e Campodolcino il luogo ideale per praticare sci e snowboard.

La Valchiavenna, con i suoi crotti, rappresenta una destinazione unica ed affascinante nel Nord Italia, dove la natura e la tradizione si incontrano per offrire un’esperienza unica ed indimenticabile ai propri visitatori. I crotti sono molto più di semplici cavità naturali: rappresentano oggi il cuore pulsante di una cultura antica, che ha saputo preservare i propri valori e le proprie tradizioni. Visitare i crotti significa immergersi in un mondo autentico, fatto di sapori genuini, paesaggi mozzafiato ed una calda ospitalità.