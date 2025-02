Ecco come sarà la Ciclovia della Bellezza, tra le Dolomiti Lucane

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Quattro itinerari, 72 chilometri di ciclovia, sei punti di ricarica e 60 e-bike messe a disposizione: queste sono le caratteristiche principali della Ciclovia della Bellezza, un ambizioso progetto che punta alla valorizzazione del territorio lucano attraverso la mobilità dolce. Situata nel cuore del Parco Regionale Gallipoli-Cognato-Piccole Dolomiti Lucane, la ciclovia collega i comuni di Pietrapertosa, Accettura, Calciano e Oliveto Lucano, con l’aggiunta di Castelmezzano, famoso per il Volo dell’Angelo.

Il progetto è stato presentato a Potenza, in Basilicata, dal direttore del parco, Marco Delorenzo, e da Fausto Villani di Tab Consulting. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva che combini natura, cultura e avventura, rendendo accessibili anche le aree meno conosciute del parco.

Un portale online dedicato, “Bellezza in Bicicletta”, permette di prenotare e-bike, pianificare itinerari, e scoprire punti di interesse culturali e naturalistici lungo il percorso. I sei punti di noleggio e ricarica, alcuni alimentati da impianti fotovoltaici, permettono un’esperienza sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Inoltre, grazie al portale “Bellezza in Bicicletta” e all’app dedicata, è possibile prenotare bici, alloggi e ristoranti lungo il percorso, semplificando l’organizzazione del viaggio.

L’intero circuito si sviluppa tra boschi secolari, calanchi, dorsali rocciose e paesaggi collinari, offrendo vari livelli di difficoltà: tratti moderati per ciclisti alle prime armi e varianti tecniche per i più esperti. Ma quali sono le tappe da non perdere lungo questo straordinario itinerario?

Pietrapertosa, il cuore della ciclovia

Punto di partenza e di arrivo della Ciclovia della Bellezza, Pietrapertosa (in provincia di Potenza) è uno dei borghi più affascinanti d’Italia, arroccato tra le rocce delle Dolomiti Lucane. Questo luogo è un connubio perfetto di storia, avventura e tradizione.

Oltre alla possibilità di ritirare la propria e-bike, Pietrapertosa offre alcune esperienze uniche:

Il Volo dell’Angelo : una zipline mozzafiato che collega Pietrapertosa a Castelmezzano. Sorvolare le Dolomiti Lucane regala una prospettiva unica su questo splendido territorio.

: una zipline mozzafiato che collega Pietrapertosa a Castelmezzano. Sorvolare le Dolomiti Lucane regala una prospettiva unica su questo splendido territorio. Il Castello Saraceno : arroccato sulle rocce, questo castello offre viste panoramiche straordinarie ed è raggiungibile attraverso un suggestivo sentiero.

: arroccato sulle rocce, questo castello offre viste panoramiche straordinarie ed è raggiungibile attraverso un suggestivo sentiero. Il borgo antico: passeggiare tra le strette vie del borgo significa immergersi in un’atmosfera senza tempo, scoprendo scorci pittoreschi e botteghe artigiane.

Accettura, tra natura e tradizione

Da Pietrapertosa, il percorso conduce ad Accettura, un borgo noto soprattutto per la Festa del Maggio, un rito arboreo che celebra l’unione tra uomo e natura. Questo evento rappresenta una delle tradizioni popolari più autentiche della Basilicata.

Cosa vedere e fare ad Accettura:

Masseria Piliero : situata appena fuori dal borgo, rappresenta il punto di partenza per numerosi percorsi naturalistici immersi nei boschi di cerro.

: situata appena fuori dal borgo, rappresenta il punto di partenza per numerosi percorsi naturalistici immersi nei boschi di cerro. Trekking e mountain bike : la zona offre diversi sentieri ideali per gli amanti della natura e dell’avventura.

: la zona offre diversi sentieri ideali per gli amanti della natura e dell’avventura. Centro storico: Accettura è anche un luogo dove respirare storia e tradizione, grazie ai suoi vicoli antichi e alle chiese, come la Chiesa Madre di San Nicola.

Oliveto Lucano e l’Eremo di San Guglielmo

Il tratto tra Accettura e Oliveto Lucano conduce verso una delle tappe più spirituali dell’intero itinerario. Qui si trova l’Eremo di San Guglielmo, un luogo di raccoglimento immerso nella natura.

Cosa fare lungo questa tappa:

Visitare l’eremo : questo antico luogo di culto, circondato da boschi e paesaggi rilassanti, invita alla meditazione e alla connessione con la natura.

: questo antico luogo di culto, circondato da boschi e paesaggi rilassanti, invita alla meditazione e alla connessione con la natura. Esplorare i calanchi : nei dintorni, i paesaggi sono arricchiti dalla presenza di calanchi che creano scenari suggestivi e insoliti.

: nei dintorni, i paesaggi sono arricchiti dalla presenza di calanchi che creano scenari suggestivi e insoliti. Centro storico di Oliveto Lucano : un piccolo borgo che merita una visita per la sua autenticità e i prodotti tipici, come l’olio e i formaggi locali.

: un piccolo borgo che merita una visita per la sua autenticità e i prodotti tipici, come l’olio e i formaggi locali. Tradizioni locali: Oliveto Lucano è rinomato per la sua ospitalità e per i prodotti tipici. Non mancate di degustare l’olio extravergine d’oliva e i formaggi locali, autentiche eccellenze lucane.

Calciano, alle porte del Pilaccio dei Frusci

L’itinerario da Oliveto Lucano a Calciano è uno dei più affascinanti, con una salita impegnativa fino al Pilaccio dei Frusci, che si trova a oltre 1.000 metri di altitudine. La fatica è ampiamente ripagata dalla vista panoramica sulle Dolomiti Lucane e dal fascino dei boschi attraversati.

