Crociere in offerta per salpare quest’inverno: rotte e prezzi

Salpare verso i mari caldi, è uno dei sogni di molti. Quest’inverno si potrà andare in crociera per una settimana verso alcune delle mete più esotiche a prezzi bassissimi. MSC ha appena lanciato un’offerta che scade il 1° novembre per crociere a partire da 249 euro.

Si parte tra novembre e gennaio 2022 alla volta del Mar Rosso, dell’Arabia Saudita, degli Emirati, ma chi preferisce restare vicino a casa anche del Mediterraneo, a bordo delle navi più lussuose della flotta.

Crociere nel Medioriente

La MSC Virtuosa navigherà da Dubai – dove è appena stato inaugurato Expo Dubai – verso Abu Dhabi, Sir Bani Yas e Doha, nel Qatar; la MSC Bellissima salperà per Jeddah alla scoperta dei luoghi mozzafiato dell’Arabia Saudita e del Mar Rosso giordano, Aqaba, da cui partire per visitare la meravigliosa “città rosa”, Petra, in Giordania, patrimonio mondiale dell’Unesco. Le soste dureranno tutta la giornata e talvolta con una notte di sosta al porto dando così la possibilità ai passeggeri di visitare le mete con tutta calma.

Le escursioni a terra saranno come sempre solo organizzate dalla compagnia di navigazione e protette da una sorta di “bolla” che eviterà di venire a contatto con persone al di fuori dei passeggeri della stessa crociera.

Crociere nel Mediterraneo

Le navi MSC Grandiosa ed MSC Fantasia viaggeranno, invece, tra i tesori del Mediterraneo occidentale, che non sono di certo da meno, come Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca (o La Valletta, a Malta, a seconda della nave) e i passeggeri potranno scegliere di imbarcarsi da Genova, La Spezia o Napoli per una loro maggiore comodità.

La flotta di MSC si arricchisce

Destinazioni meravigliose quindi, ma anche navi super confortevoli e con ogni tipo di intrattenimento a bordo durante le traversate. La nuovissima MSC Virtuosa, per esempio, il cui battesimo è previsto per il prossimo 27 novembre a Dubai, con uno spettacolare evento, è una delle navi più innovative e all’avanguardia dal punto di vista ambientale della compagnia e fa parte della generazione di navi di classe Meraviglia che sono caratterizzate da un’inconfondibile promenade lunga 112 metri e da una splendida cupola a LED che rappresenta il cuore pulsante della nave.

Sviluppata su 19 ponti, offrirà il meglio dell’intrattenimento, dai dieci ristoranti ai 21 bar e lounge, dalle boutique alla spa, alle piscine – cinque, tra cui un’ampia piscina magrodome – fino ai centri fitness. A bordo ci sarà anche un acquapark di mille metri quadrati e club dedicati a bambini e adolescenti, tra cui l’area gioco LEGO e il baby club Chicco. Attrazione assoluta per tutti gli ospiti della nuova ammiraglia sarà il nuovissimo MSC Starship Club, che ospita il primo barman umanoide al mondo all’interno di un bar futuristico.