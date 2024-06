Bormio e i luoghi più belli della Valtellina: un paradiso italiano da scoprire

Fonte: iStock Vista panoramica su Bormio

Natura, cultura, benessere, enogastronomia e infinite possibilità outdoor sono certamente alcune delle più interessanti esperienze che si possono fare in Valtellina, zona della meravigliosa Regione Lombardia che conquista da sempre il cuore dei suoi visitatori.

Partiamo da Bormio, il cuore dell’Alta Valtellina, per scoprire questa splendida regione attraversata dal fiume Adda e che si estende tra le imponenti montagne del Parco nazionale dello Stelvio. Vediamo insieme cosa non perdere assolutamente in questa bellissima Terra nostrana, passando poi ad esplorare le altre vicine località, tra i luoghi più splendidi della Valtellina.

Sci tutto l’anno a Bormio e al passo dello Stelvio

A Bormio e nelle località vicine lo sci non si pratica soltanto durante l’inverno. In tutti i mesi dell’anno vengono accolti numerosi appassionati di sport sulla neve. Nel periodo estivo, infatti, ci si può recare nei comprensori di Cima Piazzi-San Colombano, Bormio oppure di Santa Caterina, aperti da giugno a novembre. Il Passo dello Stelvio è uno dei migliori ghiacciai d’Europa per lo sci estivo. In inverno, poi, sono tantissime le località in cui cimentarsi con gli sci: oltre alla skiarea di Bormio, potrete recarvi a Livigno, Santa Caterina Valfurva, Chiesa in Valmalenco, Aprica o Val Gerola, per citarne solo alcuni.

Il centro storico di Bormio tra cultura e tradizioni

Dopo una mattinata passata sulla neve, merita una visita il centro storico di Bormio, in cui si respira tutta la storia che ha trasformato questa località da luogo di scambi commerciali e crocevia per i passi alpini, a cittadina turistica che richiama sempre più turisti nelle meravigliose terre della Valtellina.

Passeggiando per i vicoli che si snodano lungo il cuore pulsante di Bormio, potrete ammirare chiese e palazzi antichi, il Museo Civico e tutti quei luoghi simbolici che tramandano tradizioni centenarie. Uno di questi edifici presenta un portone rosso e custodisce le storiche cantine produttrici del celebre amaro Braulio.

Esperienze sensoriali uniche nella storica cantina Braulio

Un viaggio alla scoperta della Valtellina e delle sue tradizioni non può prescindere da un tour enogastronomico e culturale tra le vie e i palazzi storici dei centri abitati. Assaggiate un fumante piatto di Pizzoccheri della Valtellina oppure i vini tipici della zona.

Non perdetevi anche la visita a Casa Braulio, la storica cantina famosa per la produzione dell’omonimo amaro alle erbe. Passeggiando tra le 300 botti gelosamente custodite tra le sue mura, si percepisce il legame indissolubile con il territorio e i suoi prodotti, ovvero le erbe (genziana, ginepro, achillea e assenzio) e l’acqua pura che sgorga dal cuore delle Alpi.

La visita, un viaggio sensoriale fra tradizione e innovazione, è prenotabile comodamente dal sito ufficiale amarobraulio.com della cantina con un costo di 10 euro e prevede anche una degustazione finale dei prodotti più iconici.

Terme di Bormio, benessere tutto l’anno

Il cuore dell’Alta Valtellina custodisce anche i luoghi simbolo del relax e del benessere: le terme naturali. Sono tre le aree nelle quali immergersi in calde acque termali: i Bagni Vecchi, i Bagni Nuovi e Bormio Terme. I Bagni Vecchi di Bormio, del gruppo QC Terme, sono i più antichi e presentano un suggestivo balcone scavato nella roccia che si apre verso la vallata e la cittadina, ideale per rilassarsi nelle fredde giornate invernali. I Bagni Nuovi e Bormio Terme, invece, si trovano a ridosso del centro abitato e sono perfetti per i pomeriggi più caldi e per le avventure in piscina con tutta la famiglia.

Trekking con vista mozzafiato da Capanna Dosdè, un gioiello rinnovato

Gli amanti del trekking in montagna non possono perdersi le passeggiate più suggestive sulle montagne della Valtellina. A disposizione degli avventurieri ci sono diversi impianti di risalita dai quali partire per seguire i sentieri che raggiungono i punti panoramici più belli. Uno di questi, situato a 2.824 metri di altitudine, è la pittoresca Capanna Dosdè: un antico bivacco del 1890 con un tetto dall’inconfondibile color rosso vivo, da sempre luogo di riferimento per gli appassionati che si immergono tra queste montagne.

Dopo un’attenta ristrutturazione resa possibile grazie alla collaborazione tra la celebre azienda locale produttrice dell’amaro Braulio e il CAI di Bormio, l’edificio storico ha riacquistato tutto il fascino di un tempo, divenendo il luogo perfetto anche per eventi e squisite degustazioni.

Livigno, il “piccolo Tibet d’Europa” con il suo splendido lago

Scendendo verso l’area centrale della Valtellina, non può mancare una tappa in un vero paradiso per le vacanze, ovvero Livigno. Considerato il “piccolo Tibet d’Europa”, è il comune più elevato d’Italia con i suoi 1816 metri di altitudine.

Con il suo grazioso centro storico, è anche un luogo ideale per lo shopping, oltre che meta prediletta per gli amanti della montagna d’inverno. In estate e nelle stagioni meno fredde, merita una visita lo splendido lago di Livigno, dove atleti, amatori e turisti possono provare l’emozione degli sport acquatici ad alta quota.

Il suggestivo ponte tibetano di Sondrio

A poca distanza da Livigno si trova il suggestivo ponte tibetano, detto “nel Cielo“. Un percorso pedonale mozzafiato lungo 234 metri e sospeso a oltre 140 metri di altezza. Questo è il ponte tibetano, senza funi stabilizzanti laterali, più alto d’Europa. Per vivere l’esperienza unica di attraversarlo, è necessario pagare un biglietto del costo di 8 euro a persona, acquistabile in loco.

Morbegno, una cittadina incantata della Valtellina

Altro luogo da non perdere in Valtellina è Morbegno, a ovest di Sondrio, una cittadina con un grazioso centro storico, operosa e ben collegata a Lecco e Milano. Situata a 260 metri di quota, conta 12.500 abitanti e ha ricevuto nel 2019 il premio di Città Alpina.

Le stradine caratteristiche si snodano lungo le alture del borgo e si riuniscono in piazzette suggestive sulle quali si affacciano i palazzi storici. L’evento più atteso dell’anno è sicuramente Morbegno in Cantina, che richiama migliaia di turisti e appassionati ogni anno.

I bellissimi laghi di Cancano

Bellissimi anche i laghi di Cancano, nell’Alta Valtellina: circondati da un percorso immerso nello splendore del Parco Nazionale dello Stelvio, sono ideali per una giornata in mountain bike con tutta la famiglia. Si tratta di bacini idrici artificiali (chiamati anche dighe di Cancano) adagiati nella Valle di Fraele, nel comune di Valdidentro.

Le storiche torri di Fraele e l’incredibile passo dello Stelvio

Terminiamo questo viaggio in Valtellina presso le torri di Fraele, il primo segno di una località densa di storia grazie alla sua posizione strategica nell’antica Contea di Bormio. Queste torri sorvegliavano, infatti, gran parte dell’area e permettevano di segnalare tempestivamente eventuali eserciti invasori.

Imperdibile per chi ama guidare è certamente il tratto del passo dello Stelvio che attraversa la Valtellina, a poca distanza dalle torri. In inverno si trasforma nel luogo ideale in cui sciare, mentre in estate è perfetto per cimentarsi in piacevoli escursioni.