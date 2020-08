C’è un posto in Romagna dove la campagna diventa musica

editato in: da

C’è un piccolo angolo di natura paradisiaca immerso nello splendido scenario delle campagne romagnole, qui il rispetto per la natura, insieme all’amore dell’arte, danno vita a un modello agricolo unico nel suo genere che fonde tradizione e innovazione.

Passeggiando tra le vigne della Tenuta Biodinamica Mara, infatti, si ha come l’impressione di trovarsi su un altro pianeta, tutto merito del connubio perfetto tra musica e ambiente, simbolo dell’armonia tra uomo e natura.

In questo luogo in Romagna, le piante crescono meglio ascoltando musica classica, in particolare Mozart.

Del resto si sa, la musica è un vero toccasana per il corpo, per la mente e per la nostra anima, quello che forse non sapevamo è che il suo effetto benefico riguarda anche le piante e gli animali. Gli organismi vegetali, in particolare, rispondo agli stimoli musicali, beneficiando di questi nella loro crescita.

Nel caso della Tenuta Biodinamica Mara, una cosa è certa: le piante amano la musica classica, un po’ meno quella rock, considerata troppo invasiva per il loro benessere. Questo progetto, d’impronta ecologica, sta alla base di un’ottima produzione del vino, puro Sangiovese Biodinamico; la musica, infatti, accompagna l’intero processo di trasformazione dell’uva in vino, fino al suo arrivo in cantina.

Qui, infatti, il vino viene lasciato riposare nella cantina dove risuonano i canti gregoriani: questa musica in particolare agevola la rottura molecolare e favorisce la produzione di un ottimo vino.

Dietro una scelta così innovativa e inedita, ci sono diversi studi condotti dall’azienda insieme all’Università di Agraria di Firenze. Dopo una serie di esperimenti sul campo, è stato rilevato che le piante che ascoltavano musica classica, crescevano abbracciando le casse che trasmettevano quelle melodie.

Passeggiare all’interno di questo luogo, completamente immerso nella natura nei pressi di San Clemente, piccolo paesino in provincia di Rimini, è una vera e propria esperienza sensoriale, merito anche della musica che, come abbiamo visto, gioca un ruolo fondamentale.

Qui convivono in maniera eccellente la natura, il lavoro dell’uomo e la vita di organismi animali e vegetali creando così un perfetto equilibrio nel quale perdersi e immergersi.