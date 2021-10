Glamping d’autunno, le destinazioni italiane da non perdere

Il glamping d’autunno è una nuova tendenza che trova sempre più adepti anche in Italia. Sarà la magia dei colori che in questo periodo dell’anno imperversa tra la natura, o forse solamente la voglia di stare ancora all’aria aperta, immersi in un paesaggio magnificente che regala grandi emozioni. Scopriamo le sue bellezze e le mete più suggestive tra cui scegliere.

Partiamo dal presupposto che per glamping si intende un campeggio glamour, o meglio, di lusso. Le strutture che propongono questo tipo di sistemazione devono rispettare determinati criteri per essere valutate positivamente dagli ospiti: devono fornire energia elettrica, tutte le sistemazioni devono avere un bagno privato, una doccia e un servizio di “portineria” attivo 24/7.

Spesso, si presentano come mezzi di trasporto restaurati e convertiti in comodi alloggi o stanze da letto, mobile home ecosostenibili integrate (letteralmente) nella natura per godersi uno speciale momento a due. Insomma, la fantasia non manca di certo a queste strutture.

In Italia stanno aumentando sempre di più e scegliere dove vivere questa esperienza incredibile potrebbe rivelarsi difficile. Una delle regioni migliori in cui lasciarsi andare a questa avventura è certamente la Toscana che tra materiali eco-friendly, panorami mozzafiato e servizi luxury, regala location ideali per le vacanze durante questa stagione, caratterizzata da colori confortevoli.

In particolare vi consigliamo la Val d’Orcia e le Crete Senesi che donano paesaggi che incantano il mondo intero.

Meravigliose esperienze in glamping durante l’autunno si possono fare anche in Piemonte, una regione ricca di meravigliosi anfratti naturalistici dove potersi rilassare e rigenerare. Basti pensare al Monferrato, con incantevoli terrazze affacciate sulla natura dove rilassarsi godendo di una visuale che arriva davvero dritta al cuore.

Infine, un weekend diverso, o una vacanza in totale relax, è possibile viverlo anche nella splendida regione Campania. Anche da queste parti ci si può lasciare andare alle emozioni che regalano i paesaggi mozzafiato e le strutture di design e alla moda. Infatti, anche qui ogni glamping offre diverse soluzioni, un’esperienza di viaggio su misura che rispetta le esigenze di tutti.

Insomma, trascorrere un weekend in mezzo alla natura tra il foliage d’autunno in accommodation esclusive, ad alto tasso di

comfort e a pochi chilometri dalle grandi città è quello che potrebbe davvero rimetterci al mondo.