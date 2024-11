Vacanze avventura, lo spettacolare Canyon Matka nella Macedonia del Nord

Fonte: iStock

C’è un luogo nella Macedonia del Nord in cui la natura e la mano dell’uomo hanno creato uno scenario suggestivo. Un luogo in cui la roccia si getta a capofitto e in maniera verticale verso l’acqua, in cui la storia palpita e il verde delle piante regala un contrasto meraviglioso. Si tratta del Canyon Matka, si trova a poca distanza dalla capitale, ed è un’oasi di pace e bellezza tutta da scoprire.

I Balcani regalano tantissimi posti spettacolari, uno di questi è proprio il Canyon Matka nella Macedonia del Nord che si sviluppa si 5mila ettari e dove si può ammirare, tra le tante cose, anche un grandissimo lago artificiale che pare essere tra i più antichi dello stato.

Tutto quello che c’è da sapere su questo luogo: cosa vedere e quando vale la pena visitarlo.

Canyon Matka, il posto da sogno nella Macedonia del Nord

C’è un bellissimo lago, ma anche una gola vertiginosa, grotte, piante e animali. E poi ci sono edifici che hanno una storia antica e che sono stati realizzati nel periodo Medievale. Siamo nel Canyon Matka, un luogo di impareggiabile bellezza che si trova nella Macedonia del Nord a circa una quindicina di chilometri dalla capitale di questo stato europeo: Skopje.

La natura è la protagonista assoluta, ma non manca la mano dell’uomo che è stata capace di plasmare il luogo rendendolo ancora più affascinante. Vale la pena visitare i monasteri che si trovano qui: sono quattro, anche se si dice che nel passato ve ne fossero più di 80. Ad esempio Sveti Andrea si trova sul lago Matka e pare che la sua realizzazione possa essere fatta risalire al 1389. San Nicola Shishovski, invece, è su una scogliera e da lì si gode di un bellissimo panorama, non si conosce la data di edificazione. È del XIV secolo, invece, quello di Matka (o Santa Madre di Dio).

Un’altra attrazione irresistibile la offrono le grotte: tra le più celebri vi sono Vrelo, Krshtalna e Ubava. La grotta di Vrelo si trova sulla riva del fiume e custodisce favolose stalattiti, tra cui una molto grande al centro. Vi sono anche due laghi di diverse dimensioni. Non si conosce la profondità di questa cavità, ma viene ritenuta tra le più profonde in Europa.

Un altro aspetto non indifferente di questo luogo è la grande varietà di specie animali e vegetali che si possono incontrare, basti pensare che molte piante sono endemiche (circa il 20 per cento) e quindi le si possono ammirare solamente nel Canyon Matka. Da non dimenticare, poi, le oltre 77 tipologie di farfalle. Un vero posto per sognare, vicinissimo alla capitale, per vivere un’avventura indimenticabile e per scattare foto che resteranno per sempre tra le cartoline di viaggio più preziose.

Cosa fare nel Canyon Matka

Tra foresta, roccia ed acqua. Tra natura, storia e mano dell’uomo. Il Canyon Matka è tutto questo ma è soprattutto un luogo da esplorare e da scoprire per catturare un po’ della sua bellezza. È il posto adatto da raggiungere se si ama fare trekking, oppure per una gita in barca per osservare dall’acqua la straordinaria bellezza del canyon. Per i viaggiatori più sportivi, poi, non si può non provare a fare un giro in canoa per scoprire in maniera autonoma i dintorni. I più temerari, invece, potrebbero pensare a un bagno ma – attenzione – si dice che l’acqua sia davvero fredda.

Ovviamente si devono conoscere i monasteri e la suggestiva grotta di Vrelo, per poter dire di aver davvero visitato questo luogo.

Come raggiungere il Canyon Matka

Il Canyon Matka è anche molto semplice da raggiungere, vista la vicinanza con il centro di Skopje, la capitale della Macedonia del Nord.

Si può arrivare in questo luogo meraviglioso e dove vivere una fantastica avventura in auto, in taxi oppure anche con gli autobus e il periodo migliore per farlo è al di fuori dell’alta stagione, magari nei mesi tardo primaverili o in autunno, perché in estate si possono incontrare davvero molti turisti. Ci si impiega circa una trentina di minuti a raggiungere questa perla, per una gita indimenticabile.