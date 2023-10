I laghi più belli d’Europa da visitare in autunno

In Italia ci sono dei, ma anche nel resto del nostro continente esistono degli specchi d'acqua davvero eccezionali, soprattutto durante questa stagione. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionati 10 a partire dai(in foto) che si trovano in Spagna, e più precisamente nelle Asturie. Gli specchi d'acqua in questa zona sono due: il Lago Enol ed il Lago Ercina, e sono delle meraviglie situate 1134 metri di altitudine all’interno del Parco Nazionale dei Picos de Europa.