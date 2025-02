Kew Gardens a Londra: perché visitare questi giardini

Fonte: iStock Serra presente nei Kew Gardens, giardini a pochi km da Londra

A pochi chilometri da Londra si trovano gli spettacolari Kew Gardens, uno dei giardini botanici più rinomati e affascinanti del mondo. Una storia che abbraccia secoli e, soprattutto, un patrimonio di oltre 40.000 specie vegetali. È una meta imperdibile per viaggiatori, appassionati di botanica e amanti della natura. Come ogni anno, i bellissimi giardini Kew Gardens ospitano il Festival delle Orchidee, un evento che nel 2025 celebra la ricca varietà della flora peruviana, offrendo un percorso sensoriale e immersivo unico nel suo genere.

Storia ed origini dei Kew Gardens

Questi meravigliosi giardini affondano le loro origini nel lontano Diciottesimo secolo, quando Lord Capel di Tewkesbury creò un giardino esotico attorno alla Kew House, da cui prenderanno il nome. In seguito, grazie alla Principessa Augusta, nel 1759 il giardino è soggetto ad una grande espansione, con lo scopo di accogliere un’importante collezione di piante provenienti da tutto il mondo.

Grazie a numerosi esperti botanici, la Principessa trasformò i Giardini di Kew in un centro di ricerca scientifica famoso a livello internazionale, riconosciuto ufficialmente come Orto Botanico Reale nel 1840, diventando un punto di riferimento per la raccolta, lo studio e la conservazione di migliaia di specie vegetali. Da allora, al suo interno, si posso trovare rare e preziose specie di piante, ma anche memorie storiche e culturali. Sono presenti serre, musei, pagode e spazi dedicati all’Herbarium, che rendono l’intera struttura un laboratorio vivente, dove arte e natura creano un connubio unico.

Chi decide di visitare i Kew Gardens sa già che affronterà un’esperienza unica nel suo genere, che va ben oltre la semplice ammirazione della ricca fauna all’interno di questi giardini, dove cura e passione per la botanica si intrecciano con una bellezza paesaggistica unica. Si tratta di un contesto unico, con locali che si prestano perfettamente ad ospitare eventi culturali unici ed artistici, proprio come il Festival delle Orchidee 2025, che si tiene dal 1 Febbraio al 2 Marzo 2025.

Fonte: iStock

Il Festival delle Orchidee 2025: tematica peruviana

Questo bellissimo festival si distingue dalle precedenti edizioni per la sua tematica dedicata al Perù, un Paese molto noto per la sua ricca biodiversità e per la ricchezza culturale delle sue antiche tradizioni. Viene ospitato all’interno del Princess of Wales Conservatory, che si trasforma in un bellissimo palcoscenico naturale, con oltre 3000 specie di orchidee autoctone del Perù, che vengono celebrate in installazioni artistiche e scenografie che richiamano i paesaggi peruviani. Un vero e proprio viaggio sensoriale nelle Ande: un evento durante il quale tutti i visitatori faranno un viaggio nelle atmosfere tipiche del Sud America.

Un calendario ricco di eventi e attività

Il Festival delle Orchidee vanta un programma ricco di eventi, in grado di coinvolgere e sorprendere i visitatori con una serie di iniziative dedicate a diverse fasce di pubblico.

È aperto tutti i giorni, dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.00), ed il biglietto di ingresso è incluso nel biglietto standard per l’ingresso ai Kew Gardens. Allo stesso tempo, per chi desidera vivere il festival in un’atmosfera più dinamica è possibile partecipare alle serate organizzate Orchids After Hours, tutti i venerdì e sabato sera, con musica dal vivo, performance di danza ispirate alla tradizione peruviana e degustazioni di cocktail creativi, pensati per richiamare i sapori e le essenze del territorio andino.

Invece, per chi preferisce un approccio più intimo, il Festival delle Orchidee prevede quelle che vengono identificate come Sessioni Tranquille. Si tratta di sessioni ideate per tutti, dalle 11.00 alle 12.00, e che sono state create per un numero ristretto di visitatori che vogliono godere della visita al giardino delle orchidee in un ambiente più rilassato, accompagnato da spiegazioni e approfondimenti da parte degli esperti botanici dei Kew Gardens.

Un’esperienza educativa e interattiva

Il festival al Kew Gardens offre una serie di workshop, conferenze e dimostrazioni, che approfondiscono il legame tra la conservazione della biodiversità e le tradizioni culturali. Gli esperti presenti, insieme a collaboratori internazionali, illustrano le tecniche di coltivazione e conservazione delle orchidee, spiegando come questo genere di fiori rappresentino un simbolo di resilienza e bellezza in un mondo in continua evoluzione.

Durante queste sessioni i visitatori hanno l’opportunità di imparare a riconoscere le diverse specie di orchidee, con un focus sulle caratteristiche delle orchidee peruviane. Si tratta di esperienze educative, in grado di arricchire la conoscenza di partecipanti ed appassionati, che mettono in evidenza quanto sia importante la tutela della biodiversità a livello globale.

Fonte: iStock

Informazioni sui biglietti e prenotazioni

I biglietti per il Kew Gardens possono essere acquistati online tramite il sito ufficiale. Data la popolarità dell’evento, è molto importante prenotare con anticipo durante il periodo del Festival delle Orchidee 2025, così da evitare lunghe attese. I prezzi dei biglietti sono strutturati in modo tale da includere l’accesso a tutte le aree del parco, con tariffe che consentono di accedere sia alle sessioni quotidiane, sia agli eventi serali come le Orchids After Hours.

Il prezzo del biglietto per adulti dall’1 Febbraio al 31 Ottobre è di 26,50€ online e di 30€ se si vuole acquistare il ticket in loco, con la possibilità di acquistare sempre nello stesso periodo il biglietto serale al prezzo di 13€, e dall’1 Novembre al 31 Gennaio, periodo di bassa stagione, 17€ online e 19€ all’ingresso dei Kew Gardens.

Per i bambini dai 4 ai 15 anni il biglietto costa, nel periodo di alta stagione, 7€ online e 9€ all’ingresso, mentre in bassa stagione, rispettivamente, 6€ e 7€. Prezzi poco più alti per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 29 anni: 12€ online e 14,50€ in loco durante l’alta stagione e 8,50€ e circa 11€ durante

Come raggiungere i Kew Gardens?

Da Londra è possibile utilizzare la linea di trasporti pubblica, che rende facilmente raggiungibile questi fantastici giardini. La stazione della metropolitana più vicina è Kew Gardens, che è possibile raggiungere utilizzando la linea District, oppure la stazione Kew Bridge, che invece è raggiungibile in treno.

Data la sua posizione, è possibile visitare i Kew Gardens in giornata, così da visitare il parco e le sue numerose piante ed attrazioni.

Visitare Kew Gardens vuol dire entrare fare un salto nel tempo, osservando tutto il lavoro svolto da ricercatori e scienziati che, dal lontano Diciottesimo secolo, portano avanti un lavoro estremamente importante. Tutti gli appassionati di orchidee, inoltre, non possono perdere il fantastico Festival delle Orchidee, per immergersi in un mondo colorato e dai profumi intensi.