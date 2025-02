Roma con i bambini: viaggio tra arte, storia e divertimento

Scopri le migliori attrazioni di Roma per famiglie: dai parchi giochi a musei interattivi, gite sul bus scoperto e storici teatri di burattini. Un'esperienza unica per grandi e piccoli.

La città di Roma offre tante esperienze diverse, per grandi e piccini: la sua offerta di arte, cultura, storia e divertimento è molto interessante e copre una fascia d’età, come si suol dire, dagli 0 ai 99 anni. Visitare la Capitale d’Italia con i bambini non è quindi un problema, anzi: durante le gite in città i bambini non si annoieranno di certo, perché in ogni tappa può essere facilmente inserita una meta adatta per loro. Si passa dall’intrattenimento di una volta con i burattini artigianali alla storia dei videogiochi, ci sono ludoteche per i più piccoli e musei della scienza dedicati ai più grandicelli, senza dimenticare le tante attrazioni che accontentano tutti e che sono infatti chiamate “per famiglie”.

Villa Borghese, nel cuore di Roma un’oasi per grandi e piccoli

Iniziamo con uno dei luoghi più magici di Roma, che piace ai bambini ma che anche i grandi non potranno che apprezzare: il Bioparco. Situato all’interno dello splendido parco di Villa Borghese, è uno dei giardini zoologici più antichi d’Europa: fondato nel 1911, oggi è un moderno parco faunistico che ospita oltre 200 specie di animali provenienti da tutto il mondo, tra cui leoni, elefanti, giraffe, tigri, scimmie e rettili. Vera e propria oasi verde nel cuore della capitale, è perfetto per un’esperienza educativa e divertente: il Bioparco infatti non è solo un luogo di svago, ma un importante centro di conservazione e educazione ambientale. Attraverso percorsi interattivi e laboratori, i bambini possono imparare il valore della biodiversità e scoprire come proteggere le specie a rischio di estinzione. Non mancano aree picnic e aree gioco, così da poter trascorrere una giornata in famiglia senza pensieri.

Sempre a Villa Borghese ci sono diverse altre attività per i piccoli: il Teatro San Carlino, un piccolo teatro molto speciale che offre principalmente spettacoli di burattini, a pochi metri dalla super panoramica Terrazza del Pincio; il Cinema dei Piccoli, un piccolissimo cinema (il più piccolo del mondo!) con una sessantina di posti a sedere, pensato per i bambini sia per la programmazione che per il volume moderato; la Casina di Raffaello, una ludoteca dove vengono organizzati laboratori didattici per bambini e dove c’è anche una piccola biblioteca. Ma non solo: i bambini ameranno il giro in barca al laghetto e anche attraversare in bici o risciò i vialetti della Villa, oppure ancora sul trenino di Villa Borghese. Le cose da fare per piccoli e piccolissimi, come vedete, non mancano.

Explora – Il Museo dei Bambini, una tappa imperdibile

Una tappa imperdibile per i bambini che visitano Roma è sicuramente Explora – Il Museo dei Bambini di Roma, situato nel quartiere Flaminio a pochi passi da Piazza del Popolo. Explora è uno spazio interattivo pensato per stimolare la curiosità e la creatività dei più piccoli attraverso il gioco e la sperimentazione.

Explora è suddiviso in diverse aree che riproducono ambienti reali in scala ridotta, come un supermercato, una banca o una stazione dei pompieri, dove i bambini possono immedesimarsi in ruoli adulti e scoprire come funziona il mondo. Amatissimo dai bambini il Treno Freccia Rossa, che possono guidare in una vera e propria cabina di pilotaggio, ma anche la grande piscina dove sperimentare le leggi della fisica. Il museo propone anche laboratori creativi, esperimenti scientifici e attività didattiche per tutte le età.

Il quartiere Flaminio, dove si trova Explora, è uno dei più vivaci di Roma e offre numerose attrazioni anche per gli adulti. A pochi minuti di distanza si può visitare il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, un’icona dell’architettura contemporanea progettata da Zaha Hadid. Per chi ama lo sport e la musica, c’è l’Auditorium Parco della Musica, con eventi, concerti e mostre durante tutto l’anno.

Technotown, a Villa Torlonia l’hub della scienza creativa

Per i più grandicelli, dai 12 anni in su, dentro Villa Torlonia c’è Technotown, l’Hub della Scienza creativa: è un luogo dove scienza, tecnica e tecnologia diventano strumenti per esprimere la creatività, ma anche luogo di incontro, di confronto e di scambio di idee e soluzioni innovative, inclusivo, ecocompatibile e di cooperazione. Con il biglietto d’ingresso è possibile visitare le mostre che al momento sono disponibili all’interno e anche, previa prenotazione, partecipare alle attività laboratoriali, che spaziano dal riciclo alla stampa 3D.

All’interno di Villa Torlonia non mancano poi attività per tutta la famiglia, dalla classica passeggiata tra sculture, fontane e architetture storiche, come la misteriosa Casina delle Civette, una costruzione fiabesca che sembra uscita da una favola, con vetrate colorate e un’atmosfera magica, alle visite guidate che spesso vengono organizzate sotto forma di caccia al tesoro e che permettono di scoprire tutte le meraviglie di questa piccola e affascinante Villa romana.

Il cannone del Gianicolo e i suoi burattini

Chi visita Roma per la prima volta non può fare a meno di sperimentare il fascino del colpo di cannone del Gianicolo, che tutti i giorni si fa sentire forte e chiaro a mezzogiorno. La tradizione risale al 1847, introdotta da Papa Pio IX: l’obiettivo era quello di sincronizzare le campane delle chiese di Roma, che fino ad allora suonavano l’ora con lievi discrepanze tra loro. Oggi il cannone continua a sparare ed è possibile assistere dal vero alla preparazione e al colpo vero e proprio: un momento che piace moltissimo a grandi e piccoli. Proprio accanto al cannone si trova uno dei teatri di burattini più antichi di Roma: il Teatro dei Burattini del Gianicolo. Questo storico teatro all’aperto porta in scena, da generazioni, gli spettacoli della tradizione italiana, con Pulcinella come protagonista indiscusso. Fondato negli anni ’50, il teatro propone spettacoli con burattini in legno dipinti a mano, riprendendo le classiche avventure di Pulcinella e altri personaggi della Commedia dell’Arte. Non si paga biglietto, ma viene chiesta un’offerta libera per sostenere questa tradizione unica nel suo genere, che viene portata avanti con passione e impegno.

Un museo dedicato ai videgiochi a due passi dalla Stazione Termini

Per gli appassionati di videogiochi un museo imperdibile è il GAMM Game Museum, precedentemente noto come VIGAMUS, il primo museo italiano dedicato interamente al videogioco che si trova in Piazza della Repubblica, a pochi passi dalla Stazione Termini. Il museo offre un’esperienza immersiva nel mondo dei videogiochi e le esposizioni coprono l’evoluzione del videogioco interattivo, con aree tematiche come GAMMDOME, PARC – Path of Arcadia e HIP – Historical Playground. Con circa 700 mq, il GAMM è il tipico posto dove i bambini entrano e non vorrebbero più uscire: oltre a mostrare la storia del videogioco attraverso gli anni, permette anche di giocare con i videogames più famosi e in occasione di eventi speciali mette in piedi veri e propri tornei.

Una “chicca” finale

Infine, una chicca: è molto amata dai bambini che visitano Roma la gita sul bus scoperto attraverso la città: vedere i monumenti dall’alto è sempre un’esperienza elettrizzante e permette di vedere e scoprire tante cose senza stancarsi troppo camminando. Sul bus c’è sempre un audioguida multilingue, che racconta aneddoti e curiosità sui principali siti visitati, dal Vaticano a Piazza Venezia passando per Colosseo e Foro Romano. La primavera è il momento ideale per questo tipo di gita, ma ben coperti si può affrontare anche in inverno oppure in estate, ma di sera. Spesso, durante festività come la Befana o il Carnevale, vengono organizzare gite particolari con merenda a bordo e tanto divertimento extra.