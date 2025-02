Diergaarde Blijdorp, il grande zoo di Rotterdam da scoprire

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Ci sono luoghi che vanno oltre la semplice attrazione turistica e diventano esperienze da vivere e uno di questi è il Diergaarde Blijdorp, conosciuto con il grande zoo di Rotterdam. La meta consigliata per chi viaggia nei Paesi Bassi con i bambini o è appassionato di natura, ha una missione di conservazione, tutela della biodiversità ed è inserito tra i must to see della città olandese, specialmente per chi viaggia con i propri figli.

Perchè visitare il Diergaarde Blijdorp di Rotterdam

Diergaarde Blijdorp non è solo uno degli zoo più belli d’Europa, ma anche uno dei più antichi. Fondato nel 1857 nel centro di Rotterdam, lo zoo subì un cambiamento drastico durante la Seconda Guerra Mondiale: i bombardamenti che devastarono la città danneggiarono gravemente la struttura originale, portando alla decisione di ricostruire il parco in una nuova area della città. Dal 1940 segue l’inaugurazione di quella che è la sede attuale con il design caratteristico e innovativo per dare agli animali spazi più ampi e un habitat il più similare possibile con quello della propria origine. Ad oggi si distingue come uno degli zoo dalla spiccata modernità e con un occhio alla sostenibilità; qui non mancano progetti di conservazione della fauna selvatica e ha creato un ambiente che non solo protegge gli animali, ma educa i visitatori sulla loro importanza.

L’oceanium

Uno dei punti preferiti dai turisti? L’Oceanium. Si tratta di un gigantesco acquario che ti dà modo di esplorare le profondità marine camminando attraverso un tunnel trasparente mentre squali e razze nuotano sopra la tua testa è un’esperienza indimenticabile. L’effetto wow è assicurato e qui si scopre quella che è la ricchezza degli ecosistemi oceanici, ammirare coralli variopinti e incontrare animali affascinanti come pinguini e tartarughe marine. L’Oceanium non si limita a presentare la fauna marina, ma sensibilizza i visitatori sulla necessità di proteggere gli oceani. Pannelli informativi e video interattivi raccontano le minacce che affliggono i mari, come l’inquinamento da plastica e il cambiamento climatico. Per chi desidera approfondire, ci sono anche momenti educativi con esperti che spiegano il comportamento delle specie marine.

La savana africana

L’area dedicata alla savana africana è una delle più spettacolari. Qui si possono ammirare maestose giraffe che si muovono con eleganza, elefanti che si rinfrescano nelle pozze d’acqua e rinoceronti che vagano indisturbati. La ricostruzione dell’habitat è sorprendentemente realistica e permette di osservare gli animali in un ambiente che rispecchia quello naturale. Non manca un’attenzione speciale alla conservazione delle specie. Gli elefanti asiatici, per esempio, fanno parte di un programma di riproduzione che punta a preservare la loro popolazione. I visitatori possono assistere ai momenti di alimentazione e interagire con i guardiani dello zoo, che raccontano aneddoti e informazioni sul comportamento degli animali.

Il giardino delle farfalle

Tra gli angoli più suggestivi suggeriamo la visita del giardino delle farfalle; la serra dà modo di scoprire da vicine oltre un centinaio di specie di farfalle tropicali dai colori variopinti che fanno sembrare il viaggiatore all’interno di un libro di fiabe. Il giardino è anche un’occasione per imparare di più sulla vita di questi insetti, sul loro ciclo vitale e sull’importanza della biodiversità. Grazie a serre climatizzate, si osserva ogni fase della metamorfosi, dall’uovo al bruco, fino alla splendida metamorfosi adulta.

La foresta asiatica

Un’altra area di grande fascino per lo zoo dei Paesi Bassi è la foresta asiatica, dedicata alla vegetazione lussureggiante con un progetto speciale dedicato alla salvaguardia della tigre di Sumatra, una specie a rischio critico di estinzione. I visitatori possono scoprire come vengono monitorati e curati questi magnifici felini e contribuire alle iniziative di conservazione attraverso donazioni e programmi di adozione simbolica.

Esperienze per famiglie e laboratori interattivi

Diergaarde Blijdorp è pensato anche per le famiglie, con numerose attività educative e aree gioco per i più piccoli. Non è solo un posto dove osservare gli animali, ma anche un luogo dove interagire con la natura. Gli incontri con i guardiani non sono l’unica esperienza interattiva, i bambini possono partecipare ad attività per poter avvicinarsi di più alla biodiversità. Per i più piccoli sono in più strutturate aree di gioco con percorsi avventura. Durante le vacanze scolastiche vengono organizzati eventi speciali come cacce al tesoro tematiche e spettacoli didattici, rendendo la visita ancora più coinvolgente.

Info utili per la visita

Lo zoo di Diergaarde Blijdorp si trova nella zona nord della città e rientra tra le cose importanti da vedere a Rotterdam; per raggiungerlo si possono usare i mezzi pubblici come l’autobus 33 e il 40 oppure diverse linee di tram. Non meno comoda la stazione che dista giusto 15 minuti a piedi dall’ingresso principale.

Il periodo migliore per visitarlo è quello dalla primavera all’estate, quando gli spazi all’aperto sono più piacevoli da esplorare. Il parco offre diverse aree ristoro con cibo di qualità e opzioni vegetariane. Se vuoi goderti l’esperienza senza fretta, dedica almeno mezza giornata alla visita. Un consiglio utile è quello di visitare lo zoo la mattina presto o nel tardo pomeriggio, quando gli animali sono più attivi e il flusso di visitatori è minore. L’acquisto dei biglietti online consente di evitare lunghe code all’ingresso. Lo zoo offre diversi punti ristoro, con caffetterie e ristoranti che servono piatti locali e internazionali. Sono disponibili opzioni vegetariane e vegane, oltre a snack pensati per i più piccoli. Per chi vuole portare a casa un ricordo della visita, ci sono negozi di souvenir con peluche, libri e gadget legati agli animali.

Visitare Diergaarde Blijdorp significa immergersi in un mondo fatto di natura, emozioni e scoperta, questo zoo saprà sorprenderti. Il luogo ha una mission: proteggere il pianeta tutelando alcune specie in via d’estinzione; dunque se sei a Rotterdam non perdere l’occasione di visitare uno dei più belli zoo d’Europa dove il rispetto per la natura diventa un’avventura indimenticabile apprezzata anche dai bimbi più curiosi e amanti degli animali. Come sarà chiaro, questo è una delle attività da non perdere per chi ha in programma un viaggio a Rotterdam con i bambini.