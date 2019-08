I parchi acquatici con i migliori spettacoli di delfini

editato in: da

Quest’estate stai pensando ad un’esperienza davvero unica per il tuo bambino? Portalo a vedere i delfini! I bambini amano il mare e le sue creature, con cui spesso hanno una speciale connessione. I delfini, in particolare, sono animali dalla grande sensibilità e dolcezza e sono un fantastico incontro da regalare ad un bambino, per creare ricordi indimenticabili e al contempo insegnargli l’amore e il rispetto per la natura.

I parchi acquatici dove vedere i delfini in Italia

Il nostro paese è una delle mete ideali d’Europa per poter incontrare i delfini, infatti in tutta Italia ci sono numerose strutture di qualità e tante possibilità di entrare i contatto con queste affascinanti creature del mare.

A partire dai parchi acquatici, molti dei quali situati nel nord Italia, al delfinario, spesso situato in zone di villeggiatura e dove poter ammirare, tra le altre cose, un emozionante spettacolo di delfini, hai davvero una vastissima scelta di luoghi e modalità per poter assaporare al meglio questa esperienza. In Italia ci sono perfino località di mare dove potrai provare con il tuo bambino l’esperienza indimenticabile di nuotare coi delfini.

Il delfinario Oltremare di Riccione

Tra le molte strutture che ospitano i delfini in Italia, una delle migliori è il delfinario Oltremare di Riccione. Considerato il più grande d’Europa, qui si possono ammirare ben 8 delfini, tra cui Mary G, la cucciola smarritasi nelle acque dell’Adriatico e divenuta un po’ il simbolo di Oltremare perché salvata e adottata dalla Fondazione Cetacei, e da allora ospite del delfinario di Riccione.

Oltremare offre una serie di attività educative, ricche di spunti per grandi e piccini, anche a tema ambientalista, oltre che fornire nozioni interessanti sul metodo di addestramento dei delfini. Ovviamente il fulcro della sua attività sono gli spettacoli con i delfini, in cui animali, educatori e ballerini interagiscono in modo innovativo e davvero coinvolgente.

Il delfinario di Rimini e l’acquario di Cattolica

Restando nella zona adriatica troviamo anche il delfinario di Rimini, che ospita intere famiglie di delfini, e l’Acquario di Cattolica. Quest’ultimo, nonostante sia il più grande di tutto l’Adriatico, non ospita delfini, bensì molti altri animali acquatici, come squali, pinguini, lontre e tante altre specie che il pubblico è inviato a scoprire attraverso mostre e attività ricreative.

Zoomarine, vicino a Roma

Poco più a sud, un’altra delle migliori strutture per vedere i delfini è Zoomarine, parco acquatico che offre tante attività tematiche e giochi incentrati non solo sui mammiferi marini ma anche su altri animali che popolano o interagiscono con il loro ecosistema. Lo spettacolo di delfini è sicuramente uno dei più gettonati, e viene adibito in un’area a loro dedicata chiamata l’Isola dei delfini.

Dove si trova Zoomarine? Sul litorale tirrenico, a Torvajanica ed è il delfinario più vicino a Roma.

ZooSafari di Fasano e l’Acquario di Genova

Altri interessanti delfinari in Italia sono lo ZooSafari di Fasano, vicino Brindisi, che offre uno spettacolo didattico con due splendidi esemplari di delfino tursiope, chiamato anche “naso a bottiglia”, e ovviamente l’Acquario di Genova, che offre un’esperienza con i delfini davvero eccezionale. Quest’ultimo è sicuramente una delle strutture più innovative e all’avanguardia per chi ama il mondo del mare e le sue creature: pensa che ha dedicato un intero Padiglione ai Cetacei, con vasche a cielo aperto che consentono di ammirare gli animali sia dall’alto, sia da una prospettiva subacquea, e propone perfino esperienze esclusive dalla cena emozionale con i delfini e alla camera d’albergo in cui riposare circondati dai delfini.

Incontrare i delfini in Sicilia e a Malta

Se l’esperienza che cerchi è invece più ravvicinata e vuoi un contatto più diretto con i delfini, allora la meta più adatta è la Sicilia.

Lampedusa, Menfi, Cefalù e Taormina sono infatti solo alcune delle località in cui potrai prenotare tour in barca con accompagnatori esperti che ti accompagneranno nei giusti spot dove potrai immergerti e nuotare con i delfini. Sarà davvero speciale per te e il tuo bambino fare il bagno nelle acque più cristalline in Italia, e allo stesso tempo provare l’emozionante esperienza di nuotare con i delfini, e circondato da questi adorabili mammiferi partecipare ad un momento della loro quotidianità.

Per finire, se volete approfondire lo studio di questi mammiferi e osservarli nel loro habitat naturale, considerate che anche la vicinissima Malta è un luogo privilegiato per ammirare i delfini in libertà.