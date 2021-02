Come in una favola: la barriera corallina a forma di cuore

editato in: da

Che il mondo sia pieno di meraviglie tutte da scoprire ed esplorare è appurato, anche se, a così tanta bellezza, non ci abitueremo mai. Non tutti sanno però che, Madre Natura, oltre a essere così generosa è anche una romantica. Lo dimostrano le numerose isole a forma di cuore che puntellano il globo.

Immerse nei mari o nei laghi, in paradisi tropicali e in luoghi remoti, queste isole dalla forma caratteristica ci fanno sentire come i protagonisti di una favola d’amore. Ma ce n’è una, in particolare, che ci fa sognate a occhi aperti.

Stiamo parlando dell’Heart Reef, una straordinaria composizione naturale di coralli che richiama la forma di un cuore. Incastonata nella Grande Barriera Corallina, al largo delle isole Whitsunday, questa isola protetta può essere ammirata soltanto dall’alto, ma del resto è proprio da questa prospettiva che restituisce il suo profilo più bello.

Il piccolo isolotto di corallo, considerato il luogo più romantico del mondo, è stato scoperto per la prima volta nel 1947 da un aviatore. Quello che infatti sembra un normale affioramento, se visto da una barca, mostra, invece, tutta la sua bellezza proprio dall’alto. Ed è proprio dal cielo che è possibile ammirare la vista spettacolare della creazione romantica di Madre Natura e delle altre 74 isole che formano l’arcipelago.

La formazione di coralli che delineano il cuore della Heart Reef è uno dei luoghi più iconici della Grande Barriera Corallina. Trattandosi appunto di un’area protetta, non è possibile fare snorkeling o immersioni ma, al contrario, si può sorvolare con un elicottero o un idrovolante.

I voli partono dalle isole principali, nello specifico da Hamilton Island e Daydream Island, e dalla città costiera di Airlie Beach.

Diventata con il tempo una meta popolare, piccoli aerei di compagnie private, hanno iniziato a proporre dei tour via cielo per mostrare tutta la bellezza, non solo della Heart Reef, ma dello spettacolare panorama messo in scena dalla natura in queste acque. Dalla barriera corallina alla magica Whitehaven Beach, la spiaggia incontaminata dalla sabbia bianca e brillante.