La spiaggia più bella del mondo è una distesa di nuvole bagnata dal mare

Fonte: iStock Whitehaven Beach

Le meraviglie che si snodano nel mondo, le stesse che ci invitano a esplorarlo in lungo e in largo, ci confermano che i paradisi terrestri esistono, e sono mozzafiato. Lembi di terra dall’incredibile bellezza, spiagge di sabbia bianca e finissima, acque turchesi e cristalline che riflettono i colori del cielo si palesano davanti agli occhi degli avventurieri come un sogno proibito, ma che invece è reale e per questo ancora più straordinario.

Sono diverse le destinazioni di questo genere che popolano le travel wish list dei viaggiatori, quelle che si configurano come viaggi destinati a cambiare la propria vita. Si tratta di luoghi che per forme, colori e lineamenti, sembrano usciti dall’immaginario onirico perché è così tanta la loro bellezza da farli sembrare surreali.

Ed è proprio in uno di questi luoghi che vogliamo portarvi oggi. In un paradiso terrestre che si presenta davanti allo sguardo dei viaggiatori come una distesa di nuvole bagnata dal mare. Si tratta della Whitehaven Beach in Australia e noi non abbiamo dubbi: è questa la spiaggia più bella del mondo. Pronti a partire?

La spiaggia più bella del mondo è un sogno a occhi aperti

Per conoscere uno dei luoghi più belli del pianeta, dobbiamo recarci dall’altra parte del mondo. Un viaggio lungo, è vero, ma che ci consente di ammirare una delle visioni più sbalorditive del pianeta. La nostra avventura comincia nel Queensland, in Australia, e più precisamente sull’isola di Whitsunday.

Sull’isola più grande del gruppo omonimo, raggiungibile in barca, in idrovolante o in elicottero, si trova una delle spiagge più belle del mondo. Si tratta della Whitehaven Beach, il quale nome non è altro che un preludio alla visione mozzafiato alla quale si ha accesso una volta giunti qui.

La spiaggia è caratterizzata da migliaia di granelli di sabbia bianchi che si illuminano al sole e che compongono una distesa paradisiaca che si snoda per ben 7 chilometri. Tutto intorno una foresta lussureggiante protegge questo scrigno delle meraviglie mentre le acque turchesi e cristalline, caratterizzate da infinite sfumature d’azzurro, si perdono all’orizzonte, delineando così lo scenario di uno degli ultimi paradisi sulla terra.

Una distesa di nuvole bagnata dall’oceano

Raccontare Whitehaven Beach con l’ausilio delle sole parole sembra una missione impossibile. Questa spiaggia, infatti, è così bella che non si può descrivere, ma solo vivere. Si tratta di una tappa imperdibile per tutti coloro che hanno intenzione di visitare l’Australia e che vogliono toccare con mano la grande bellezza di Madre Natura.

Per raggiungere il punto più panoramico di questo lembo di terra, premiato più volte per la sua bellezza e per la qualità delle sue acque, è necessario attraversare la foresta tropicale e tutte le meraviglie in queste conservate. Una volta raggiunte le alture è possibile ammirare un panorama che lascia senza fiato: distese di nuvole bianche circondate da infinite sfumature d’azzurro.

La peculiarità di questa spiaggia paradisiaca è data dalla sua sabbia, caratterizzata da un bianco brillante e scintillante, composta per il 98% da silice pura. Secondo gli esperti la spiaggia è stata creata proprio dai sedimenti delle rocce locali, che contengono silice, trasportate qui dalle correnti marine nel corso di milioni di anni.

Una volta arrivati fin qui, non vi resta che mettervi comodi e ammirare il panorama circostante in tutta la sua bellezza. E se volete vivere un’esperienza davvero indimenticabile, allora, non perdete l’occasione di pernottare all’interno di uno dei camping del territorio per dormire sotto un manto stellato e risvegliarvi con la vista sulla spiaggia più bella del mondo.