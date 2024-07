Giamaica, si può fare un tuffo da brivido nella cascata

Circondate da una natura incantevole, le Reach Falls, in Giamaica, sono un luogo da sogno. Ma sono anche l’incredibile scenario di imprese da brivido. Meno conosciute rispetto ad altre cascate del Paese, come le rinomate Dunn’s River Falls, e frequentate prevalentemente dai giamaicani, sono nascoste nel cuore della foresta pluviale di Montane.

Reach Falls, le cascate dei brividi

Qui, è possibile fare un bagno “tranquillo”. Oppure, come si vede nel video, ci si può tuffare vivendo un’esperienza da brivido e ad alto tasso di adrenalina. Per visitarle, è necessario affidarsi a una guida locale esperta. Una volta che ci si è buttati, risalirle, infatti, non è per niente semplice. E, seppure le immagini facciano pensare a un luogo un po’ pericoloso, chi ci è stato giura che – in realtà – è molto sicuro. Tuttavia, una buona dose di coraggio la richiede comunque. E andarci da soli è poco saggio. La cascata in cui ci si lascia scivolare non è molto alta, solo sei metri, ma le acque sono così tumultuose che davvero ci vuole coraggio.

Dove sono le Reach Falls

Per vivere un tuffo da brividi, è necessario addentrarsi nella natura della foresta, a Sud di Port Antonio, a un centinaio di chilometri dalla Capitale Kingston. È lì che gli chiavi in fuga dalle piantagioni, centinaia di anni fa, scoprirono le Reach Falls. Lo scenario è quello delle John Crow Mountains, la catena montuosa che si estende parallelamente alla costa Nord-orientale della Giamaica. È, questo, un luogo di relax e d’avventura. Ma, soprattutto, è un luogo magico, con le acque color smeraldo in cui si tuffano le rocce. A circondarle, un’area dedicata al pic-nic e una natura incontaminata, fatta di alberi maestosi tipici della foresta pluviale. Anche se la loro vera particolarità sta proprio in quelle piscine d’acqua cristallina in cui i più temerari possono tuffarsi.

Un vero Eden

Le Reach Falls sono anche meta di appassionati naturalisti. Qui, è possibile ammirare ben 23 specie di felci, oltre che una moltitudine di uccelli, inclusi i rari pappagalli dal piumaggio nero e giallo. Sono talmente belle, queste cascate, che sono state persino utilizzate come set per produzioni hollywoodiane. Su tutte, “Cocktail” con Tom Cruise e il remake di “Il signore delle mosche”. I più fortunati possono persino imbattersi nei tanti cinghiali che abitano le John Crow Mountains.

Che ci si tuffi oppure no, visitare le Reach Falls significa vivere un’esperienza straordinaria. Anche semplicemente stando a mollo nelle acque smeraldine della piscina naturale in cui si getta la cascata, che regalano l’effetto di una jacuzzi a cielo aperto.