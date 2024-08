Le più belle sagre e gli eventi di questo weekend

State cercando qualche ispirazione e delle buone idee per trascorrere l'ultimo weekend di agosto in giro per l'Italia? Che voi siate tornati dalle vacanze, oppure che vi stiate godendo gli ultimi giorni prima del rientro dalle ferie a settembre, questo fine settimana non vi deluderà! Ecco le proposte culturali ed enogastronomiche più intriganti dal nord al sud dell'Italia.