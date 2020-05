Avvistato un vecchio Boeing 727 nella giungla: è un hotel nel Costa Rica

editato in: da

È da anni ormai che il riciclo creativo va di moda per merito di una nuova consapevolezza ambientale ed è in quest’ottica eco-friendly che ha preso vita il 727 Fuselage Home, un hotel unico nel suo genere. Non solo per la strepitosa location nel bel mezzo della giungla incontaminata in Costa Rica, ai margini del Parco Nazionale di Costa Verde, ma soprattutto per la struttura decisamente originale: l’hotel è un vecchio jumbo jet, per l’esattezza un Boeing 727 del 1965.

Abbandonato nell’aeroporto in disuso di San Jose, è stato recuperato, sistemato e trasformato in un magnifico albergo di lusso che, oggi, può essere riservato alla cifra di 300 dollari a notte. Il Boeing è stato acquistato inizialmente da Joanne Ussary, ispirato da un articolo pubblicato su Forbes Magazine che parlava di soggiorni in vecchi Boeing 727. Joanne lo ha fatto trasportare, smontare e posizionare su un piedistallo. Ci sono voluti poi diversi interventi di ristrutturazione, parecchio costosi, per rimetterlo in sesto… e ne è valsa davvero la pena!

Ad oggi l’Hotel di riciclo, che sembra precipitato nella giungla, include due camere da letto climatizzate che sembrano sospese tra gli alberi, e che nonostante l’apparenza, sono dotate di tutti i comfort inclusa una tv a schermo piatto.

Le camere da letto sono provviste anche di bagno privato, angolo cottura, terrazza con vista mare, sala da pranzo, scala a chiocciola e ingresso indipendente, per non parlare dei magnifici giardini circostanti popolati da curiosi animali come tucani, scimmie, bradipi. Mentre l’arredo include pannelli in teak costaricano e arredi intagliati a mano provenienti da Giava, Indonesia.

Ci sono anche una suite nella fusoliera e un bar dove intrattenersi con altri ospiti nella cabina di pilotaggio. E se per gli adulti il panorama è mozzafiato e il soggiorno super-confortevole, per i bambini è altrettanto paradisiaco grazie a giochi di simulazione di volo e altre chicche da piloti in erba. Possono persino scorrazzare indisturbati lungo il jet grazie ad ambienti insonorizzati, a prova di caos!

Insomma, se siete appassionati di Boeing, vi sentite “piloti dentro” o semplicemente siete amanti della natura incontaminata e del riciclo creativo, un soggiorno in questo hotel strano e spettacolare è d’obbligo, almeno una volta nella vita!